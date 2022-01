Mercedes-AMG SL 63 - Eerste rijtest

Mercedes-Benz grijpt bij de nieuwe SL terug op de hoogtijdagen van de elegante tweezitter. Of althans: AMG deed dat, want de SL is de eerste auto die door AMG werd ontwikkeld.

Wie de nieuwe AMG SL voor het eerst ziet, zou gemakkelijk kunnen denken dat er een AMG GT Roadster voorbijrijdt. Met zijn krachtige AMG-grille, lange, lage lijnen en een mooi geproportioneerde body vertoont de nieuwe sportwagen veel overeenkomsten met dit veel duurdere model. “Dat was geen doel op zichzelf”, zegt AMG-topman Philipp Schiemer glimlachend. “Maar natuurlijk beschouwen we het wel als een compliment.” Of het toeval is of niet: de AMG GT Roadster krijgt geen opvolger en ook de productie van de S-Klasse Cabriolet is inmiddels stopgezet.

De AMG GT Roadster leek wel even de opvolger van de SL te worden. Dat model maakte de SL ook min of meer overbodig. Maar nu is de SL dus terug, en hoe. De meest opvallende verandering betreft de terugkeer naar een canvas dak in plaats van de opvouwbare, metalen hardtop. Dat leidt niet alleen tot betere proporties, maar ook tot een meer traditionele stijl en bovendien een behoorlijke gewichtsbesparing. Ook uniek: de SL is vanaf nu een 2+2, en dat komt de inzetbaarheid enorm ten goede. De stoelen achterin zijn handig om bijvoorbeeld even snel iemand op het station af te zetten, maar ze zijn - net als bij de Porsche 911 - voor het overige vooral geschikt als extra opbergruimte.

Het interieur van de SL lijkt op dat van de nieuwe S-klasse met zijn prachtige, verticaal geplaatste MBUX-infotainmentscherm. Mercedes noemt de interieurstijl ‘hyper­analoog’. Je zou er het minimalisme uit de originele 300 SL Roadster in moeten kunnen herkennen. Ook het platform is gloednieuw. De SL gebruikt een nieuw, aluminium spaceframe en is dus veel meer dan een aangepaste AMG GT. Sterker nog: volgens Mercedes-AMG deelt de SL, afgezien van de aandrijflijn, geen enkel onderdeel met de vorige SL of met de AMG GT Roadster. Er is bovendien alles aan gedaan om van de SL geen ‘middle of the road’ auto te maken.

De bestuurder en bijrijder zitten bijna in het midden van de lengte-as en dat draagt in belangrijke mate bij aan de open lucht- ervaring doordat ze niet half onder de voorruit zitten. Het komt ook de wendbaarheid van de auto ten goede. En inderdaad: rijden met geopend dak is een aangename ervaring in de nieuwe SL, zelfs wanneer het motregent. Bij snel­heden van meer dan 40 km/h waaien de druppels over de aalgladde carrosserie en de kachel en stoel­verwarming en kachel houden de kou prima buiten. En anders zit er in de hoofdsteunen van de uitstekende sportstoelen van de SL nog een zogeheten Airscarf, die standaard warme lucht rondblaast om je hoofd en nek te verwarmen.

Verwijzingen naar 1952

Het opvallendste element aan het uiterlijk is de sterke wigvorm, die de Mercedes een sportieve uitstraling geeft. Hij doet ‘en profil’ daarmee zelfs denken aan de Porsche 911. Ook bijzonder: de kenmerkende ‘bulten’ op de motorkap die verwijzen naar de 300 SL. In de grille zien we zelfs een verwijzing naar de W194 ‘300 SL’ uit 1952. Die raceauto had ook veertien verticale spijlen in zijn grille. De in de portieren verzonken handgrepen - ook weer een verwijzing naar de 300 SL - geven samen met de Digital Light led-koplampen en de dunne achterlichten een modern tintje aan het geheel. De SL heeft verder actieve kleppen in de grille en een achterspoiler die vanaf 80 km/h uit de achterzijde omhoogkomt en vervolgens - afhankelijk van de snelheid - een van de vijf voor­geschreven standen inneemt.

Het cabriodak van de SL is 21 kilo lichter dan het stalen klapdak van de vorige SL en laat zich bij een snelheid tot 60 km/h in 15 seconden openen of sluiten. Maar een ‘Sport Leicht’ is het nieuwe model daarmee nog altijd niet, met zijn gewicht van zo’n 1.950 kilogram. Dat komt deels door zijn gegroeide buitenmaten: een noodzakelijke toename gezien de nieuwe 2+2-configuratie. Met zijn lengte van 4,71 meter is de nieuwe SL 13 centimeter langer dan de vorige SL en 16 centimeter langer dan de AMG GT Roadster. Ook is de SL 4 centimeter breder dan zijn directe voorganger, maar wel weer 2 centimeter smaller dan de open AMG GT. De wielbasis is met 2,7 meter 11 centimeter groter dan die van de vorige SL en 7 centimeter groter dan de wielbasis van de AMG GT. In de kofferbak kun je tussen de 213 en 240 liter kwijt.

Verfijning

Als het gaat om de rijeigenschappen komt het woord ‘verfijning’ als eerste in je op. Waar de laatste SL-modellen toch wat gezapig aanvoelden met hun neiging om in de bochten wat over te hellen, voelt het nieuwste model veel meer gefocust aan. Echter zonder de soms wat vermoeiende neiging van de AMG GT om onophoudelijk hobbels, bobbels en dwarsrichels ongefilterd door te geven aan zijn inzittenden. Zelfs bij het indrukken van de Sport- en Sport+ knop verandert de auto niet in een plank met stoterige vering, want ook dan blijft het onderstel moeiteloos korte oneffenheden opslokken. De negentraps Speedshift-automaat doet zijn werk onberispelijk. De bak schakelt soepel in de comfortstand en snel en met enorme klappen in standje Sport+.

De permanente vierwielaandrijving is een waardevolle toevoeging, want de moddervette V8 kan best heftig reageren, zeker wanneer alle systemen op standje oorlog staan. Het motorgeluid neemt dan eveneens toe en regelmatig zijn harde knallen te horen bij het loslaten van het gaspedaal. Toch is de SL minder vocaal dan sommige meer op sportiviteit geënte AMG-modellen. Wij reden met de SL 63, die is voorzien van een 4,0 liter V8-motor die we al langer kennen van AMG. Met zijn 585 pk is deze krachtbron net zo sterk als in de AMG GT-R. De SL is ook leverbaar als AMG SL 55, die 476 pk uit de V8 peurt. De sprinttijd van 0-100 km/h bedraagt respectievelijk 3,6 en 3,9 seconden en de topsnelheden liggen op 295 en 315 km/h.

Het GT-gevoel

De besturing benadrukt meer het GT-gevoel en vormt misschien wel het minst sportieve aspect van de SL. Hij reageert nooit nerveus of zeer direct en daarvan heb je eigenlijk alleen maar nadeel wanneer je je op een circuit bevindt. De draaicirkel is buiten­gewoon klein: dankzij de nieuwe vierwielbesturing is deze grote cabriolet net zo wendbaar als een compacte hatchback. Wanneer de auto wordt getergd, begint het verliezen van de controle met licht overstuur. Tenzij je te abrupt op je gas gaat, want dan springt als eerste de achterzijde uit de band. Toch daagt de Mercedes je niet echt uit om als een hooligan tekeer te gaan. Hij kan het wel, maar liever rijd je deze AMG op zijn koppel, terwijl je lome klappen uit de dikke uitlaatpijpen hoort komen. De nieuwe SL staat vanaf komend voorjaar in de showroom. De prijslijst begint bij de SL 55. De prijs daarvan en van de SL63 is op dit moment nog niet bekend.