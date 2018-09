Heksenjacht op diesel

Zou het echt zijn afgelopen met de diesel? Zijn marktaandeel keldert in Europa razendsnel. Volvo ontwikkelt geen nieuwe motoren meer, Porsche stopt er helemaal mee en Lexus roept sliepuit in een campagne die de zelfontbrander knipogend ten grave draagt.

In hoeverre is die nederlaag gestoeld op harde feiten? De schokkende emissiefraudes van VW staan als een paal boven water. De tragiek is dat het zwarte schaap zich momenteel opvallend revancheert. Een aantal nieuwe dieselmotoren voldoet niet alleen op papier met glans aan de strengste emissienorm Euro6d-TEMP.

"Moderne diesels zijn zéér schoon" bevestigt de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. ADAC-onderzoek van 25 auto's met Euro6c- en Euro6d-TEMP-diesels onthult de significante progressie ten opzichte van Euro5- en Euro6b-motoren. Waar 149 onderzochte Euro5-diesels nog beroerd presteerden op NOx- en CO2-uitstoot, bleken de nieuwe testauto's de NOx-grenswaarde van 80 milligram per kilometer met gemiddeld maar één milligram te overschrijden, niks dus. Tot nu toe schoot de NOx-uitstoot van zogenaamd schone diesels in de praktijk ver boven de opgegeven waarden uit. Negen diesels doken er zelfs duidelijk onder, met als winnaar de BMW X1 18d: acht milligram per kilometer. Terwijl de testprotocollen veel strenger zijn geworden. De emissies van Euro6-dTemp-diesels worden ook op straat gemeten, terwijl dat voorheen alleen op de rollenbank gebeurde.

Kijkend naar de uitstootcijfers kan je maar tot één conclusie komen; de argumenten voor de heksenjacht op diesels lijken af te brokkelen. Het zou de moeite lonen om te kijken hoe een vergelijking tussen EV's en de schoonste diesels op basis van hun integrale ecologische footprints, dus met alle variabelen meegewogen, nu zou uitvallen. Ik ben op rationele gronden een te groot voorstander van elektrisch om er mijn kaarten op te durven zetten, maar de uitslag zou best eens verrassend kunnen zijn.

Of zijn late inhaalspurt de zelfontbrander kan redden is de vraag. Wellicht hopen de fabrikanten van schone diesels de onvermijdelijke maar kostbare transitie naar elektrisch te vertragen. Maar wie gaat er nog in investeren nu je voor 40.000 euro met zo'n kek EV'tje van Hyundai al 450 kilometer op één lading haalt en uitgerekend VW op het punt staat in het EV-segment een prijsoorlog te ontketenen? Van meer gewicht is voor de dieselafvalligen waarschijnlijk de overweging dat je in de alomtegenwoordige mediacultuur van nu een aangetast imago niet meer rechttrekt. De diesel is als de verdachte die wordt vrijgesproken van kindermisbruik; theoretisch is zijn eer gered, de smet zal altijd aan hem blijven kleven. Als hij sneuvelt, dan niet – niet meer - aan wanprestatie maar aan beeldvorming. Porsche, dat de dieselstop motiveert met de afnemende vraag, kan de brandschone drieliter TDI van VAG zo in de Macan en de Cayenne leggen. Het kijkt wel uit; het speelt voor de bühne, en geef het ongelijk. De onderbuik regeert, altijd en overal.