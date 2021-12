Test: Hyundai Kona 1.0 T-GDI

Ben je in de markt voor een nieuwe auto in het compacte segment van SUV’s en cross-overs, dan kom je al snel tot de ontdekking dat het aanbod overweldigend is. Uit die goed gevulde vijver kiezen wij de herziene Hyundai Kona.

Kijken we naar de verkoopcijfers van elektrische auto’s in ons land, dan bestaat de complete top 10 uit SUV’s en cross-overs, waaronder de Hyundai Kona. Een Kona Electric kost minstens € 36.795 en dan heb je de versie met een 39 kWh accu. Voor € 28.675 heb je een Kona hybride waarmee je bijna 1 op 20 rijdt. Een enorm prijsverschil. We zien nog iets opmerkelijks en dat is de concurrentie in eigen huis. Zo lost de grote Hyundai-boot sinds kort de Bayon (4,18 m) aan de kade.

Gelijkenissen met Cactus

In 2017 trekt Hyundai het doek van de Kona. Alsof het front en de achterkant aan adhd lijden, zo druk is de vormgeving. Op de zijkanten zien we een samenspel van wilde lijnen en grote, zwarte kunststof delen rond de wielkasten. Je zou kunnen denken dat de Citroën C4 Cactus een belangrijke inspiratiebron vormde. Vooral de gescheiden lichtunits in de neus lijken sterk op elkaar. Bij Hyundai vind je dit specifieke designelement ook terug in de andere SUV’s en cross-overs, zoals bij de Tucson, de Bayon en de Santa Fe. Ook de ‘haaienvin’ in de C-stijl van de Cactus zien we terug in de Kona. De grote stootkussens op de flanken overnemen, dat durfden de Koreanen nog net niet aan.

De eerste Kona is er met de driecilinder 1,0-liter (120 pk), als 1.6 Hybride en als 1.6 Turbo (177 pk) en alleen als automaat, eventueel met 4WD. En er is een elektrische variant, met een accu van 39 kWh of 64 kWh. In dat laatste geval heb je echt een riante actieradius, aangezien de Kona Electric lekker zuinig is. Een diesel is er niet. Na de facelift dit jaar is alleen de 1.0 T-GDI nog leverbaar, helaas niet met automatische transmissie. Voor dit segment is dat een belangrijke en gewilde optie.

Het alternatief is dan de 1.6 GDI HEV (een hybride), die vanzelfsprekend wel een automaat heeft en zuiniger is dan zijn benzinebroertje, maar wel iets zwaarder, waardoor je meer mrb betaalt. In Nederland is een glansrol weggelegd voor de elektrische Kona, die vorig jaar een groot deel van de in totaal bijna 11.000 verkochte exemplaren voor zijn rekening nam en ook in 2021 nog een aardig deuntje meespeelt.

Gerobotiseerde koppeling

Binnen in de Kona gaat het er qua vormgeving minder wild aan toe dan vanbuiten, maar saai is het zeker niet. Een opvallend groot scherm voor het infotainmentsysteem domineert het dashboard en het instrumentarium is sinds de opfrisbeurt gedigitaliseerd, met keuze uit diverse typen wijzerplaten voor de twee grote klokken, maar meer ook niet. Er is beduidend meer ruimte voor je benen.

De kleine driecilinder laat zich goed horen tijdens het versnellen, hij is niet de stilste in zijn soort. De gasrespons wordt duidelijk beter als je voor de rijmodus Sport kiest, waarbij je ook nog eens wordt getrakteerd op een dot tussengas bij het terugschakelen. Deze motor is voorzien van een gecombineerde starter-generator met een 48-volt batterij. Die ondersteunt en zorgt voor meer koppel bij een laag toerental. Daarnaast maakt het de auto iets zuiniger. Dat doet ook de versnellingsbak met gerobotiseerde koppeling. Met het pedaal bedien je hydraulische unit die voor de (ont)koppeling zorgt. Toch voelt het heel natuurlijk aan. Rijd je in de modus Eco dan ontkoppelt hij automatisch bij gas loslaten en de motor schakelt dan uit, terwijl de auto vrijuit door kan rollen.

Alles bij elkaar is de Kona fractioneel zuiniger dan zijn voorganger, het systeem werpt dus zijn vruchten af. Ook deze auto staat op 18-inch wielen en is daarnaast stugger geveerd. Het is niet voor niets een N-Line. De besturing en het schakelen voelen kunstmatig aan. Kinderlijk simpel te bedienen, maar niet enthousiasmerend. Voor de vrienden op de achterbank is er redelijk wat leefruimte en er kan vrij veel bagage mee.

De Kona N-Line is weliswaar geen koopje, maar je hoeft verder nergens voor bij te betalen. Zo heeft hij elektrische stoelverstelling, een premium audiosysteem, suède bekleding en zelfs stoelventilatie. Stuurverwarming en adaptieve cruisecontrol ontbreken in de Kona en zijn niet leverbaar. En dan die concurrentie in eigen huis bij Hyundai. Kies je voor een Bayon in de compleetste uitvoering (hij is er niet als N-Line) en voorzien van zeventraps automaat, dan ben je een kleine € 1.500 voordeliger uit. En dan hebben we het nog niets eens overzustermerk Kia. De keuzestress wordt er alleen maar groter op.