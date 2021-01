Op de rollenbank: Mercedes-Benz A 45 AMG 4Matic

Doorgaans is een plek in de rubriek ‘Op de Rollenbank’ voorbehouden aan auto’s die niet getuned zijn. De grap is namelijk dat we het gemeten resultaat vergelijken met de fabrieksopgave en dan eens zien of iedereen nog net zo’n grote mond heeft als bij aankomst. De komende tijd maken we een uitzondering en laten we auto’s met een tuning van welke soort dan ook los op de rollenbank. Zoals deze Mercedes-Benz A-klasse 45 AMG.

Een Mercedes A45 AMG is van zichzelf al niet echt een amechtig ding, maar méér is altijd leuker. Marcel van den Hoek weet daar alles van. “Ik kocht deze auto van een medewerker van een Mercedes-dealer. Deze AMG heeft onder meer een op maat gebouwde hybride turbo en aangepaste luchtinlaten, uitlaatlijn en luchtfilter en natuurlijk is de software aangepast. Het meeste is gedaan door EPC. Als het goed is, is deze auto al een keer ‘gerold’ bij Beek Auto Racing en kwam hij op 470 pk en 600 Nm trekkracht.” Daarmee is natuurlijk de aandacht van Ghisbert gewekt, maar hoe hij ook terugkijkt in zijn systeem, de eerdere meting is niet terug te vinden. En Marcel is er zelf niet bij geweest. Dat blijft een beetje vaag vandaag.

De grote vraag aan Marcel is natuurlijk: wat móét je met zo’n extreme auto in het kalmpjes voortkabbelende Nederlandse verkeer? “Ik doe mijn woon-werkverkeer met de trein”, lacht hij. “Maar in het weekeinde zet ik deze auto gewoon in als familieauto en het is natuurlijk leuk om af te spreken met andere liefhebbers. Eerder heb ik een Honda Integra Type-R gehad en een Mitsubishi Evo X. Nu vond ik dit een leuke auto; al is hij wel een stuk zwaarder dan wat ik gewend was.”

ONDERHOUD NODIG

Dan de meting. Zoals dat wel vaker gaat met flink getunede auto’s vinden de feestelijkheden plaats in een heel klein toerengebied. De 470 pk waarvan werd gerept, vinden we niet terug, al is 430 pk in een A-klasse natuurlijk nog steeds heel veel. Ghisbert heeft wellicht een verklaring. “Het zou best kunnen dat hij ooit ergens met 470 pk is gemeten, maar we weten niet wanneer dat is geweest. Een auto die zo extreem is opgezet, moet je ook goed bijhouden. Die verliest in de loop van de tijd gewoon zijn vermogen weer. Ook tuning heeft onderhoud nodig, anders ga je zien dat hij zijn vermogen snel wéér verliest. Als deze Mercedes een keer weer goed onder handen wordt genomen, is het heel goed mogelijk dat die 470 pk gewoon weer tevoorschijn komt, maar daarvoor moet je wel investeren.”