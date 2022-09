De Mercedes A-klasse maakte tien jaar geleden een enorme ommezwaai. Na de eerste twee generaties die veel weg hadden van MPV’s kwam met generatie W176 een echte hatchback in de compacte klasse. Een mooi moment om te kijken wat de sterke en zwakke punten zijn van deze Mercedes A-klasse. Ben je op zoek naar een occasion? In deze Koopwijzer gaan we op pad met een tweedehands A180 Ambition uit 2013. Het fotomodel, gehuld in de zeldzame introductiekleur Südsee Blau, halen we op bij Hartog Autostudio in Tiel.

Mercedes-Benz gebruikt de eerste letter van het alfabet voor zijn instapklasse voor het eerst in 1997, op de kop af een kwarteeuw geleden. Het toenmalige concept met zijn baanbrekende sandwichbodem heeft weliswaar flinke aantallen opgeleverd, maar ook veel kopzorgen. Uiteindelijk heeft moederconcern Daimler (nu Mercedes-Benz Group) ingezien dat het een jonger koperspubliek nodig heeft om voor continuïteit te zorgen en dat bereik je met een dynamischer vormtaal in plaats van met een gedrongen hoogzitter die de A tot dan toe is. Bovendien hebben BMW en Audi laten zien dat er geld is te verdienen met een premiumproduct in deze klasse, dus schikt Mercedes zich naar dat businessmodel en introduceert het in 2012 de nieuwe, derde generatie A-klasse in een compleet nieuwe vierdeurs-hatchback-gedaante.

Ook de techniek is noodgedwongen op de schop gegaan. Het onderstel, de motoren, de versnellingsbakken: alles is nieuw aan deze auto en zou zijn weg vinden naar aanverwante modellen als de CLA en GLA. Gebouwd wordt de A in het Duitse Rastatt, het Hongaarse Kecskemét én bij Valmet in het Finse Uusikaupunki, waar eerder de Porsche Boxster van de band liep. In 2015 ondergaat de serie een facelift, herkenbaar aan nieuwe voor- en achterbumpers, grille, koplampen en achterlichten. Verder is de nomenclatuur versimpeld: CDI is voortaan weer d. De A160 CDI vervalt en de A160 versterkt de gelederen. De A250 en 220d hebben standaard de automaat met dubbele koppeling. In 2018 komt er een einde aan de W176-generatie en neemt de W177 het stokje over. Onlangs kondigde Mercedes aan te stoppen met zowel de A- als de B-klasse. De focus gaat naar meer rentabiliteit, oftewel duurdere modellen, die meer winst opleveren. Binnen deze strategie is er geen plaats meer voor A en B.

De Mercedes-Benz A-klasse is zeker achterin krap.

Niet ruim vanbinnen, zicht naar achteren is slecht

Als je lijdt aan claustrofobie, kun je deze A-klasse gerust aan je voorbij laten gaan. Ruimte bieden is niet zijn ding, ondanks zijn carrosserielengte en wielbasis. De voorruit staat vlak, de stoelen zitten diep en het zicht naar achteren is om te janken, op het gevaarlijke af zelfs. Maar wanneer je juist kickt op deze elementen, dan heb je aan de A-klasse een beste kandidaat. Over de dynamische kwaliteiten niets dan lof, al kan ons fotomodel best nieuwe achterbanden gebruiken. Ze zijn zodanig afgesleten dat ze een flinke roffel ten gehore brengen. Zo jammer, want de A staat te boek als een relatief stille auto.

Let op of A-klasse Direct Steer heeft

Deze pre-facelift-generatie moet het nog doen met een voor Mercedes-begrippen hard afgestemd onderstel. Ten opzichte van de BMW 1-serie en de Audi A3 valt het overigens erg mee. Als je in de markt bent voor een A, let dan goed op de specificaties. Bij voorkeur neem je er eentje met Direct Steer, de besturing met variabele overbrenging. En als je budget het toelaat, kies dan de faceliftversie, vanwege het betere, iets softer gedempte onderstel. Dan maakt de extra investering in de geliefde diamantgrille ook niet meer uit.

Makkelijk 200.000 kilometer

De A-klasse heeft duidelijk afstand genomen van het tijdperk waarin Mercedes in de pechstatistieken afgleed van de top via de middenmoot naar de onderste regionen. De W176 heeft een uithoudingsvermogen waar je u tegen zegt en prijkt bovenaan de pechstatistieken en duurtestverslagen. Veel auto’s hebben zonder noemenswaardige problemen twee ton afgelegd.

Elektronica

Toch komen ook bij deze generatie wat problemen voor die de auto zelfs kunnen laten stilvallen of, in het geval van de elektrisch bediende parkeerrem, voorkomt dat je kunt wegrijden. De A heeft twee batterijen: een voor het starten van de motor en een ’hulpbatterij’ voor de elektronica en het start-stopsysteem. Als het waarschuwingslampje ‘aux battery malfunction’ opdoemt, is de hulpaccu aan vervanging toe. Dan zijn er soms problemen met de SAM-module, die de startmotor dan weigert aan te sturen. Los van de hulpaccu kan de A op een andere manier stroomloos raken; het hoofdrelais onder het tapijt is dan de oorzaak. Als gevolg van een waterdoorlatend rubber om de as van de achterruitwisser treedt er water binnen, die de nummerplaatverlichting en de achterklepontgrendeling uitschakelt. Er zijn ook berichten dat het start-stopsysteem pas werkt als er voldoende brandstof (20 liter) is getankt en er minimaal één liter is verbruikt. Blijkbaar een voorzorgsmaatregel.

Motoren A-klasse gevoelig voor korte afstanden

Er is keuze uit vier benzine- en drie diesel­motoren in deze A-klasse. Deels zijn dat bekende machines, zoals de 1,6- en 2,0-liter met turbo uit de C-, GLK- en E-klasse en verscheidene Renault-, Nissan- en Infiniti-modellen, geschikt gemaakt voor plaatsing overdwars. Ook zijn er nieuw ontwikkelde motoren en een turbodiesel die Mercedes inkocht bij Renault, uiteraard direct ingespoten. Vrijwel allemaal hebben ze het label Blue Efficiency, zodat ze gevoelig zijn voor tijdig uitgevoerde verversingsbeurten; bij veelvuldig rijden van korte afstanden ligt interne vervuiling op de loer. Voor de zekerheid check je of er een ratelend geluid hoorbaar is als je de motor koud start, als indicatie dat de distributieketting gerekt is en/of de nokkenasverstellers aan het eind van hun latijn zijn. De turbo’s zijn bulletproof, hoewel ook hier in enkele gevallen schades worden gemeld. Wees niet bang voor een ‘check engine’-lampje: meestal heeft de lambdasonde dan zijn werking verloren.

Grote issues met zowel de benzine- (M270) als de dieselmotoren (OM 607, OM 651) zijn uitgebleven. Normale slijtagedelen bij de M270-motoren, zoals de bobines, waterpomp en de thermostaat, manifesteren zich meestal ver na de 100.000 kilometer. De duurtest-A180 bij AutoBild heeft zelfs zonder noemenswaardige problemen de 400.000 kilometer gehaald. Met name de OM 651 heeft een aantal onderdelen waar koelmiddel kan ontsnappen. De diesels houden niet van korte stukjes en stop-and-go-ritjes in de stad. Het dieselpartikelfilter vervuilt dan versneld en er verschijnt een waarschuwingslampje in het display.

1.8 en 2.1 diesel hebben ketting

De 1,8-liter diesel (OM 651) en de grotere 2,1-liter-variant hebben een ketting voor de nokkenasaandrijving en die kan op den duur rekken. Tevens kan de spanner de geest geven. Hier zijn meldingen van. Veel hangt evenwel af van hoe ermee is omgesprongen. Vol gas wegrijden met een koude motor versnelt dergelijke problemen. De kleinere 1.5 dieselmotor (OM 607) die door Renault is ontwikkeld, heeft een geweldige staat van dienst. Het is een probleemloze machine, die wel gevoelig is voor onderhoud. Bovendien moet de distributieriem elke 200.000 kilometer of tien jaar worden vervangen. Er circuleren evenwel berichten van versleten krukaslagers. Mercedes heeft de motor wel aangepast aan zijn eisen. Zo heeft hij eerst 25.000 uur doorgebracht op de testbank. Dergelijke problemen zouden dus aan de A voorbij moeten gaan.

Handbak beter dan automaat

Er zijn twee transmissies leverbaar op deze A-klasse. Het meest gebruikelijk is de zesbak, die als oersterk bekendstaat. De DCT-automaat met dubbele koppeling vereist daarentegen een strak onderhoudsschema. Ook zijn er bakken geleverd met een lasfout in de koppeling zelf, wat een terugroepactie in gang heeft gezet. Check of jouw kandidaat hiervoor terug is geweest naar de dealer, anders is deze bak beslist geen aanrader.

Het onderstel heeft een lange levensduur, maar gebruikelijke slijtagedelen als draagarmen en fuseekogels mag je verwachten als jouw kandidaat 100.000 kilometer of meer heeft gelopen. Er zijn tevens gevallen bekend van een zich van de naaf lossende aandrijfas (homokineet).

Carrosserie, interieur

De carrosserie kent geen corrosieproblemen. Mercedes heeft in dat opzicht zijn dure les geleerd. Toch zijn er ook hier enkele zaken die aandacht vereisen. Zo klagen eigenaren over waterintrusie in de voetenruimte. Dit is terug te voeren op een foutieve afdichting van de interieurluchtafvoer onder de achterbumper, waardoor regenwater vanaf de achterlichten via de bagageruimte doorsijpelt naar de voetenruimte achter.

Vroege A-klasses hebben een rammelende gordelhoogteverstelling, iets om op te letten tijdens de proefrit. Probeer dan ook meteen de wiswas op voor- en achterruit. Als die niet goed werkt, kun je dat herleiden naar een losgeschoten waterslang aan de sproeiers.

Hoewel je de interieurafwerking onberispelijk mag noemen, voelt het toch niet zo premium aan als dat van de Audi A3. Is het goedkoop ogende display – pontificaal en zicht ont­nemend bovenop het dashboard geplaatst – misschien de boosdoener? Je doet er goed aan een AMG-Line te bekijken of een uitvoering met de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen te kiezen, want beide tillen het interieur naar een hoger niveau. Let dan wel op of de ‘leatherlook’ zijwangen niet zijn gebarsten; deze zijn niet opgewassen tegen een lang A-klasse-leven. We zijn verbaasd over de toestand van het bagageruimtetapijt in ons testmodel. Het is aan de zijkanten behoorlijk doorgesleten.

Goede keus

Het bovenstaande lijkt een lange opsomming van mogelijke klachten waaraan een A-klasse zou kunnen lijden. Bovendien heeft hij te maken gehad met een aantal terugroep­acties, waaronder één voor airbags in auto’s gebouwd in juni en juli 2013. Een overzicht hiervan is terug te vinden op de website van de ADAC. Toch hoeven de genoemde zaken in deze Koopwijzer niemand tegen te houden of af te schrikken om een A aan te schaffen of om er op zijn minst een proefrit mee te maken. Ten opzichte van genoemde concurrenten plus de Volkswagen Golf komt de A zelfs beter uit de verf. De duurtest-A180 bij AutoBild heeft bewezen dat het een zeer betrouwbare auto is. Wat hebben onze Duitse collega’s meegemaakt? Een thermostaat en uitlijnen, naast regulier onderhoud. Dat houdt ook in dat carrosserie en interieur op zijn tijd worden verwend. Het is zaak om je goed in te lezen en op te letten bij de bezichtiging en proefrit. Uiteraard maakt een auto met een volledig afgestempeld digitaal serviceberichtenoverzicht en zonder schade meer kans dan een afgejakkerd exemplaar. Als je slaagt bij je zoektocht, heb je jarenlang plezier van deze compacte Mercedes-Benz. En hoewel we hier een A180 met benzinemotor onder de loep hebben genomen, hoef je de diesels heus niet te mijden, zeker niet als je veel onderweg bent.