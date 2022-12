Weblog Jan - Weg met die plaathouder!

Wat is er mis met bovenstaande Alpina? Bar weinig, als je het mij vraagt. Alpina maakt schitterende spullen en in het geval van deze ‘F31’ B3 is ook de uitvoering helemaal goed. Het typische ‘Alpina-blauw’, zilverkleurige wielen, het optionele stripingpakket én heldere zijruiten: zo zie ik het graag.

Toch is er één ding dat mij mateloos stoort: die plaathouder. Ik kan gewoon niet bevatten dat er mensen zijn die wél de goede smaak hebben om in zo’n wonderschone auto rond te rijden, maar níet doorhebben dat dat afgrijselijke stuk plastic alle aandacht naar de verkeerde plek leidt.

Nu maakt deze specifieke dealer het met zijn zilverkleurige brok ellende wel heel bont, maar ook minder opzichtige ‘reclamehouders’ kunnen op de warme omarming van mijn intense afkeuring rekenen. Ik besluit 2022 dan ook graag met een dringende oproep: verwijder zo snel mogelijk die lap tekst onder je kentekenplaat. Het is wat mij betreft één van de grootste diensten die je je auto kunt bewijzen, en nog makkelijk en goedkoop ook.

Op de dag dat ik een andere of nieuwe auto koop – en dat is al tientallen keren gebeurd – weten ze bij de plaatselijke automaterialenzaak al wat ze kunnen verwachten. Jan komt langs, voor een ‘schone’ plaathouder en in de meeste gevallen ook voor een setje nieuwe kentekenplaten. Ook dat frist namelijk nogal op, maar die plaathouder is veel belangrijker. Een exemplaar zonder reclame kostte de laatste keer dat ik keek minder dan 2 euro. Als zelfs dat je te veel is, zijn er ook nog oplossingen waaraan helemaal geen houder te pas komt. Alles best, als die afgrijselijke websites, telefoonnummers, reclameslogans en logo’s maar van de autokont zijn. Met twee schroevendraaiers is het klusje meestal in tien minuten achter de rug, zelfs als je de moeite neemt om meteen even het stuk plaatwerk achter de kentekenplaat schoon te maken. Doen dus!

Oja: na gedane zaken moet de achterklep weer dicht, maar natuurlijk niet door met je vingers op het plaatwerk te zitten. Alvast een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2023 gewenst!