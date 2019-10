De SUV op het strafbankje

Op 6 september reed in Berlijn een Porsche Macan met een snelheid van ruim 100 op voorbijgangers in, vier doden. De bestuurder zou in een epileptische aanval de controle over het stuur zijn kwijtgeraakt. Het gruwelijke ongeval trok internationaal de aandacht. Aan de reacties zie je hoe volkswoede tegenwoordig uitpakt. Greenpeace op de achterste benen, demonstratie bij de IAA Frankfurt, blokkade van een suv-transport in Bremerhaven. Het was natuurlijk nog een Porsche ook, een merk dat in politiek-correcte kringen als een rode lap op een stier werkt; én rijkeluisauto én suv, tweevoudig symbool van het kwaad dat iedereen kapot wil maken. Dan staat het licht voor algemene verontwaardiging op groen en is de publieke moraal niet meer te houden.

Uit de berichtenstroom licht ik twee publicaties die mijn aandacht trokken door hun tegenstrijdige conclusies.

Onder de kop ‘A deadly problem – should we ban SUVs from our cities?’ deed de Britse krant The Guardian een duit in het zakje. De krant oordeelt niet mals. Suv-bestuurders lopen 11% meer kans op een ongeval met dodelijke afloop. Hun auto’s creëren ‘een vals gevoel van veiligheid’. Door hun hoogte lopen ze een groter risico over de kop te slaan en zijn ze tweemaal zo gevaarlijk voor voetgangers. De krant schermt met een statistiek van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association over de percentages voetgangersdoden ten gevolge van aanrijdingen. Van 2013 tot 2017 veroorzaakten ‘gewone’ auto’s een stijging van 30%, tegen een toename van 50% door suv’s.

Nu wordt het interessant. Een artikel over het probleem in Auto Motor und Sport (“Wie sicher sind SUV?”) heeft een totaal andere teneur. Bij Euro NCAP-tests blijken suv’s op het beoordelingscriterium voetgangersveiligheid niet structureel minder te scoren dan andersoortige auto’s. In de ongevalstatistieken van het Bayerisches Landesamt für Statistik en het Statistisches Bundesamt hebben ze geen slechtere papieren. Volgens Duitse verzekeraars rijden suv’s verder minder vaak schade. De voor de hand liggende theorie dat ze met hun hoge frontale oppervlak a priori zwaardere verwondingen veroorzaken wordt weersproken. Bij kleine auto’s met hun ogenschijnlijk voetgangersvriendelijke lage neuzen loopt de aangeredene het risico sneller onzacht in aanraking te komen met de A-stijl, die bij kleine auto’s met one box-design vaak extreem stijf is geconstrueerd om de cabines heel te houden bij een koprol - weer wat geleerd. De conclusie: “(…) Zuiver statistisch is er geen aanleiding voor de vrees dat door de SUV meer mensen om het leven komen dan door kleinere auto’s.”

Wat de Nederlandse situatie betreft vertrouw ik maar op mijn eigen observaties onderweg. Op de paar helden na die hun X6’en en Cayennes puberaal de sporen geven, is de vaderlandse suv-rijder een toonbeeld van fatsoen. Het zijn vaak keurige, oudere mensen die zich braaf aan de verkeersregels houden. Zo’n Kia Niro of VW T-Roc nodigt ook niet bepaald tot scheuren uit, weet ik uit ervaring. Het lijkt me evident dat het wereldwijd (behalve hier) groeiende martktaandeel van hun genre leidt tot een groter aantal ongevallen waarbij suv’s zijn betrokken, maar ik geloof er niets van dat deze mensen een gevaar op de weg zijn.

Voetnoot: Afgelopen week leende ik een rechtsgestuurde Rolls-Royce Cullinan, een van de grootste suv’s ter wereld. Nog nooit zo voorzichtig gereden. Heel Nederland leek Madurodam vanuit die auto. Het uitzicht rondom was evenmin ideaal – al geldt dat tegenwoordig ook voor 99% van de niet-suv’s. Het argument dat je een suv koopt voor een beter overzicht is natuurlijk altijd kul geweest. Auto’s, alle auto’s, waren vroeger veel overzichtelijker. We koersen allemaal op camera’s en dodehoekdetectie. Maar misschien ga je daarom wel voorzichtiger rijden in zo’n grote bak. Wat blijkt? Volgens het Statistisches Bundesamt zijn bij ongevallen binnen de bebouwde fors meer kleine auto’s dan suv’s betrokken. Statistieken zijn als de bijbel. Iedereen vindt er zijn eigen waarheid in.

Voorlopig is er maar één puur ecologische reden om tegen suv’s te zijn. Ze zijn te groot en te zwaar, verbruiken nodeloos veel brandstof. Maar dat is een ander verhaal.