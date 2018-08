Ook vanbinnen te zien AutoWeek-lezer spot: Mercedes-Benz B-klasse

Slideshow

AutoWeek-lezer Harry Zwarts twijfelde geen moment toen hij in het Duitse Nordhorn deze ingepakte Mercedes-Benz B-klasse op een parkeerplaats zag staan. Speciaal voor ons schoot hij er een stel foto's van.

Het MPV-aanbod neemt de laatste jaren fors af, maar Mercedes-Benz werkt doodleuk aan een nieuwe generatie van de B-klasse. Waarom ook niet. BMW bewijst met de 2-serie Active- en Gran Tourer dat er nog altijd vraag is naar een ruimtelijk en extra praktisch model in het portfolio. AutoWeek-lezer Harry Zwarts liep in het Duitse Nordhorn een ingepakt testexemplaar van de nieuwe B-klasse tegen het lijf. Dat leverde niet alleen foto's van het exterieur op, maar ook van het interieur.

Onderhuids komen we natuurlijk dezelfde techniek tegen als bij de nieuwe A-klasse, een basis die Mercedes-Benz straks onder acht 'compacte' modellen toepast. Vandaag is goed zichtbaar dat ook de B-klasse leverbaar wordt met het brede infotainmentscherm dat bij Mercedes' MBUX-systeem heet - een infotainmentsysteem dat dankzij slimme algoritmes van zijn gebruikers leert. Of de B-klasse net als de 2-serie Tourer van BMW ook in twee lengtematen beschikbaar komt, valt nog te bezien.

De derde generatie B-klasse verwachten we in de eerste helft van volgend jaar op de mark. De auto kan voor Mercedes-Benz niet snel genoeg komen. Het huidige model verscheen immers alweer in 2011 ten tonele en werd in 2014 gefacelift. Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden er 3.440 exemplaren verkocht.