Test: Fiat Tipo Cross

De Fiat Tipo Cross is in beginsel een brave auto, maar wel voorzien van een ruig randje om zich in de stadsjungle staande te houden. Gaat het alleen om de looks of voegt de stoere Tipo echt iets toe?

Met de toevoeging van de Cross heeft Fiat ook meteen het motorenpalet van de Tipo herzien, en grondig ook. Om meteen even met enige verwachtingsmanagement te beginnen: hun ruige uiterlijk ten spijt is de Tipo Cross niet met vierwielaandrijving leverbaar. Het is een voorwielaandrijver, in deze test voorzien van een 1-liter 3-cilinder en een handgeschakelde versnellingsbak. Die techniek komen we ook in de reguliere uitvoeringen van de Tipo tegen.

De Fiat Tipo is in Nederland niet langer leverbaar met de grotere viercilinders. Die verouderde krachtbronnen zorgden met hun hoge verbruik en dito CO2-uitstoot en dientengevolge forse bpm-bedrag ervoor dat de Tipo bij ons nagenoeg onverkoopbaar was. Voortaan zijn alle Tipo’s en dus ook de Tipo Cross voorzien van de moderne FireFly 3-cilinder die we ook kennen uit andere Fiats en Jeeps, in dit geval met een maximum vermogen van 100 pk. Keuze is er niet. Met deze motor kost het weinig moeite om een keurig verbruik te scoren, althans zolang je op tijd opschakelt. Dat brengt ons meteen bij de zwakke plek van de machine. Hoewel die zijn maximale trekkracht levert bij 1.500 toeren per minuut blijkt de motor er onder de 2.000 toeren weinig zin in te hebben. Hij wordt pas enthousiast wanneer de naald van de toerenteller de 3.000 nadert. Dat betekent dat voor een rappe invoeg- of inhaalactie met de kloek schakelende vijfbak een lager verzet gezocht moet worden.

Terreinwaardig?

Als fabrikant heb je te maken met natuurwetten die zich niet laten foppen. Wanneer je een auto hoger op de poten zet, verhuist het zwaartepunt gewoon mee omhoog. Fiat laat echter zien dat ophoging van het onderstel niet per definitie tot een week en beweeglijk geheel leidt. Het Tipo Cross-onderstel komt stevig over en laat een beduidend volwassener indruk achter dan de aandrijflijn. De setting van schokdempers, stabilisatoren en veren is zodanig opgezet dat de Tipo zonder dat het oncomfortabel wordt lekker stabiel aanvoelt. Van overmatig overhellen is absoluut geen sprake. De Italiaan gaat mooi koersvast over het asfalt. Dit onderstel is de bescheiden aandrijflijn dan ook absoluut de baas. De besturing had daarbij iets minder afstandelijk mogen zijn. Die werkt gevoelloos en vrij licht, en dan te bedenken dat er ook nog een knop is die bij parkeersnelheden de bekrachtiging een tandje hoger zet …

Het grote voordeel van de opgehoogde onderstellen is vooral een iets gemakkelijkere in- en uitstap ten opzichte van de reguliere varianten. De Tipo Cross is maar liefst 16 centimeter hoger dan het gewone type. Dat komt deels doordat-ie iets hoger op zijn poten staat, maar ook door de dakrails, die tellen ook mee. Op de interieurruimte heeft het echter geen enkele invloed. Net als bij de gewone Tipo kom je voorin wat betreft ruimte niets te kort en achterin is het voor een compacte middenklasser ook ruim genoeg. Onder de hoedenplank van de Tipo kun je volgens fabrieksopgave 440 liter kwijt, lang niet gek in het C-segment.

Functie boven vorm

Bij het ontwerp van het Fiat-interieur heeft functionaliteit voorop gestaan. Het kost je weinig moeite om hierin je weg te vinden. De auto laat zich logisch bedienen. Het instrumentarium is deels digitaal waardoor je vrij eenvoudig de gewenste informatie in beeld kunt zetten. De functionaliteit van het infotainmentsysteem is beperkt, wat als positief effect heeft dat je voor veel zaken niet hoeft te swipen maar gewoon op een toets kunt drukken. Wel kun je met Apple CarPlay en Android Auto de mogelijkheden uitbreiden. De vormgeving van de knoppen en schakelaars verdient overigens geen schoonheidsprijs. Het ziet er een beetje samengeraapt uit, alsof er ter elfder ure hier en daar nog wat knoppen zijn bijgeplakt. Eigenlijk kan dat in dit segment niet meer, net zo min als het krasgevoelige harde plastic met leder textuur.

Fiat geeft je de keuze uit twee uitrustingsniveaus: voor € 25.858 heb je de Tipo City Cross en de Tipo Cross is er voor € 28.190. Die eerste is gebaseerd op de € 23.990 kostende Tipo City Life, wat betekent dat je voor het hogere onderstel (plus dito instap) en het stoere uiterlijk nog geen twee mille extra kwijt bent en er overigens ook nog mistlampen aan de voorkant bijkrijgt, evenals ledverlichting aan de achterkant en parkeersensoren achter. Bij de completere Tipo Cross krijg je naast wat uiterlijke glimmers behoorlijk wat extra functionaliteit, bijvoorbeeld led-koplampen met automatisch grootlicht, adaptieve cruisecontrol, ook aan de voorkant parkeersensoren en verder sensoren voor regen en licht. Voor wie het nodig acht heeft Fiat nog losse opties zoals stoelverwarming, een achteruitrijcamera en een dodehoekwaarschuwingssysteem.