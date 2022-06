Weblog - Auto vier weken laten staan? Laat me niet lachen

Is autorijden je te duur aan het worden? Stop er dan gewoon eens mee! Dat lijkt althans een beetje de gedachte achter een 'uitdaging' die in het leven is geroepen door Milieu Centraal. Met een 'hippe' hashtag #geendruppelbenzine en een aantal discutabele berekeningen wordt de automobilist aangespoord om mee te doen aan een soort 'Dry January', maar dan voor autorijden. Van 6 juni tot 1 juli de auto laten staan is de uitdaging. Dat scheelt je geld en het is beter voor het milieu, is de motivatie.

Inderdaad, het is beter voor je portemonnee om maar gewoon niet meer met de auto te gaan als je een werkelijk belachelijk bedrag af moet rekenen aan de pomp. Dit initiatief wordt ondersteund door dezelfde regering die ons ook het 'kwartje van Kok' niet terug gaat geven en in april met een accijnsverlaging kwam die in het niet valt bij de verlaging die in Duitsland doorgevoerd is. Het effect daarvan is inmiddels alweer verdampt en het einde van de prijsstijgingen is nog niet in zicht. €3 per liter benzine? Houd er maar rekening mee. "Maar mensen blijven gewoon tanken, dus kennelijk is het geen probleem?" Uh, nou, je hebt van die mensen die nog wel eens met de auto naar hun werk moeten en voor wie het OV simpelweg geen redelijk alternatief is.

Stiekem zijn dat best veel mensen. Daarmee vervalt ook een groot deel van de redenering van Milieu Centraal dat je ook prima met de trein kunt reizen in plaats van de auto. Leuk dat het in een berekening sneller én goedkoper is om met de trein van Utrecht naar Amsterdam te reizen, maar niet iedereen woont naast Utrecht Centraal en werkt naast Amsterdam Centraal. Als ik even naar mijn eigen situatie kijk, dan gaat het al niet op. Ik woon nota bene in een plaats waar je een intercity kunt nemen naar Amsterdam (waar ons kantoor staat), maar van deur tot deur ben ik met het OV gewoon langer onderweg dan met de auto. Zelfs bij de gemiddelde filedrukte op het traject. Om dan nog maar te zwijgen over iemand die net even een dorp verder bij het station vandaan woont. In de Randstad is het OV misschien een aantrekkelijk alternatief voor de auto, maar hee, er blijken ook nog mensen buiten de Randstad te wonen!

Ik wens iedereen die meedoet aan de uitdaging veel succes en geloof dat er vast mensen zijn die erachter komen dat de auto misschien wat vaker kan blijven staan, maar ik pas even. De fiets vaker pakken in eigen dorp is nog iets waar ik wel in mee kan gaan. Verder denk ik dat de overheid vooral even goed moet kijken naar wat er op dit moment voor aanslag gepleegd wordt op de portemonnee van de gemiddelde automobilist. Dat we al sinds 2006 dezelfde belastingvrije kilometervergoeding hebben (die in verwaarloosbare stapjes omhoog gaat de komende twee jaar) en er gewoon vrolijk volle btw geheven wordt op de uit de bocht schietende brandstofprijzen, maakt denk ik al wel duidelijk hoe groot de onwil is om automobilisten echt tegemoet te komen. Goed voor de transitie naar een schoner wagenpark ook, als de koopkracht met elk ritje naar werk verder kapotgemaakt wordt. Dan laat die EV nog wel even wat langer op zich wachten.