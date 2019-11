Laadpaal wordt haatpaal

Nog veertig kilometer reikwijdte, waarschuwt de boordcomputer van de Volkswagen e-Golf me. Ik haal mijn schouders op, want ik ben bijna op mijn eindbestemming van deze vrijdagavond. Mijn vriendin woont in een hypermodern, pas opgeleverd appartementencomplex in Hoofddorp. Zo'n gebouw dat er op Google Earth uitziet als een mozaïek van zonnepanelen, zo'n gebouw waar je 's winters de thermostaat op 25 kunt zetten met de ramen tegen elkaar open en nog elektriciteit aan het netwerk terug levert. Zo'n gebouw is natuurlijk helemaal klaar voor de toekomst en heeft dan ook vier laadplekken voor elektrische auto's. Er woont nog maar één EV-rijder, dus mijn e-Golf borrelt komende nacht weer lekker vol.

Jammer dan. Twee van die plekken zijn in gebruik door een BMW i3 en een Jaguar i-Pace die daar keurig doen wat je er hoort te doen. Maar op de derde staat de Z3 die daar eigenlijk altijd staat. Het terrein heeft parkeerplekken genoeg, maar die laadplaatsen zijn min of meer overdekt. Waarschijnlijk (en op zich best begrijpelijk) dat de eigenaar dat oude beestje liever droog zet. Dan is er nog plek vier, maar daar staat een Tesla Model 3. Prima, zou je zeggen, maar die is niet aangesloten. Waarschijnlijk nog range zat, maar het ís een EV en die plek is het dichtst bij de ingang, dus wat zou het: lekker makkelijk.

Helaas staan de Z3 en de Tesla niet naast elkaar, want dan had ik mijn e-Golf er dwars voor gezet en de laadkabel over hun auto's gelegd. En dan mogen ze van geluk spreken dat ik ook in het weekend een vroege vogel ben. Maar nu kan ik dat geintje niet uithalen zonder óf de onschuldige i3 óf de dito i-Pace ook klem te zetten. Ik weet ook niet van wie die auto's zijn, dus aanbellen is evenmin een optie en al wat mij rest is de e-Golf op een gewone plek zetten. Morgenochtend ga ik door naar mijn eigen huis, dat is 36 km verder en daar heb ik een dubbele laadpaal om de hoek, dus gok ik daar maar op.

Fout, zo merk ik de volgende ochtend. Ook 'mijn' vaste laadpaal in Katwijk is aan beide zijden bezet door auto's waarvan alleen de ruitenwissers elektrisch zijn. Gelukkig ken ik de weg in mijn dorp goed genoeg om op mijn laatste druppels stroom een andere lader verderop te bereiken. Dat is in een naburige wijk, waar ik eerder boze reacties als 'haal je auto weg uit ons hofje' oogstte, maar ach, dat is het voordeel van mijn beroep: je rijdt steeds verschillende auto's en deze e-Golf heeft geen AutoWeek-stickers. Ook deze haatpaal wordt vaak geblokkeerd door niet-EV's 'uit eigen hofje', maar ditmaal heb ik geluk en gulzig slurpt mijn e-Golf die zaterdag zijn accu's weer vol.

Deze twee incidenten op rij zijn te weinig om harde beweringen op te baseren, maar ik kan mij evengoed niet onttrekken aan de indruk dat de intolerantie van niet-EV's-rijders aan het toenemen is. Die indruk wordt versterkt door de reacties die ik krijg op een tweet die ik hierover plaats:

Wat als we nou eens al die straatbeeldvervuilende laadpalen weghalen en er bijvoorbeeld bomen voor neerzetten? We gaan dan gewoon elektriciteit tanken langs de (snel)weg! Net als dat we nu doen, immers, we hebben nu toch ook geen vat benzine/ diesel voor de deur staan?

Deze mijnheer begrijpt niet dat een lithium-ion-accu bedoeld is om rustig, overnight te laden en dat te vaak snelladen heel slecht voor de accu is.

Misschien er eerst eens voor zorgen dat parkeerplekken voor e-laden niet ten koste gaan van algemene plekken op locaties waar de parkeerdruk toch al véél te hoog is ?

Op beide geplaatste foto's waren er rond de laadpalen gewone parkeerplekken in overvloed. Bovendien zou dit betekenen dat je in de grote steden, waar EV's met name tot hun recht komen, zou moeten afzien van laadmogelijkheden.

Het voorrecht dan verzekerd te zijn van een parkeerplek klopt niet. Daarom zet ik mijn auto daar gewoon neer.

Deze mijnheer zet zijn auto ook op invalideparkeerplekken?

Met de aanstaande verdubbeling van de bijtelling op BEV's (of, om de criticasters voor te zijn: verlaging van de korting) is een hausse de komende maanden onvermijdelijk, en met de komst van al die nieuwe modellen in de middenklasse volgend jaar zal de groei dan alleen maar verder doorzetten. Gelukkig groeit het aantal openbare laadplaatsen redelijk snel, maar wanneer ook het aantal laadpiraten zo blijft groeien, wordt het nog een hele klus al die auto's aan de lader te krijgen. Los van het feit dat ik me kan voorstellen dat de providers, die op verzoek van de gemeenten laadpalen plaatsen, minder happig zullen worden om al die kosten te maken. Zij moeten die investering immers terugverdienen en dat lukt je niet wanneer een oude Skoda of Opel die het hele weekend je 'winkeldeur' blokkeert.

Ik krijg het amper mijn strot uit, maar misschien wordt het tijd dat de gemeenten hier wat beter op gaan handhaven. Het zou immers jammer zijn als de transitie zou worden geremd door de dwarsheid van degenen die er nog niet in mee willen of kunnen. Aan de andere kant: voor je het weet staat het Malieveld vol met boze bewoners die hun hofje terug eisen. Maar goed, zo lang houden ze geen laadplekken bezet.