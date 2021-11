Nederlanders doen eigen auto echt niet allemaal weg - Weblog

Er lijkt een groeiend aantal instanties te zijn dat verwacht dat het bezit van een eigen auto langzaam maar zeker achterhaald wordt. Dat iedereen ook zonder een auto prima gelukkig door het leven kan gaan. Dat mobiliteit een kwestie van delen is en dat er geen toekomst is voor je eigen 'coconnetje op wielen'. Vooral dat laatste is gegeven de situatie waarin we nu zitten nogal lastig voor te stellen. Mensenmassa's vermijden gaat namelijk niet zo lekker samen met het OV. Niet voor niets wordt de coronacrisis als belangrijke aanjager van de occasionverkoop gezien. De hang naar persoonlijk vervoer lijkt juist sterker te worden en zelfs op de lange termijn zie ik dat niet geheel omkeren.

Dat staat dus haaks op de eerder aangehaalde toekomstvisie die ook de topman van Siemens Mobility Nederland deelt. Volgens hem gaat 'Mobility as a Service', ofwel MAAS, het helemaal worden. Er staat geen eigen auto meer voor de deur, maar met de door zijn bedrijf ontwikkelde app wordt er een route van A naar B voor je geregeld met allerlei verschillende deelvervoersmiddelen. Als dat écht met de eigen auto wil concurreren, moet er op het moment dat je spontaan ergens naartoe wil direct een vervoersmiddel voor de deur kunnen staan. Anders heeft het al van de eigen auto verloren en zal je balen dat je die weg hebt gedaan. Een situatie die mij lastig voor te stellen is. Wellicht werkt het nog een soort in de stad, als je erop gewezen wordt dat er toevallig bij jou in de straat een schitterende deelfiets klaarstaat, of dat er toevallig net een busje langs je huis rijdt met mensen erin die dezelfde bestemming hebben. Realistisch?

Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat er zeker een toekomst is voor meer delen van vervoersmiddelen, maar dan moet dat echt een oplossing zijn voor iets waar je nu misschien tegenaan loopt. Stel, je woont in Amsterdam en hebt geen parkeerruimte voor een eigen auto, dan is het mogelijk ideaal. In plaats van dat je met de bestaande OV-apps een route uit moet stippelen, kun je dan misschien wel veel sneller ergens een deelauto vandaan trekken en daarmee in één streep naar je bestemming rijden. Of als dat ene station net vervelend ver weg van je bestemming ligt en er nog een halve stad te doorkruizen is, dan is het mogelijk handig dat je van tevoren al weet dat er een deelfiets beschikbaar is om direct op te springen. Maar hier schets ik al waar MAAS vooral kansrijk lijkt: stedelijk gebied.

Nederland is echter zoveel meer dan alleen de Randstad. Zelf woon ik op de Veluwe en daar is zat ruimte voor auto's en zijn openbare vervoersvormen omslachtige en tijdrovende middelen om van A naar B te komen. Ook voor woon-werkverkeer is het gewoon niet interessant genoeg. Hoewel er een goede treinverbinding vanaf mijn woonplaats naar Amsterdam bestaat, zie ik de auto met afstand als de beste manier om naar kantoor te gaan. Naar Hoofddorp was het maar één keer overstappen op Schiphol en daarna een klein stukje lopen vanaf het station naar kantoor, maar nu zitten we in Amsterdam-Oost en wordt het een aardig gedoe met overstappen op bussen en een behoorlijk eind lopen. Geen zin in, zo simpel is het. Bovendien is het OV in mijn ogen te duur en sta ik liever af en toe in de file dan dat ik op een station sta te vernikkelen omdat er weer eens een wisselstoring is. Als de trein er eenmaal is, sta je voor een paar tientjes met een beetje pech een uur in iemands nek te hijgen in het gangpad. En wat nou als ik zo snel mogelijk ergens moest zijn vanwege een noodgeval? Even rustig een mooie deelauto of -fiets opzoeken en die kant op wandelen? Was er maar een snellere manier...

Nee, tenzij er de komende jaren écht grondige verbeteringen qua beschikbaar deelvervoer en infrastructuur doorgevoerd worden, is een nationale acceptatie van MAAS in mijn ogen niet veel meer dan idealisme. In stedelijk gebied zal het vast voor een deel van de bevolking een uitkomst zijn. Daarbuiten is het een ander verhaal. Voordat er hier bij mij in het dorp geen enkele privéauto meer te zien is, zijn we denk ik een door de overheid ingestelde ban hierop verder.