Weblog Bas - De eeuwige worsteling met laadkabels

Achter deze beelden schuilt een komische scène. Je had de man achter het stuur moeten filmen op zoek naar de juiste positie voor de laadpaal. Je had zijn gevloek moeten horen. Waarschijnlijk had ik dubbel gelegen als het iemand anders was geweest. Maar ik was het zelf en deze Duitse laadpaal tussen Braunschweig en Berlijn bleek echt een foltering.

Iedere EV-rijder kent het probleem. Hoe koppel ik mijn auto aan? Bij veel laadpunten is het geen sinecure. Bij schuine parkeervakken moet je soms hoogst illegale toeren uithalen om je auto dicht genoeg tegen de snellader aan te vlijen. Bij de BMW met zijn laadpoort rechtsachter is er soms geen andere mogelijkheid. Piekeren over de optimale locatie voor een laadpoort is overigens vrij vruchteloos. Waar dat ding ook zit, je hebt nooit in de hand waar je kunt staan. Als een van de twee parkeervakken bij een straatlaadpaal bezet is, zit je als EV-rijder al snel met de gebakken peren. In steden kunnen Mennekes-kabels me niet lang genoeg zijn. In Duitsland heb ik mijn laadkabel vaak over mijn auto heen moeten trekken om net-aan te kunnen laden. De nieuwe tijd komt met nieuwe rituelen. Bij regen behandel ik de modderige slang met een doekje ter voorkoming van lakschade op dak of motorkap. Soms sta ik bumper aan bumper met mijn mede-stekkeraars. Op den duur kan het behoorlijk irriteren als je tien dagen elektrisch van stad naar stad reist, zoals ik afgelopen maand deed.

Deze Duitse paal was een fascinerend misbaksel. Hij was alleen met grensoverschrijdend gedrag bereikbaar. Op de parkeervakken kon ik links noch rechts en voor- noch achteruit verbinding maken. Tot hilariteit van de Nederlandse getuigen op het parkeerterrein haalde keren niks uit. De CCS-kabel was simpelweg te kort, zodat ik geen andere mogelijkheid zag dan de BMW dwars voor de paal te zetten – zie de foto. Gelukkig deed-ie het wel, dus ik telde mijn zegeningen; het was nog best ver naar Berlijn.

Ik weet niet of ze het zelf hebben bedacht, maar Fastned heeft dat eeuwige probleem in Nederland fantastisch opgelost met wasstraat-achtige zwenkarmen voor die moddervette snellaadkabels. Daarmee kun je links en rechts van de laders voortaan overal aanschuiven, waar je stopcontact ook zit. Zo simpel kan het zijn, de juiste oplossing. Terwijl je je op die meestal niet al te ruim bemeten laadperronnetjes voorheen in de onmogelijkste bochten moest wringen om je draai te vinden. Moge dit ei van Columbus zich met de snelheid van een pandemie verspreiden.