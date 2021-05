Test: Peugeot 5008

De tweede generatie van de 5008 is voor Peugeot echt een schot in de roos. Niet zo gek, want het model is toch net even anders dan zijn concurrenten. Dat zit zo: toen de SUV het definitief van de MPV won, begonnen veel autofabrikanten het fenomeen ‘zevenzitter’ helemaal opnieuw uit te vinden. Zo niet Peugeot. Dat nam de sterke eigenschappen van de eerste 5008 – een echte midi-MPV – en boetseerde daar vervolgens een stoerdere SUV-koets omheen. Daarom heeft ook de tweede 5008 standaard een heel arsenaal aan klaptafeltjes en opbergvakjes én zeven individueel omklapbare stoelen. Achterin trakteert hij het kroost elk op een stoel van identieke breedte en beschikt hij bovendien over een geheel vlakke vloer met daaronder nog wat ‘geheime’ vakjes voor losse spullen. Toch is niet alles fantastisch achterin de 5008. De keuze voor drie separate stoelen dwingt de buitenste zitplaatsen namelijk in posities strak tegen de deuren, waardoor de zit hier minder prettig is. Bovendien ligt de vloer wat hoog, wat opgetrokken benen kan opleveren. Erger is dat de klaptafeltjes – standaard op de 5008 Blue Lease Allure – onbegrijpelijk onhandig zijn geplaatst. In geopende toestand bevinden ze zich nadrukkelijk op kinderhoogte, maar ook in opgeklapte positie zitten ze precies op de hoogte van een volwassen knie. Daarom is het in de praktijk nauwelijks mogelijk om de stoel op de tweede rij naar voren te schuiven om meer beenruimte voor de passagiers achterin te genereren, terwijl dat pure noodzaak is om het helemaal achterin draaglijk te krijgen voor wie de basisschool heeft verlaten. Wel kan er in de 5008 flink wat bagage mee. Met alle stoelen plat heb je 1.940 liter tot je beschikking. Achter de tweede zitrij en met de stoelen omgeklapt aan boord biedt de auto zo’n 700 liter. Voor het op- en neerklappen van stoelen en banken heeft de 5008 een bonte verzameling van hendels, kleppen en scharnieren.

Breedbeeldscherm

Hoewel ruimte en inzetbaarheid bij deze auto natuurlijk zeer belangrijk zijn, is dat niet de plek waar deze keer het nieuws is te vinden. De Peugeot krijgt behalve een nieuwe neus met ledkoplampen en -slagtanden en een bredere grille ook een groter infotainmentscherm. Het meer afgeronde 8-inch scherm van voorheen is nu voorbehouden aan de eenvoudiger varianten, terwijl de rijker uitgeruste 5008’s een nieuw breedbeeldscherm van 10 inch hebben. Dat oogt moderner en het werkt door het grotere formaat prettiger. Buiten dat is er weinig aan het systeem veranderd. De bestaande klachten over de vrij trage reactie op aanrakingen en de behoorlijk onlogische indeling van het geheel blijven dus bestaan, zelfs als de vormgeving wel dik voor elkaar is. Ook blijft het vervelend dat de bediening van de klimaatregeling in een separaat menu van het scherm is verstopt, terwijl je toch zou willen dat dergelijke functies altijd direct bereikbaar zijn. Ook elders in het interieur vergt de bediening van de Peugeot soms enige gewenning. Wat hij mist op dat vlak, wordt goedgemaakt door de vormgeving. Het 5008-interieur blijkt ondanks de zonder meer gewaagde tekenstijl goed houdbaar en oogt nog steeds fris en modern. Fraaie details, zoals de nu standaard toegepaste ‘pianotoetsen’ onder het scherm en het stuk stof halverwege dashboard en deurpanelen geven het geheel een hoogwaardige uitstraling.

Uitleven

Het blijft bijzonder hoe de bestuurder in de 5008 wordt ingekapseld door wat Peugeot de i-Cockpit noemt. Daarin is deze auto duidelijk wel heel anders dan de MPV’s van weleer, die juist ook voorin een heel ruimtelijk gevoel boden. De hoge middentunnel en de sterk op de bestuurder gerichte indeling maken dat de 5008 van achter het stuur kleiner aanvoelt dan hij eigenlijk is. Dat gevoel blijft onder het rijden intact. Het stuur laat zich vrijwel zonder weerstand verdraaien, de auto laat zich precies plaatsen en voelt relatief licht aan. Dat is hij trouwens ook, want dik 1.400 kg is echt heel netjes voor een zevenzitter van dit formaat. Dat verklaart ook waarom de basismotor, eigenlijk de enige zinnige optie voor Nederlandse kopers, prima voldoet. Aan de PureTech-driepitter met 130 pk veranderde niets, maar dat was ook geen noodzaak. Het blokje brengt ogenschijnlijk zonder veel moeite gang in de auto en wordt daarbij geholpen door een soepel schakelende achttraps automaat. Jammer is wel dat de schakelmomenten duidelijk een pauze in de versnelling vergen.