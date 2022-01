Test: Kia Ceed

Vlug, beeld je de Kia Cerato in! De kans is groot dat het je niet lukt, want de voorganger van de Ceed in de compacte middenklasse was een typisch voorbeeld van hoe Kia (en Hyundai) aan het begin van deze eeuw probeerden voet aan de grond te krijgen in het voor ons continent zo belangrijke C-segment. Niet al te beste kwaliteit, redelijk anoniem en vooral: heel erg goedkoop. Wie in die tijd op zoek ging naar de allergoedkoopste in het segment, kwam steevast uit bij de Koreanen. Maar puur op basis van kwaliteit konden de merken het nog niet bolwerken tegen de gevestigde Europese en Japanse merken. Voor de eerste generatie Ceed gold grofweg hetzelfde, al voelde die al wel als een serieuzere poging, en in de loop van de volgende twee generaties bleef Kia onverzettelijk stappen zetten. Alles wat de Europese consument (kennelijk) verlangt, kwam er. Van een stationwagon tot compacte turbomotoren en van een automaat met dubbele koppeling tot plug-in hybride techniek: alles is aanwezig.

Recent is het weer aangescherpt, want de derde generatie kreeg onlangs zijn facelift. Daarbij werden een andere grille en nieuwe actieve veiligheidssystemen geïntroduceerd; en de styling als geheel werd een beetje bijgeschaafd. Binnenin kwam er een nieuw digitaal instrumentarium en een dito navigatiesysteem. Vlak voor de update kreeg de Ceed bovendien al een verse 1,5-liter turbomotor, om nog maar eens aan te tonen dat men in Korea echt niet stil zit. En dat moet ook, want de concurrentie zit niet stil.

Meer daadkracht

Gelukkig blijkt de nieuwe 1,5-liter viercilinder turbomotor in de herziene Kia Ceed een concrete verbetering. Ten opzichte van zijn voorganger komt er weliswaar slechts 129 cc bij, maar het voelt in de praktijk als veel meer. Onderin pakt de motor namelijk veel makkelijker en met meer daadkracht op, waarna het extra vermogen van de turbo er geleidelijker bijkomt dan voorheen. Vervolgens trekt de viercilinder door het hele toerengebied met meer enthousiasme. Op dit vlak laat de Ceed in ieder geval geen punten liggen. Overigens is de nieuwe motor ook te combineren met mild-hybrid technologie. Dat geldt echter opmerkelijk genoeg niet voor de GT-line-uitvoeringen, die het om onduidelijke redenen zonder moeten stellen. Voor het verbruik maakt dat niet heel veel uit.

Helaas heeft Kia de facelift niet aangegrepen om meteen ook de zeventraps DCT-automaat te vervangen, die nog altijd erg wisselvallig functioneert. Vooral bij manoeuvreren op lage snelheden en bij straatje keren, moet de transmissie erg lang nadenken voordat hij tot actie overgaat en dat gebeurt dan vervolgens lang niet altijd subtiel. Eenmaal onderweg gedraagt de automaat zich dan weer keurig; toch is hier ruimte voor verbetering.

Op het gebied van onderstellen heeft Kia de laatste tien jaar misschien wel de grootste stappen gezet en in GT-Line-trim is de Ceed dankzij kleverige Michelins in staat tot dingen die je nog niet zo lang geleden voor onmogelijk had gehouden in een simpele Kia. Waar het de Ceed nog een beetje aan ontbreekt is de communicatie tussen bestuurder en techniek. De achteras ligt vooral heel solide in plaats van mee te bewegen en de besturing filtert alles tussen asfalt en vingertoppen vakkundig weg. Toch overheerst vooral het gevoel dat het knap is hoe dicht Kia er tegenwoordig bij zit.

Gebruiksvriendelijk

De Ceed kreeg bij de facelift een nieuw digitaal instrumentarium en een dito multimediasysteem. Daardoor oogt de Kia weer wat moderner en gelukkig is de gebruiksvriendelijkheid gebleven. Het ziet er misschien niet zo flitsend uit, maar je bent daardoor ook nooit de weg kwijt en dankzij een, naar moderne maatstaven, overdaad aan fysieke knoppen is de functie die je zoekt nooit ver weg. Minder enthousiast worden we van de zitpositie. De sportstoelen in de GT-Line ondersteunen weliswaar prima, ze kunnen door de motortjes van de elektrische stoelverstelling niet ver genoeg naar beneden en dat levert in combinatie met het panoramadak te weinig hoofdruimte voorin op. Ook op de achterbank scoort de Kia weinig punten.

De door ons geteste GT-PlusLine zit lekker dik in de spullen. Zelfs een panoramadak, elektrische stoelverstelling met geheugen en verwarmbare achterbank zijn aanwezig. En dat voor een alleszins redelijke prijs van € 36.290, inclusief een riante zeven jaar garantie, of 150.000 kilometer.