Een testbericht van Captain Slow

Voorspelbare commotie weer over de stikstofrapportage van de commissie-Remkes. Het voorstel om de maximumsnelheid tenminste in de buurt van natuurgebieden naar 100 te verlagen schoot petrolheads en belangenclubs in het verkeerde keelgat. Was-ie soms van GroenLinks, de VVD’er Remkes? Volgens ANWB-directeur Marga de Jager zou er door de chaotische variëteit aan maximumsnelheden alleen maar onrust op de weg van komen. Als maar 7 procent van de stikstofuitstoot door auto’s veroorzaakt werd en volgens Remkes en co de landbouw de grotere boosdoener is, zou het terugbrengen van de maximumsnelheid nooit substantieel kunnen bijdragen aan de stikstofreductie. Nee, zei De Jager, auto’s moeten schoner worden, dat helpt.

U meent het, mevrouw.

Over het onmiddellijke effect van lagere snelheden op verbruik en dus uitstoot ging het niet. Nu kun je eindeloos discussiëren over effectieve rendementen in grammen en microgrammen, iedereen kan de zelftest doen. Wat gebeurt er met je brandstofrekening als je een week lang consequent 100 en geen kilometer harder rijdt?

Ik nam de proef op de som met mijn achttien jaar oude S60 T5, die ik dankzij de youngtimerregeling van dit milieuminnende kabinet overigens tot de laatste cent mag aftrekken; over absurditeiten gesproken. De oude Zweed met zijn prehistorische CO2-uitstoot van 222 gram per kilometer is een straffe drinker. Volgens Volvo is het gemiddelde verbruik 9,3 liter op 100 kilometer, 1 op 10,8, volgens de Autoweek-verbruiksmonitor een niet misselijke 1 op 7,9. Houd je 9,3 aan, dan zou de 70 liter-tank na 750 kilometer leeg moeten zijn, bij de S60-vrienden van de monitor 200 eerder. Laten we veiligheidshalve een gemiddelde van 600-650 aanhouden.

Afgelopen week moest ik vanuit Norg naar Amsterdam en Arnhem uitrukken, heen en terug samen 650 kilometer. Over mijn voorkeur voor de rustgevende rechterbaan schreef ik al vaker, maar nu bleef ik er ijzig consequent hangen. Dat reed lekker zen, voor de reistijd maakte het niet dramatisch uit, en het effect op de consumptie bleek verbluffend. Na twee retourtjes waarmee ik de T5 volgens de monitor al dik had leeggereden, was er op gezag van de boordcomputer nu 400 kilometer over. Dat betekent voor de Zweedse zuiplap, als je 650 en 400 optelt, een niet eens theoretische actieradius van 1050 kilometer. Dan loopt de Volvo dus opeens 1 op 15. Vierhonderd kilometer extra kan je al naar gelang tankinhoud, verbruik en literprijs zelfs per tankbeurt tientallen euro’s opleveren, zeker in mijn geval. Bij matiging heeft op de olieboeren na, die op termijn toch naar een andere werkkring moeten omzien, van natuur tot consument dus iedereen direct baat. Bedenk wat al die fokbussen en leasecoureurs hun werkgevers en zichzelf kunnen besparen door op de rem te trappen.

Waarom hoor je daar niemand over? Nou, omdat petrolheads denken dat langzaam rijden saai is en een inbreuk op hun expressieve vrijheid, en omdat alle objectieve voordelen worden overstemd door schreeuwtweets en simplificerende krantenkoppen.

Ik snap de politiek niet. Die wil van links tot rechts het milieu redden. Dan zou het toch nu direct moeten besluiten tot een landelijke maximumsnelheid van 100? Ik besef dat dit vloeken in de kerk is. Ik ben ook petrolhead, ik rijd bij gelegenheid ook graag door. Maar dat ontslaat me niet van de verantwoordelijkheid om nuchter naar de feiten te kijken. Een lagere snelheid leidt hoe dan ook tot beter beheersbare verkeersstromen en veel minder verspilling van fossiele brandstoffen. Wil Rutte III stappen zetten? Doe dan!