Eerste EV van Aston Martin in beperkte oplage Aston Martin belicht Rapide E

Slideshow

Gisteren schreven we over Aston Martin's nieuwe elektrische ontwikkelingscentrum en vandaag geven de Engelsen de eerste informatie over die auto vrij.

In 2015 gaf Aston Martin al de eerste informatie vrij over de volledig elektrische Rapide die het in de ontwikkelingskamers had staan. Destijds schoof het merk een vroeg prototype naar voren, een auto volgestopt met techniek die samen met William Advanced Engineering ontwikkeld was. Vandaag komen we meer te weten over de auto waarvan de eerste exemplaren eind volgend jaar al worden geleverd.

De Rapide E wordt voortgestuwd door twee elektromotoren die samen goed zijn voor 'meer dan' 650 pk en 950 Nm koppel. De units putten hun levenslust uit een 65 kWh groot accupakket, een pakket dat de plekken opvult waar bij de reguliere Rapide de 6,0-liter grote V12 ligt. Ook wordt de ruimte waar bij de bekendere Rapides de brandstoftank en de transmissie ligt opgevuld met batterijen. De auto moet volgens de WLTP-cyclus zo'n 320 kilometer ver kunnen komen. Het 800v accupakket moet zeer snel vol te laden zijn. Uiteraard wordt ook de elektrische Rapide E een rappe jongen. Aston Martin belooft dat een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) in minder dan vier tellen voorbij is.

Het uiterlijk van de Rapide E, waarvan we nu dus weten dat hij gebaseerd is op het huidige en ietwat oude model, is op detail aangepast. De auto komt op speciale banden te staan en zou net even aerodynamischer moeten zijn dan de reguliere versies. De bijzonder vormgegeven wielen zijn in ieder geval al in beeld gebracht.

De Rapide E wordt geen regulier seriemodel, daar Aston Martin aangeeft dat de productie beperkt blijft tot 155 exemplaren.