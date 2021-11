Mijn opa reed Opel

Ik wil jullie voorstellen aan mijn opa. Hij overleed in 1972, dus dat wordt een vrij eenzijdige kennismaking. Maargoed, hij was wel een onversneden Jacobs. En, sorry VAG-Week complotdenkers, een Opel-rijder. Guus Jacobs, zo heb ik onlangs ontdekt, reed voor de oorlog een Opel 1.2-liter. Tijdens het uitzoeken van oude familiealbums stuitte ik op deze foto van mijn grootvader, trots leunend op een fonkelnieuwe Opel met een Limburgs kenteken. Mijn opa kwam uit Het Gooi en heeft eind jaren dertig een paar jaar in Sittard gewoond, om net voor de inval van de Duitsers weer naar Naarden terug te keren, waar hij na WO2 korpschef werd van de politie.

Daarom weet ik dat deze foto eind jaren dertig moet zijn gemaakt.

Inmiddels heb ik ook de locatie weten te ontcijferen, dat was de Leyenbroekerweg 59 in Sittard, het adres waar mijn vader op 10 januari 1940 geboren moet zijn. Het huis staat er nog steeds, hoewel mijn opa al een halve eeuw dood is en mijn vader tegenwoordig amper nog weet dat hij leeft. Stenen leven langer dan mensen.

Toen ik onlangs bij Opel in R├╝sselsheim was, waar ze van de meeste Opels wel een exemplaar bewaren, kon ik het dan ook niet laten om aan de conservator te vragen of ze ook een 1.2-liter hadden. En die hebben ze. Zodat ik een halfuur later precies zoals mij lang geleden overleden opa op de motorkap poseerde. Alleen dat stel en de hond ontbraken.