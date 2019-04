Weblog: Een klasse rijker

Ik had onlangs drie nieuwe auto’s voor de deur voor een vergelijkende test. Drie modellen uit het c-segment, waaronder de nieuwe Ford Focus. Fotograaf Fons Klappe verscheen met zijn nog niet zo heel erg oude Mercedes-Benz C-Klasse Estate en parkeerde zijn Duitse paradepaardje achter de Focus. En toen viel het mij meteen al op dat beide auto’s vrijwel even groot zijn. Toch maar eens de specs erbij pakken en jawel hoor: de Ford is 2 cm breder en 2 cm hoger en slechts 3 cm korter dan de Benz. Ik weet het, we schrijven wel vaker dat auto’s steeds groter en zwaarder worden, maar nu werden we weer eens extra met de neus op de feiten gedrukt. De huidige Focus is zelfs breder dan mijn eigen BMW 5 Serie (E39), maar die is met zijn 4,80 m wel een stukje langer, hoewel niet ruimer. Dat bracht mij op het volgende idee: stel, je kocht in 2011 een nieuwe C 180 Combi (Model W204) en bent aan een nieuwe auto toe die niet per se groter hoeft te zijn, maar ook niet kleiner. Dan zou je anno 2019 dus prima een Ford Focus kunnen kopen (of één van zijn concurrenten). Voor minder geld krijg je een ruimer interieur, meer bagageruimte en puike rijeigenschappen. De 150 pk sterke 1.5 Ecoboost uit de Focus levert slechts 5 pk minder dan de viercilinder van die oude C180, een nauwelijks noemenswaardig verschil. Oké, er staat geen ster op de neus, maar je krijgt desondanks heel veel auto voor je geld. Ooit had Kia de campagne ‘Rijdt een klasse rijker’ en dat gaat in dit geval zeker op. Wordt het C-segment of C-Klasse? Kies je voor de eerste optie, dan houd je een flinke smak geld over, zoveel is zeker.