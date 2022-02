Weblog - keurig smerig

Kijk maar eens goed naar de foto's boven dit verhaal. Wat zie je? Ja, de Kia Picanto die een paar jaar terug in de AutoWeek-duurtestgarage stond. In 2018 reed ik daarmee met fotograaf Willem Verstraten in een razend tempo retour naar Davos, en deze egaal vieze achterzijde was het resultaat. Juist dat egale is bijzonder, want zó egaal vies vind je een auto toch maar zelden.

Het eerste opmerkelijke feit: ik vind zo’n vieze auto best lekker. Natuurlijk zou ik er geen maanden mee gaan rondrijden, maar het resultaat van een lange rit mag wat mij betreft gezien worden. Ronduit eng wordt het echter als blijkt dat ik zelfs een mening heb over hóe dat vuil er dan precies uit moet zien. Zo gebruik ik het liefst de achterruitenwisser niet. "Wacht", hoor ik u denken, "maar dat is toch heel onhandig?" Dat klopt, beste lezer, maar het ziet er wél lekker uit. Aanzienlijk erger dan achterwissergebruik vind ik echter vingerafdrukken op de klep. Wie mij chagrijnig wil krijgen op een lange rit, moet bij een zichtbaar smerige auto met de vingers óp het plaatwerk de klep dichttrekken. De straf komt overigens meteen, want behalve een vlekkerige auto krijg je daar ook vieze vingers van. Eigen schuld, want die hendel aan de binnenzijde zit er niet voor niets.

Met Willem heb ik geluk, want hij heeft dezelfde allergie. Door hem weet ik dat ik niet alleen sta, maar zeldzaam is onze ‘aandoening’ ongetwijfeld wel. Wie herkent zich in mijn verhaal? En heb jij wellicht heel andere auto-neuroses? Schaam je niet, want erger dan dit kan het niet zijn!