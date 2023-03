Mercedes-Benz S 600 Coupé - Op de rollenbank

William Kaag heeft een hobby en die heet Mercedes-Benz S600 Coupé. In 2017 deed hij zichzelf de auto cadeau. Hij beet zich vast in The Beast en deed zelf onderhoud en reparaties. En hoe presteert die Benz nu met zijn V12? Nou, dat werd een verhaal met een staart.

William Kaag uit Heerhugowaard begon aan een avontuur met een 23 jaar oude S-klasse Coupé en maakt er een erezaak van om alles wat mogelijk is zelf te doen aan deze klassieker. Behalve de apk en zaken waar je uitleesapparatuur voor nodig hebt. Dat doet hij zonder brug of garage. Gewoon op bokken of op de krik. De Mercedes staat buiten en William laat hem uit voor een leuke rit, of voor een vakantie met de caravan. Hij heeft maanden gezocht naar een trekhaak voor zijn S-klasse Coupé V12. En nee, dat is niet gek. “In deze auto uit 1994 zitten de gaten voor de montage van de trekhaak keurig voorgeboord”, vertelt William met een glimlach. Die optie van een trekhaak kostte destijds de lieve som van 5.000 gulden. “Ik kan je vertellen dat je wel wat bekijks hebt als je met je caravan en deze auto ervoor op de camping komt,” zegt hij. Goh, wat raar!

1.000 euro aan handleidingen over Mercedes S-klasse

William had een Volvo P1800 uit 1970, als hobbyauto. Ook daarvan deed hij het onderhoud zelf. De Noord-Hollander had een technisch beroep als apparatentechnicus, maar dat is wat anders dan automonteur. “Het is een kwestie van jezelf goed inlezen en video’s kijken op internet. Ik heb voorzeker € 1.000 aan informatie over de S-klasse aangeschaft, handleidingen en dergelijke en die grondig doorgenomen.”

Geen Mercedes-man maar het begon te kriebelen

De Volvo moest weg, omdat William geld nodig had voor een verbouwing. Toen begon het toch weer te kriebelen en kwam deze S. “Ik moet wat om handen hebben. Ik ben gepensioneerd maar in de ochtend en in de middag rijd ik op de bus om mensen met een beperking ergens heen te brengen.” William pakte vervolgens de kabelboom, de start­motor, rubbers, oliën, mistlamp, thermostaat, bougies, de binnenkant van de kunststof wielkasten en de achterveren aan. “Ik ben geen Mercedes-man pur sang, maar ik werd wel steeds enthousiaster van deze auto, hoe doordacht hij in elkaar was gezet. En zo stil, niet normaal dankzij dat driedubbele glas.”

V12 op toeren, alsof een Boeing van start gaat

Dan gaat The Beast los. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven jaagt de V12 op toeren, het lijkt wel of er een Boeing van start gaat. Maar de Duitser heeft vandaag helaas geen zin om tot het uiterste te gaan. Iets in de auto grijpt in en we halen geen maximum vermogen of koppel. Een fikse tegenvaller en een deuk in het ego van William. Maar hij komt vast en zeker terug …