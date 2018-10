Verouderde navigatiekaarten

De Consumentenbond richtte zijn pijlen op Ford, maar verouderde navigatiekaarten vindt je bij veel meer automerken. Bas van Putten vreest gevaarlijke situaties.

Is verouderde navigatiesoftware een veiligheidsrisico? Ik vrees van wel. Onderweg van Drenthe naar Amsterdam blijkt de fabrieksnavi van de Kia Ceed de actuele verkeerssituatie niet te kennen. Tussen Veenhuizen en Oosterwolde loopt de N919, een provinciale weg waar je vroeger zonder onderbreking 80 reed. Maar nu is halverwege een T-splitsing gecreëerd waar je moet stoppen voor de voorrangsweg naar Haulerwijk.

Dat nieuws blijkt tot de Kia niet zijn doorgedrongen. Het navigatiescherm geeft halsstarrig een doorgaande weg aan die een rustgevend rechte lijn volgt. Niks aan de hand, denkt de toerist, en laat zijn cruise control op tachtig staan.

Ik ken de weg. Ik rem en stop tijdig. Maar iemand die hier op een mistige ochtend met beroerd zicht voor het eerst rijdt, betaalt mogelijk een hoge prijs voor zijn vertrouwen op de koersinstructies.

Het lijkt me een interessante juridische vraag wie in dat geval verantwoordelijk is. De verkeersborden langs de weg, als je ze al ziet, laten aan duidelijkheid evenzeer te wensen over. Het 60 kilometer-bord vlak voor de scherpe bocht rechtsaf naar de splitsing is een volstrekt ontoereikende waarschuwing. Volgt, veel te laat, het voorrangsbord op een plaats waar je al ongeveer zou moeten stilstaan. De Googlemaps-app op mijn telefoon blijkt trouwens ook niet op de hoogte. Hier is de kans op serieuze calamiteiten niet denkbeeldig.

Het probleem is bekend. De Consumentenbond ging eerder dit jaar vol op het orgel tegen de 'hopeloos verouderde' navigatiesoftware van Ford. De bond diende wegens misleiding van de klanten zelfs een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Op de site van de Bond regende het klachten over Fords Sync3-systeem met routekaarten van 2014.

Ongetwijfeld terecht, maar waarom de pijlen op één merk richten? Na honderden testauto's en honderdduizenden kilometers door heel Nederland weet ik dat bij veel meer automerken de fabriekssystemen enigszins tot ernstig achterlopen. Ze sturen je op de A6 richting Amsterdam nog steeds naar rechts voor de fly-over naar de A27 richting Utrecht, op de A1 vanuit Amsterdam dito voor de afslag naar de A6 richting Lelystad, terwijl je in beide gevallen sinds recent linksaf moet voor de snelwegwissel; linke boel, gezien de hectische verkeersstromen op die trajecten. Op de verlegde A1 richting Amsterdam proberen ze je wijs te maken dat je niet op een openbare weg rijdt. Wat als daar een semi-autonome auto met de waakhond aan op gezag van de navigatie 'denkt' dat je tussen snelrijdend verkeer vol in de remmen moet? Hier komen potentieel levensgevaarlijke situaties van.

Het lachwekkende gevolg is dat veel automobilisten in splinternieuwe auto's met fancy fabrieksnavigatie aan boord op hun smartphones of Tomtoms moeten terugvallen om foutloos de weg te vinden. Maar die situatie schuurt natuurlijk wel dramatisch met de pretentieuze innovatieclaims van de fabrikanten, en het veiligheidsaspect verdient nader onderzoek.