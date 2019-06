Verbrandingsmotor tikkende tijdbom

Politiek en economisch gezien is elke nieuwe auto met verbrandingsmotor een tikkende tijdbom. Hij zit in reservetijd. De industrie moet hem afbouwen, de stad gaat hem weren. Eerst is de diesel aan de beurt, medio jaren twintig de benzinemotor. Hoe de schoonmaakscenario’s ook luiden, ze zijn er geweest.

Daar moet je bij de aanschaf van een auto nu al rekening mee houden. Nu op elektrisch overstappen of nog even wachten? Niet iedereen kan zich de afweging veroorloven, dat is het punt. Voor de een is een EV te duur, de ander maakt nog te veel kilometers voor een stekkerauto met beperkte actieradius. Komt goed, maar niet op stel en sprong. Dus wordt het voor de principiële nieuwkoper dit jaar misschien toch nog een nieuwe Clio of een Kia Ceed.

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar het is eigenlijk verbijsterend hoeveel van die ‘gewone’ auto’s nog te koop zijn, hoeveel nieuwe modellen zonder een begin van elektrificatie op de markt verschijnen, terwijl glashelder is dat ze ten dode opgeschreven zijn. Vers uit de doos, met een snel krimpend perspectief. Ze kunnen allemaal nog minstens tien jaar mee, die ze niet zullen krijgen. De duurzaamheidsbeloften uit de oude doos klinken nu komisch achterhaald. ‘Er läuft und läuft und läuft’ – maar hoe lang nog?

Helaas, de industrie moet oude koeien blijven bouwen. Voor hun corporate emissies zijn diesels noodzaak, voor de gewone burgerij moeten ze reguliere A-, B-, en C-segmenters blijven leveren. Hun hele verdienmodel rust erop, dat roer gooi je niet even om. Massaproductie van elektrische auto’s is door problemen met de batterijenproductie voorlopig ondenkbaar. Dus maken de concerns met de rug tegen de muur massaal producten die geen toekomst hebben. Het tekent de absurditeit van de overgangssituatie waar we middenin zitten.

Het ziet er hoe dan ook naar uit dat particuliere kopers zich met de aanschaf van een ICE danig in de vingers zullen snijden. Daar komen ze achter, als ze in 2025 hun auto inruilen op een jonggebruikte stekkerauto. Terwijl de afschrijving op ICE’s dramatisch stijgt, zal de toenemende vraag de nu al aanzienlijke restwaarde van tweedehands EV’s verder opdrijven. Voor het gat tussen die twee betaalt de consument met beperkte middelen straks dus de prijs om de simpele reden dat hij nu geen keus heeft. Het is trouwens nog helemaal zo zeker niet dat hij die in 2025 wèl heeft. Het staat te bezien of de allerwegen beloofde EV’tjes van zegge twintig mille tegen die tijd 400 kilometer op een lading zullen halen.

Links- of rechtsom, de kosten voor autogebruik zullen de komende tien jaar daardoor explosief stijgen. Nog los van de vraag hoeveel merken de transitie zelfstandig zullen overleven. Alle ingrediënten voor een economische ramp zijn voorhanden.