Test: Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI

Lange tijd was een nieuwe Golf de belangrijkste nieuwkomer binnen de Volkswagen Group. Door de komst van de belangrijke ID.3 en ID.4 stond de Golf VIII echter nooit zo in de spotlights als hij anders had gedaan. Nu is er opnieuw een Variant verschenen en zo’n stationwagon is een mooi alternatief voor alle hoge auto’s.

Er was een tijd dat Nederland bekendstond als een land dat gek is op stationwagens. Nog altijd hebben we liever een vijfde deur dan een kofferbak, maar de stationwagon wordt verdrongen door de SUV en de cross-over, die veel mensen gevoelsmatig net zoveel bruikbaarheid bieden als zo’n verlengde hatchback. Met de bonus van een (meestal) lagere tildrempel en de zo gewilde hogere instap. Ondertussen zijn die oude vertrouwde stationwagons echter nog altijd fijne auto’s met een veel lager zwaartepunt. En lekker ruim! Zijn ze niet veel te snel terzijde geschoven?

Met de gloednieuwe Volkswagen Golf Variant heeft dit segment er weer een nieuwe kandidaat bij. Opvallend genoeg was deze vorm lange tijd niet belangrijk in de Golf-familie en was hij veel minder in trek als familieauto dan de concurrentie van Opel, Ford en Peugeot. De rol als bedrijfsauto was eigenlijk belangrijker. Voor de rest werd je wellicht ook verwezen naar Skoda, dat met zijn immense Octavia altijd een goed product in de aanbieding had. Zo was de Golf VI Variant bijvoorbeeld meer gelijk aan de Golf V dan de hatchback, die onderhuids nieuwer was. Sinds de Golf VII lijkt Volkswagen pas echt vol te gaan voor de familieauto. Die trend wordt nu doorgezet met de Golf VIII, die gewoon een forse auto is. Voor wie denkt dat er wat anders oogt aan het model: complimenten, goed gezien! Het merk heeft de wielbasis van de stationwagon vergroot om extra ruimte te creëren op de achterbank. Een slimme zet, maar geen vanzelfsprekendheid. De nieuwe Golf beschikt over een 1.5 eTSI met mild-hybrid-techniek. Hij levert in onze testauto 130 pk, maar is er ook met 150 pk.

Sportieve uitvoering

Onze testauto is in een sportieve uitvoering geleverd, namelijk de R-line Business. Dit is te zien aan de vele R-logo’s op de auto, die er samen met de (nep)uitlaten aan de achterkant wel voor zorgen dat meer dan één voorbijganger dacht dat het een heuse Golf R was. Helaas, nee. Het onderstel is wel iets verlaagd voor een net wat strakker weggedrag. Dat is iets wat ook echt voelbaar is; het maakt dat de Golf iets strakker op de weg ligt, maar zorgt er ook voor dat hij iets minder comfort biedt. De dynamische dempers bieden hier wel soelaas. Evengoed klopt de huidige Golf beter als comfortabele auto; je merkt dat hij zo bedoeld is. Het scheelt ook dat de 130 pk-versie achter een torsieas heeft; met de multi-link-ophanging in de sterkere versies voelt het lagere onderstel wat ons betreft beter. Het stuurgevoel is redelijk en de auto rijdt zo doorsnee als je maar van een Golf kunt verwachten. Hij is niet week en niet plankhard, maar wel stil en hij ligt goed op de weg.

De TSI-motor maakt gretig toeren en is veel zuiniger dan we vooraf hadden verwacht. De automatische transmissie met dubbele koppeling doet zonder morren soepel zijn werk. De DSG die Volkswagen aan grotere motoren koppelt, is beslist prettiger dan de goedkoopste versie in de Polo.

Multimediasysteem

De Golf heeft een clean interieur, waar weinig op aan te merken is. Dat geldt niet voor het multimediasysteem. Er is geprobeerd daar zoveel mogelijk in te verwerken, waarbij alleen enkele shortcuts je op weg helpen. Dat kán een oplossing zijn, maar dan moet het wel goed werken. En dat doet het niet. Net als in andere modellen met hetzelfde systeem reageert het veel te langzaam, waardoor je je in het beste geval dood ergert en je je in het slechtste geval veel langer van de weg laat afleiden dan nodig. Het voelt als het trucje om het trucje en de uitvoering deugt niet. Juist in een model dat door de jaren heen punten wist te pakken met zijn ergonomie is dit gewoon een flater, zeker omdat het niet blijft bij het scherm. Het cluster van de lichtbediening is nodeloos ingewikkeld en de knoppen op het stuur bedien je nogal eens onbedoeld.

Op de achterbank biedt de Golf Variant voldoende hoofdruimte, maar vooral ook veel beenruimte. De vergrote wielbasis betaalt zich hier duidelijk uit. Kijken we naar de kofferbak, dan valt ook daar weinig te klagen. Je kunt er maar liefst 611 liter aan bagage in kwijt en met de achterbank plat stijgt dat naar een imposante 1.642 liter.