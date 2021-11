Test: Renault Arkana

Renault is de eerste fabrikant die een coupé-SUV volgens het traditionele recept ook met een enigszins behapbaar prijskaartje aanbiedt. De Arkana ontleent zijn carrosserievorm ongetwijfeld aan de BMW X6 die dit hele feestje (ja, na Ssang­Yong) initieerde, maar heeft toch één belangrijke streep voor op de premium-voorbeelden. Want terwijl die X6 namelijk minder ruimte bieden voor meer geld, is de Arkana zowaar ruimer dan de auto waarop hij is gebaseerd. Hij deelt zijn technische basis met de Captur, terwijl hij maar liefst 34 centimeter langer is. Daarmee is het een auto die tussen het B- en het C-segment opereert

Indrukwekkend

De Renault onderscheidt zich met een flinke bagageruimte. De maximale stapelhoogte is onder de vlak liggende achterruit weliswaar wat beperkt, maar met name het vloeroppervlak van de bagageruimte is bij de Renault tamelijk indrukwekkend. Met 480 liter biedt de Arkana hier opvallend veel plek. De toegang tot dit laadruim is door de grote klep riant, maar tegelijk is die klep een zwaar en onhandig ding. Elektrische bediening is helaas niet mogelijk. Erger is het dat het uitstekende (letterlijk) slot door de beperkte openingshoogte van de klep bijna gegarandeerd hoofdpijn oplevert. Achterpassagiers zitten duidelijk minder royaal. Door de aflopende daklijn moet je zeker niet veel langer zijn dan de 1,84 m van ondergetekende. De Renault biedt de achterste inzittenden wel gewoon een fatsoenlijke blik op de buitenwereld. Het zicht naar achteren is in de Arkana niet geweldig. De platte achterruit wordt hier grotendeels afgeschermd door de hoofdsteunen en het plafond. Bovendien is er geen achterwisser, maar daar is door de bijzonder vlak liggende achterruit dan wel weer goed mee te leven.

Aandachtstrekker

De Arkana is voor ons nieuw, maar werd met andere techniek elders al in 2018 gelanceerd. Aan de buitenkant is dat te zien aan de achterlichten, die met hun indeling en halogeen-richtingaanwijzers sterk lijken op de exemplaren die de Mégane vóór de facelift van 2020 had. Ook aan de voorkant is de Arkana meer Mégane dan Captur. Onderweg trekt de Arkana opvallend veel aandacht, al komt dat wellicht ook door de feloranje lakkleur. Dit is bovendien een sportief aangeklede R.S.-Line. Ook vanbinnen is de Arkana sportief aangekleed. Dat betekent zwart alcantara en rode stiksels. Het dashboard van de Arkana is herkenbaar als van Renault, hoewel het niet één op één is overgenomen uit de Captur. Dat kan ook niet, want in de Arkana staat de voorruit dichterbij je en is het dashboard dus minder diep. De extra zijruitjes in de voordeur ontbreken daarom. Helaas is de zitpositie niet wezenlijk anders, en dus aan de hoge kant voor een auto met sportieve aspiraties. De sportieve stoelen zelf zijn gelukkig wel fijn en afwerking, materiaalgebruik en vormgeving zijn goed voor elkaar. Het verticale 9,3-inch scherm is niet standaard, maar oogt wel heel modern. De menustructuur is redelijk, maar vooral qua snelheid valt er nog wel wat te winnen bij Renault. Android Auto en Apple CarPlay zijn allebei aanwezig. De Renault heeft verder een modern en volledig digitaal instrumentarium. Het bedieningsgemak buiten het scherm is prima voor elkaar. Fysieke clusters voor de climatecontrol en helder ingedeelde knoppen op het stuur dragen daaraan bij, al is het jammer dat een ronde volumeknop in de Renault ontbreekt. Audiobediening gaat hier via het scherm of via een aparte bedieningshendel achter het stuurwiel en dat is niet overdreven handig. Ook reageert de elektronische bedieningshendel van de automaat niet altijd direct op input.

Fijnslijperij

Die automaatpook van Renault is gekoppeld aan een bijzonder stuk techniek. In feite is er sprake van een automatische vierbak, die dankzij twee elektronische verzetten in één van de elektromotoren tweemaal zoveel mogelijkheden heeft. De transmissie heeft geen koppeling of koppelomvormer, maar een rechte vertanding. De elektromotoren laten het schakelen toch soepel verlopen.

Schokvrij versnellen doet de Arkana eveneens, maar het natuurlijke gevoel waar Renault naar zocht, zit er niet in. De auto is merkbaar continu aan het rekenen en schakelt op soms onverwachte momenten de verbrandingsmotor in of uit. Ook blijft het toerental geregeld lang ‘hangen’, alsof de auto vergeet om op te schakelen. Het versnellen gaat bovendien niet altijd lineair. Vanuit stilstand is er bijvoorbeeld eerst een duidelijk twijfel­moment en hoger in het toerengebied krijgt de auto er gevoelsmatig een dot kracht bij. Let wel: de Arkana is zeker geen hork van een auto. Meestal gaat het allemaal soepel zat, maar de E-Tech-aandrijflijn kan nog wel wat fijnslijperij gebruiken. Als het gaat om verbruik doet de Arkana het met bijna 1 op 17 keurig. Met 143 pk heeft de Arkana voldoende vermogen, maar echt vlot is het nu ook weer niet. Bij de Renault gaat de sportiviteit sowieso niet verder dan het uiterlijk. De zitpositie is wat aan de hoge kant en het rijgedrag is goed vergelijkbaar met het neutrale karakter van andere Renault-SUV’s. Keurig dus, maar zeker niet overdreven communicatief.

Je bent dik 37 mille kwijt bent voor een Arkana in de vorm zoals wij die hebben getest. Echter, standaard is een R.S. Line al heel compleet en dan betaal je 32 mille. Als je wilt kun je in de optielijst ook nog stuurwielverwarming en een (panorama-)schuifdak aanvinken.