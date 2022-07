AutoWeek Test - Peugeot 308

Het bijna agressieve, maar unieke voorkomen van de nieuwe Peugeot 308 krijgt overal de handen op elkaar. Maar daardoor is de auto nog geen testwinnaar. Of Peugeot erin geslaagd is om de 308 ook op andere vlakken te verbeteren, mag hij – voorzien van een 130 pk sterke driecilinder PureTech-benzinemotor – aantonen in deze test.

Wat valt er op aan de Peugeot 308?

Op de eerste plaats: het expressieve design. De nieuwe 308 is getekend in de stijl die we kennen van onder meer de 208 en 508, die op deze middelgrote schaal misschien wel het beste werkt. De 308 is lager en strakker dan zijn directe voorganger (2014-2021). Het front is opvallend agressief. De kenmerkende led-‘slagtanden’ worden bijgestaan door koplampunits die bij de GT-uitvoering nog platter en gemener ogen dan op onze testauto, die is uitgevoerd als relatief bescheiden Allure Pack Business. De introductiekleur ‘Vert Olivine’ mag er trouwens ook zijn en is naar goed Peugeot-gebruik de enige gratis optie. Wie iets saaiers wil, moet dus bijbetalen. De 308 is de eerste Peugeot met het vernieuwde merklogo, een wapenschild dat enigszins doet denken aan dat van Ferrari en bij de 308 GT ook op de voorschermen is aangebracht.

Wat springt er aan boord van de 308 allemaal in het oog?

Voor het interieur van de 308 houdt Peugeot vast aan zijn i-Cockpit-concept, met een klein stuur dat niet direct voor, maar onder het informatiescherm zit. Dat werkt in ons geval prima, maar is niet voor niets ongebruikelijk. De gekozen stijl in het interieur is herkenbaar, maar net als aan de buitenkant is er ook heel veel nieuw. Zeker in vergelijking met de vorige generatie, maar ook naast de bestaande Peugeot-producten oogt het binnenste van de nieuwe 308 strakker en moderner. De blikvanger is het dubbele scherm in het midden. Het onderste scherm wordt door Peugeot omschreven als ‘i-Toggles’ en biedt een rij snelkoppelingen die naar believen kunnen worden ingevuld.

Ook in het hoofdscherm is heel veel naar wens in te delen, wat erg prettig werkt. De infotainment-omgeving is helemaal nieuw en zal de komende jaren in alle personenauto’s van Peugeot worden geïntroduceerd. Daarvoor mag de vlag uit, want het jongste systeem oogt veel moderner en werkt ook aanzienlijk prettiger. De menustructuur is logischer, er zijn nieuwe, moderne functies en de reactiesnelheid is verbeterd, al valt er op dat vlak ook nog wel de nodige winst te behalen. Hier en daar geldt dat eveneens voor de indeling. De knoppen op het stuurwiel zijn nu logischer geclusterd, het digitale instrumentarium is makkelijker te bedienen en zelfs de ruitenwisserhendel is sneller te doorgronden voor iedereen die geen Peugeot gewend is. Heel fijn!

Hoe doet de Peugeot 308 het als ruime, comfortabele gezinsauto?

De Peugeot 308 heeft een prettig lichte, maar niet bijzonder communicatieve besturing. Tegelijk heeft de auto een comfortabel afgestemd onderstel. Bij de vijfdeurs 308 Berline (hatchback) staan de voor- en achteras 5,7 centimeter dichter bij elkaar dan bij de stationwagon, de 308 SW. Door de aflopende daklijn lever je op de driepersoons achterbank een paar centimeter hoofdruimte in. Door de grote portieren, grote ruiten en lichte hemelbekleding ontstaat een luchtige atmosfeer. Aan zitruimte geen gebrek, al is het achterin onhandig dat de rugleuning van de voorstoelen precies ter hoogte van de knieën wat naar achteren wijkt, wat een flinke hap uit de knieruimte neemt.

De reguliere hatchback heeft een laadvolume van 412 liter en als je de achterbank neerklapt, ontstaat een laadruimte van 1323 liter (308 SW: 608 tot 1634 liter). Als het niet lukt om alle bagage in de kofferbak mee te nemen, kan er afhankelijk van de motor een aanhangwagen van 1200 (PureTech met EAT8-automaat) tot 1600 kilo (BlueHDi 130) aan de eventuele trekhaak worden gehangen.

Hoe presteert de Peugeot 308 PureTech 130 in de test?

De 1,2-liter PureTech benzinemotor kennen we uit tal van andere modellen van Peugeot, Citroën en Opel. In de 308 wordt hij geleverd in twee vermogensvarianten: met 110 of 130 pk. De testauto wordt aangedreven door de krachtigste versie van de driecilinder turbomotor, en bevalt goed. Hij lijkt wat meer op de achtergrond te blijven dan in andere modellen met dezelfde motor, maar heeft zijn gretigheid en souplesse behouden. Mede door dit karakter ben je met 130 pk prima bediend. In de testauto is de motor gekoppeld aan een vlot en soepel schakelende zesbak, en brengt de 308 volgens onze metingen in 9,9 seconden naar 100 km/h. Het testverbruik van 6,2 l/100 km (1 op 16,2) wijkt niet veel af van de fabrieksopgave (5,6 l/100 km). Tegen een forse meerprijs van 2900 euro kan de 308 PureTech 130 worden voorzien van een achttraps automaat.

Peugeot heeft bovendien twee plug-in hybridevarianten van de 308 in het programma. Ook deze versie is er in twee vermogensvarianten, met 180 of 225 pk. Beide versies hebben dezelfde 12,4 kWh-accu, waarmee over een korte afstand volledig elektrisch gereden kan worden. Standaard worden de modellen geleverd met een 3,7 kW boordlader, tegen meerprijs wordt een boordlader met een vermogen van 7,4 kW geleverd. Peugeot geeft voor de 308 HYbrid 180 een elektrische actieradius van 60 kilometer op, de HYbrid 225 legt maximaal 59 kilometer af op een volle accu. De PHEV-versies van de 308 beschikken standaard over een achttraps EAT8-automaat.

Ten slotte is er van de Peugeot 308 ook nog een versie met een 130 pk sterke turbodiesel, de 308 BlueHDi 130. Net als de PureTech-benzineversies, kan deze motorvariant tegen meerprijs geleverd worden met een automaat.

Wat zit er allemaal standaard op de 308?

De nieuwe Peugeot 308 wordt aangeboden in vijf verschillende uitrustingsniveaus. Aan de basis staat de Active Pack Business. Deze variant rijdt op wielen met een diameter van 16 inch (Hybrid 180: 17 inch). Klimaatbeheersing met gescheiden temperatuurregeling, parkeersensoren in de achterbumper en een centraal bedieningsscherm van 10 inch worden door Peugeot alvast gemonteerd. De standaard veiligheidsuitrusting van de 308 is omvangrijk, en omvat onder meer actieve lane assist, autonome city safety met herkenning van voetgangers en fietsers, vermoeidheidswaarschuwing en verkeersbordherkenning.

Het tweede uitrustingsniveau in de reeks, de Allure, beschikt onder meer over sportstoelen, een luchtkwaliteitssysteem, 17-inch lichtmetaal, een groter bedieningspaneel en navigatie. Kies je voor de Allure Pack Business, dan krijg je zaken als keyless entry, adaptieve cruise control, dodehoekwaarschuwing en een alarm voor naderend verkeer bij achteruit rijden.

Dan is er GT, die een meer sportieve uitstraling heeft dankzij 18-inch wielen, full-LED koplampen en 3D LED-achterlichten. De stoelbekleding bestaat uit een combinatie van alcantara en kunstleer, en is afgewerkt met groene stiksels. Bovendien wordt er meer aluminium in het interieur toegepast, heb je een verwarmd sportstuur in handen en is het 3D-instrumentarium volledig naar eigen smaak in te richten.

De meest complete uitvoering is de GT Pack Business. Deze versie heeft verder nog een uitgebreid audiosysteem van Focal, een 360-gradencamera, Lane Positioning Assist (waarmee de positie van de auto tussen de belijning op de weg wordt vastgehouden) en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, die gecertificeerd is door de Duitse AGR, een vereniging die zich inzet om rugklachten te beperken.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de 308?

De Peugeot 308 opereert in het zogenaamde C-segment. Vroeger stond dit segment in de volksmond bekend als de ‘Golf-klasse’ – en daarmee hebben we een van de belangrijkste concurrenten van de 308 meteen genoemd: de Volkswagen Golf. Als vanouds zijn in dit marktsegment ook modellen als de Ford Focus, de Opel Astra en de Toyota Corolla erg in trek. Uit Frankrijk komt de Citroën C4, die diverse motoren met de 308 deelt. Landgenoot Renault heeft de Megane inmiddels omgebouwd tot volledig elektrische auto, en kan zodoende niet meer als concurrent voor de Peugeot 308 worden beschouwd.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

De basismotor met 110 pk lijkt voor de nieuwe 308 wat karig, de 130 pk variant presteert echter prima. Aangezien Peugeot schappelijke prijzen hanteert voor losse opties, is een Allure eigenlijk al genoeg. Die kan vervolgend worden aangevuld met de gewenste opties, zodat je niet teveel betaalt voor een uitvoering waar ook dingen opzitten die overbodig zijn.