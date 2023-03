Infiniti FX35 (2005) - Op de Rollenbank

Hoe vaak kom je een Infiniti tegen? Precies. Daarom nodigden we er een uit om te komen ‘rollenbanken’ in Den Haag. Kunnen we genieten van het geluid van een brullende zescilinder van Nissan en de fraaie rondingen van de FX.

Het verhaal is vast bekend: Infiniti fungeert voor Nissan zoals Lexus voor Toyota en Acura voor Honda. Hoger gepositioneerd in de markt dan het moedermerk, altijd een mooie uitrusting en immer krachtig gemotoriseerd. Toen het merk net officieel in Nederland werd gepresenteerd ging AutoWeek aan de haal met een gele FX met een 5.0 V8-benzinemotor, voor een vergelijkende test met een BMW X6. Twee mega-SUV’s met coupé-pretenties en dikke motoren. Dat waren nog eens tijden. Aan belangstelling van andere weggebruikers geen gebrek, iets waaraan ook de opmerkelijke kleur van de FX (officieel: Mojave Copper) mede debet is geweest.

Infiniti deed het goed in VS en de Emiraten, vanaf 2008 in Nederland

In andere delen van de wereld, zoals Noord-Amerika of het Midden-Oosten, werkt het aanbieden van een premiummerk vrij aardig. Infiniti deed het bijvoorbeeld goed in de Verenigde Staten en ook in de Emiraten. In 2008 zette het merk vervolgens voet aan wal in Nederland. Het grote succes bleef uit. En laat dat nou precies de reden zijn waarom Mark van Binsbergen voor deze auto koos.

Veel praktischer dan zijn Nissan 350Z met zelfde motor

“Ik houd niet van eenheidsworst, ik wil iets bijzonders hebben. Daarom heb ik deze Infiniti gekocht”, vertelt Mark, die zijn eigen mediabedrijf heeft. “We hebben thuis ook nog een Nissan 350Z. Daarin rijd ik meestal, mijn vrouw is gek van de FX. Fijne hoge zit en veel praktischer.” Het was nog niet zo gemakkelijk om aan deze FX te komen, aangezien Mark de lat hoog had gelegd. “Ik wilde per se geen zwarte of grijze. Nou, ga dan maar eens zoeken! Daarbij mocht hij niet te jong zijn, want ik wilde hem zakelijk rijden voor mijn bedrijf. Dan kan hij als youngtimer in de boeken.” Geen Mojave Copper voor Mark, maar wel fraai metallic blauw op de 23-XK-KZ. Een auto uit 2005, die in 2007 in Nederland terecht kwam. Hij deed hem zichzelf cadeau in 2020 en daarmee is hij nog steeds blij. “De FX35 is best veelzijdig: behoorlijk praktisch, met lekker veel power en het is de meest luxe uitvoering die er is, met een Tech Package met open dak en smart key. Alles zit erop en eraan."

80 liter tanken

Duur is hij ook, want met die serieus hoge benzineprijzen hakt 80 liter tanken er best even in. Net als de Nissan 350Z van Mark staat zijn FX in de boeken voor 280 pk. Eens kijken of de auto dat redt. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven is blij verrast, want hij heeft vandaag een primeur. “Ik heb nog nooit in een Infiniti gezeten! Maar het is feitelijk een Nissan toch?” Ja, dat klopt helemaal. Maar dan net ietsje anders. Het is een imposant gezicht, deze forse cross-over van bijna twee ton schoon aan de haak op de rollenbank. De 3,5-liter zescilinder loopt nog altijd schitterend en hij is nog gretig ook. Kijk maar de keurig nette score die de zeventien jaar oude auto laat noteren. “Hij komt net niet helemaal aan zijn vermogen, maar gezien de leeftijd en de kilometerstand krijgt deze luxueuze Japanner van mij een ruime voldoende”, aldus Ghisbert. De Infiniti draait nog als een zonnetje!