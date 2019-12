Golf 8: de laatste?

Dat de nieuwste Volkswagen Golf een logische evolutie is van de voorgaande zeven generaties zal niemand verbazen. Volkswagen is er niet het merk naar om qua design ineens het roer volledig om te gooien, net zoals het feit dat al sinds 1974 dezelfde typenaam wordt gebruikt, waar Ford en Opel afstand deden van de Escort en de Kadett. En nu zijn we dan bij de achtste lichting aangekomen, terwijl zich op de achtergrond een soort revolutie voltrekt in Wolfsburg, namelijk de transitie naar elektrisch rijden.

Wie de specificaties van de nieuwe Golf bekijkt, ziet dat de maatvoering zo goed als gelijk is gebleven en het zal mij dan ook niet verbazen als het onderstel zo goed als identiek is aan dat van de Golf 7. Iets soortgelijks gebeurde al bij de overgang van de 5 naar 6, ook daar was niet zo heel veel nieuws onder de zon. In het verleden schreef ik al eens over het gegeven dat de auto in zijn huidige vorm op veel onderdelen is uitontwikkeld. Grote stappen in design worden er niet meer gemaakt, de volgende generatie lijkt steeds in grote lijnen op de voorgaande, dat zie je bij veel merken.

Dus de nadruk ligt nu op allerlei veiligheids- en assistentiesystemen, meer infotainment, digitalisering van het dashboard, connectiviteit en daarnaast de nodige gimmicks, mede mogelijk gemaakt door de led-technologie. Dat zien we ook bij de nieuwe Golf. Aan de buitenkant heel herkenbaar als Golf, maar wel volledig bij de tijd. Niet dramatisch zuiniger dan de huidige, ook de efficiëntie van de verbrandingsmotor heeft zo ongeveer het maximale bereikt. Zaken als cilinderuitschakeling en een riemaangedreven starter/dynamo/hulpmotor (de mildhybride met 48 Volt boordnet) helpen weliswaar een beetje, wereldschokkend is het allemaal niet. De echte revolutie vond plaats in het interieur, met prominent op het dashboard twee beeldschermen, waardoor het er allemaal heel erg van deze tijd uitziet.

Tegelijkertijd rolt in Zwickau sinds kort de volledig elektrische ID.3 van de band, volgens zeggen van Volkswagen feitelijk de nieuwe Golf. Dát is de auto van de toekomst. De vraag is nu, hoe de markt gaat reageren. De Duitse consument is nog altijd terughoudend en ook in Nederland loopt het nog geen storm, maar het is evident dat de auto met verbrandingsmotor zijn langste tijd gehad heeft. Brengt mij bij de vraag of Volkswagen over een jaar of vijf aan de slag gaat met de ontwikkeling van de Golf 9. Of zou het echt ophouden na de huidige, die het waarschijnlijk nog wel weet vol te houden tot 2027. Als Europa de elektrische auto en de ID.3 in het bijzonder de komende jaren net zo innig gaat omarmen als het de Golf altijd heeft gedaan, dan is het waarschijnlijk over en uit voor deze Duitse bestseller en neemt zijn elektrische equivalent het stokje over, zoals dat ooit ook na meer dan 35 jaar Kever gebeurde.