Tesla-leedvermaak

Je least een Tesla. Je gaat op wintersport. Dat kan gewoon, omdat Elon aan alles heeft gedacht. Het is alleen wat druk bij het laadstation. Niets nieuws onder de zon, in de VS heb ik het in 2018 al meegemaakt; wachtrijen bij Superchargers. Geen nood, laden gaat snel genoeg. Maar het volk ziet big trouble.

Een filmpje van de wachtrij gaat viraal op de socials. En dan is op Twitter dit je loon als Tesla-rijder, de taalfouten heb ik alvast gecorrigeerd:

“Tesla-losers moeten onderweg naar wintersport 4 x laden. Wachttijden elke keer uren. Wie koopt zoiets?”

“Op skivakantie in de laadpaalfile… haha!”

“Enig leedvermaak kan ik niet onderdrukken.”

“Het is wat, met je belastingvoordeel en auto van de zaak op pad. Hoeveel mensen hebben op dit filmpje de Tesla privé gekocht?”

“Ben ik heel erg gemeen als ik moet gniffelen om die Tesla-rij bij de oplaadstations?”

“Wat een Tesla-stumperds. Leve de Duracell-auto! Om te lachen. Uit te lachen.”

Interessant, dit haatgolfje. Géén respect voor het feit dat steeds meer mensen emissievrij naar de piste scheuren. Géén waardering voor het merk dat dit met een fantastisch snel Europees laadpaalnetwerk mogelijk maakte, en voor de bereidheid van gebruikers bij congestie enig ongemak voor lief te nemen. De rancune regeert. “Haha, en jullie maar profiteren van de staat, met je lage bijtelling. Jullie verdiende loon!”

Dat we allemaal lemmingen zijn doet er voor het gemak maar even niet meer toe. Vergeten zijn de eindeloze zomerfiles op de Péage, of de chaos bij Luxemburgse tankstations waar heel Holland in de rij staat voor een paar cent voordeel. Deze kuddedieren zijn de echte losers. Profiteurs, van onze belastingcenten. De Tesla-hype legt de naargeestigste kant van de Nederlandse volksaard bloot; leedvermaak.

Iets van die irritatie is begrijpelijk. De Model 3 ís in zekere zin een symbool van ongelijkheid. Tegenover de gelukkigen die nu voor bijna niets een razendsnelle en doodstille auto rijden staat een grote groep Nederlanders die niet in de prijzen viel. Maar je mag de Teslarijders niet verwijten dat ze er gebruik van maken. Ook de Tesla-bashers langs de zijlijn hadden de kans met beide handen aangegrepen. Ik profiteer als ZZP’er ook van een youngtimerregeling die ik niet meer van deze tijd vind; gratis een oude Volvo rijden met een CO2-uitstoot van 250 gram per kilometer, kom op zeg. Opportunisten zijn we allemaal. Maar ga het de ander niet verwijten alsjeblieft.

Ik reed anderhalf jaar geleden de Model 3 in Californië. Perfect netwerk. Soms liep het even vast, een drama was het nooit. En na afloop altijd minstens 300 mijl in da pocket. Dat is vier-honderd-en-tachtig kilometer, mensen. Meesterlijk.