Test: BMW 420i Cabrio

In het premiumsegment is de cabriolet een blijvertje. Dat resulteerde opnieuw in een open versie van de BMW 4-serie, die in tegenstelling tot zijn voorganger een stoffen kap heeft. Daarmee wint hij aan uitstraling..

In de lagere segmenten mag de cabriolet dan wel een uitstervende soort zijn, de premiummerken bieden in hun steeds maar uitdijende gamma’s nog altijd diverse open auto’s aan. Een cabrioversie van de nieuwe 4-serie kon dan ook niet uitblijven. Goed om te zien dat ook BMW afscheid heeft genomen van de zogenoemde klapdakcabrio, een trend die zo rond 2005 leidde tot een overvloed aan dergelijke modellen in alle segmenten en bij BMW niet alleen resulteerde in zo’n dakconstructie voor de 3-serie Cabriolet, zelfs de roadster Z4 kreeg er een. De afstammelingen van beide modellen beschikken gelukkig weer over een stoffen overkapping. Het oogt fraai en het vouwt compacter op, met elegantere achterpartijen als resultaat.

Rijdend sluiten

De 4-serie Cabrio groeide behoorlijk, wat resulteerde in een wielbasis van dik 2,7 meter. De 420i doet het met een 2,0 viercilinder turbo die 184 pk levert, BMW heeft zijn best gedaan op de nieuwe 4-serie Cabriolet, want het dak oogt in gesloten toestand zo strak dat je geen enkele bobbel ziet van de constructie onder de stof. In achttien seconden gaat het open of dicht en dat kan rijdend tot een snelheid van 50 km/h. Ook toen de zomer even pauze hield, konden we het nut daarvan meermaals ervaren. Even rustig rijdend over de parkeerplaats van een tankstation langs de snelweg wanneer je druppels op de voorruit ziet verschijnen en weer door. Praktisch nut bleek zeker een thema bij de ontwikkeling van de open 4-serie. De bagageruimte meet mede door de lange achterpartij 300 liter bij geopend dak; is het dicht, dan loopt het op tot 385 liter. Op de achterbank, die plek biedt aan twee personen, zorgt het stoffen dak voor meer hoofdruimte dan het klapdak van de vorige Vier Cabrio, maar ondanks de toegenomen lengte zit je als persoon van 1,80 meter met te weinig beenruimte. In de BMW zitten de bedieningsknoppen voor het dak en de optionele nekverwarming centraal in de middenconsole. Wil je alle vier de ruiten tegelijk omhoog of naar beneden doen, dan moet je wel een knop op het portier bedienen. Open rijden met de ruiten omhoog is behaaglijk bij snelheden tot 100 km/h. Daarboven is een windscherm boven de achterbank aan te raden.

Niet snel

We hebben de huidige 4-serie als zeer dynamisch leren kennen en van dat karakter blijft opvallend veel over bij de Cabriolet. Hij voelt stijf aan, de carrosserie volgt stuurcommando’s zeer adequaat op en ook op dwarsrichels merk je dat die het opengewerkte koetswerk geen problemen bezorgen. Wel is het onderstel stevig, wat ook door het M-Sport-pakket komt. Door al die sportiviteit valt misschien wel extra op dat we op pad zijn met een instapper. De auto voelt nooit echt snel aan en zeker als je het gaspedaal vloert en de achttraps automaat ver doorhaalt, merk je dat boven de 5.000 toeren de motor het wel best vindt. Met een leeggewicht van 1.660 kilo is 184 pk gewoon niet overdreven veel. Dat gevoel wordt bevestigd op de meet­apparatuur. De 0-100-sprint duurt zeven tiende van een seconde langer dan wat de fabriek belooft. 8,9 seconden heeft de auto nodig op die snelheid te komen. Geen ramp voor een cabriolet, want die koop je vooral om zo vaak mogelijk lekker open te toeren. Toch wil je misschien zo nu en dan ook het uiterlijk vertoon van de cabrio met de agressieve neus waarmaken. Het dashboard heeft - heel fijn - de klassieke BMW-touch, dus een middenconsole die licht naar de bestuurder toe staat, een superlage zit en een stuur dat over een grote lengte axiaal verstelbaar is. Je trekt de BMW daardoor aan, hij groeit lekker om je heen.

De prijzen van de 420i Cabio beginnen onder de € 70.000, maar geen exemplaar zal voor rond dat bedrag de showroom verlaten. Voor onze testauto iis flink in de buidel getast, met als resultaat een prijskaartje van dik € 89.000. In onze BMW kost het head-up display € 1.228 en is het M-Sportpakket aangevinkt met ook nog de M-Sport-remmen (€ 748) en een M Adaptief-onderstel met variabele demping. De remmen doen hun werk uitstekend, getuige de korte remweg.