Test: Cupra Leon eHybrid

Ooit was het in het C-segment vol met hot hatchbacks. Maar strikte CO2-eisen nekken nu de ene na de andere hatchback met flair. De tijd dat je voor €30.000 een Golf GTi of Mégane RS kon kopen, is voorbij. De bpm prijst de auto’s de markt uit en onder de €60.000 vind je nog maar bar weinig, zeker als je nog wat leuke opties op je auto wilt.

En dan komt plotseling Cupra opzetten. Het van Seat losgeweekte merk is sinds de komst van de Formentor in elk geval meer dan een stel Seats met een ander logo, helemaal nu ook de elektrische Cupra Born is onthuld. Elektrisch is toch wel het toverwoord. Hoewel de Spanjaarden de vijfcilinder uit de Audi RS3 in de cross-over Formentor gaan leggen, zien we intussen namelijk erg veel stekkers in de toekomst van Cupra. Zo is er deze Cupra Leon e-Hybrid. In het buitenland zijn er ook een Cupra Leon 300 en 310 met enkel een dike benzinemotor en er bestaat zelfs een Cupra Leon diesel. Deze e-Hybrid is echter vooralsnog de enige die je in Nederland kunt bestellen. Het is een plug-in hybride en dat is een aandrijflijn die we voor een hot hatchback nog niet eerder zagen. Ja, er was en is een Golf GTE, maar die mag de veters van een echte GTI niet eens strikken. Meer dan een obesitas-Golf met een sportonderstel en veel vermogen is die Volkswagen nooit geweest. Dus hadden we bescheiden verwachtingen voor deze Cupra Leon met stekker. De aandrijflijn, met de 1.4-turbo en elektromotor die samen 245 pk ophoesten, komt immers exact overeen met die uit de genoemde Golf GTE.

Elektrische kilometers

De Cupra Leon is louter met automaat leverbaar. Van zijn 245 pk komt 150 pk van een 1.4 TSI-motor, een elektromotor levert 116 pk. In beginsel rijdt de Leon elektrisch en die 116 pk is in feite genoeg om mee te komen in stadsverkeer of zelfs om een redelijk snelwegtempo aan te houden. Het is vooral een kwestie van niet te snel optrekken.

Met een volle accu kom je tot ruim 40 kilometer ver op stroom. Vraag je veel vermogen of is de accu leeg, dan springt de benzinemotor bij. Daar zit het eerste pijnpunt: we hebben niet automatisch al het vermogen tot onze beschikking als we de Cupra willen gebruiken zoals hij is bedoeld. Zelfs in de Cupra-stand (handig te kiezen met de knop op het stuur) springt de benzinemotor niet altijd automatisch aan. Is de auto van mening dat de elektromotor genoeg is, dan zul je geforceerd plankgas moeten geven om ook benzinekracht te krijgen. Is de benzinemotor eenmaal aan, dan kan het zomaar gebeuren dat hij afslaat als je iets te lang van je gas gaat. Je hebt in feite dus geen controle over het vermogen en dat is ronduit funest bij een sportieve auto. En eigenlijk ook compleet onnodig. Hoe moeilijk kan het zijn om je in de Cupra-stand continu al het beschikbare vermogen te bezorgen? Zoals het nu is, zorgt de aandrijflijn te vaak voor ergernis. En dat terwijl hij dankzij de elektro-boost echt snel genoeg is.

Rustiger

Het valt op dat de Leon betrekkelijk stil en comfortabel is. Maar denk niet dat hij week is, want hoewel een Golf GTE niet echt sportief was, is deze Cupra e-Hybrid dat zeker wél. Hij stuurt zeer direct in en ook hier is de kont bereid flink ‘om’ te komen, zeker als het wat gladder is. De wegligging is bovendien uitstekend. Ga je harder, dan voel je de techniek werken om de auto door de bocht te krijgen, want de extra kilo’s laten zich wel gelden. Extreem storend is het niet en het maakt indruk hoe het onderstel met dat overgewicht omgaat, maar je merkt het zonder meer. De besturing is op het niveau van eerdere snelle Seats: prima sportief en met genoeg gevoel.

De binnenkant van de Leon oogt bovendien lekker dik en voelt best luxe aan. In deze dikke uitvoering oogt de Cupra warm en de lage zit is ook prima. We zijn geen fan van het huidige multimediasysteem in de Leon, maar het is redelijk modern. De ruimte achterin is voldoende, maar de kofferbak heeft wel te lijden onder de accu die eronder zit. Daardoor kom je maar tot 275 liter.

Door het extra gewicht en de ergernissen van de aandrijflijn is er geen enkele twijfel dat de Leon 300 en 310 met enkel een 2.0-turbomotor betere auto’s zijn om te rijden dan de Cupra Leon e-hybrid, ook al hebben we die dikke benzineversies nog niet eens gereden. Maar we moeten eerst maar eens afwachten of die stekker­loze versies überhaupt naar Nederland komen … Want duurder zullen ze ook zijn. Wel laat deze Cupra zien dat hot hatchbacks in deze strenge CO2-tijden beslist nog kansrijk zijn.