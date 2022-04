Weblog - En toen kwam de eerste rekening

Net voor de kerstdagen waagde ik de sprong: ik schafte één van mijn absolute droomauto's aan. Een auto die - vooral vanwege zijn voorgangers - niet de beste reputatie heeft, een drankprobleem heeft en geenszins praktisch is. Maar goed, soms moet je je hart laten spreken. In mijn vorige weblog over de XJ schreef ik al dat er mensen zijn die het een, op z'n zachtst gezegd, spannende keuze vonden. Dat snap ik wel. Toen wisten we toen nota bene nog niet eens wat er dit jaar met de brandstofprijzen zou gebeuren.

Over de brandstofkosten kan ik kort zijn: die vallen niet mee. Uiteraard gaat er alleen E5 in de Jag en dat slokt-ie ook nog eens op als een doorgesnoven gek die zojuist een stuk is gaan hardlopen in de Sahara. 1 op 10 gemiddeld heb ik nog niet gehaald met een tank. Binnen de bebouwde kom lust de XJ elke vijf kilometer een litertje, op de snelweg bij 100 km/h geeft de boordcomputer aan dat er elke 10 of 11 kilometer weer eentje weg is. Ik heb nog wel een beetje hoop dat het wat beter wordt nu het warmer weer wordt en er nieuwe banden onder zitten.

Nieuwe banden? Jazeker, onlangs is de XJ voor het eerst voor grondige inspectie en benodigd onderhoud naar de garage geweest en zijn die erop gelegd. Dat er twee nieuwe banden onder moesten, was geen verrassing. Er zaten namelijk 18 jaar oude Firestones op de achterwielen. Die hebben plaatsgemaakt voor splinternieuwe Michelins, want om de andere twee wielen zaten ook al Michelins. Wel zo netjes. Misschien verwacht je het niet, maar dat was eigenlijk het duurste geintje van alles. Onlangs haalde ik de XJ namelijk op bij de garage en toen kwam de rekening: grofweg €1.000. Bijna de helft daarvan was opgegaan aan de banden, voor de rest mag ik in mijn handjes wrijven met de staat van mijn XJ.

Hier op de redactie is het inmiddels traditie geworden dat ik bij de redactievergadering de vraag krijg hoe het met de XJ is. Gelukkig kan ik dus tot op heden volmondig 'goed' antwoorden. Er zijn namelijk geen echt zorgwekkende zaken naar voren gekomen, vind ik. Het is netjes droog onder de auto, de ophanging is nog goed, de uitlaat vertoonde enkel een klein makkelijk op te lappen lekje en de wiellagers konden beter afgesteld worden. Ook zat er wat speling bij de bevestiging van één van de schokdempers, maar dat was ook betrekkelijk simpel te verhelpen. Er zijn dus op de nieuwe banden na geen noemenswaardige nieuwe onderdelen aan te pas gekomen. Roesten willen ook de X300's helaas nog wel en ook de mijne is er niet vrij van gebleven. Toch valt het me mee. Op vier relatief kleine punten is er wat laswerk nodig. In een randje bij de dorpel linksvoor, bij de motorsteunen en rechtsachter een hoekje bij de ophanging. Op die laatste na behoorlijk goed bereikbare en aan te pakken plekken. Het lassen moet nog gebeuren, maar de kostenschatting daarvan heb ik al bij de eerdergenoemde €1.000 meegerekend.

Al met al ben ik dus zeker niet direct van een koude kermis thuisgekomen en geniet ik, ondanks de pijnlijke momenten bij de pomp, met volle teugen. Het volgende hoofdstuk is het aanpakken van het uiterlijk van de Jag, want dat kan hier en daar wel wat liefde gebruiken. Rechtsachter zit een deuk onder het achterlicht en in de kofferklep, die wil ik eruit laten halen. Ook mag een professionele polijster losgaan op de auto om de lak weer wat meer tot leven te brengen. Dat heeft-ie allemaal wat mij betreft wel verdiend, zeker nu het technisch voor een betrekkelijk schappelijk bedrag in orde is.

Tenslotte nog een kleine 'shout out' naar de man die deze XJ tussen 2004 en 2014 (van 180.000 tot 280.000 km) in zijn bezit had en mij naar aanleiding van mijn vorige weblog enthousiast mailde hoe goed de auto hem bevallen was. Mede dankzij de liefde die de auto toen gehad heeft, is-ie ondanks zijn kilometerstand nog zo goed. Daar ben ik van overtuigd!