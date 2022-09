Eerste rijtest: zo rijdt de Nio ET7

De omstandigheden waaronder we voor het eerst rijden met de Nio ET7 zijn bijzonder. We rijden namelijk niet op de openbare weg, maar op de Lausitzring. Dat is een circuit in het oosten van Duitsland dat het decor is voor de jurydagen van de Duitse autoprijs Goldene Lenkrad. De ET7 is uiteraard geen sportauto, maar we hebben daar wel goed de ruimte om de auto beter te leren kennen. En andersom: de auto kan ons leren kennen, want hij zit vol met kunstmatige intelligentie.

De ET7 is een flinke auto. Met een lengte van ruim 5 meter zal hij bij de meeste parkeervakken wel wat uitsteken. Het is een sedan met een aalgladde carrosserie. Hij toont gestrekt en gestroomlijnd. De ontwerpers hebben zich gelukkig niet laten verleiden tot het toevoegen van allerlei versieringen als stripjes en ornamentjes, wat je nog wel eens ziet in China. Het enige dat daardoor meteen opvalt zijn de ‘kikkerogen’ op het dak, maar daarover straks meer.

Oogjes kijken je aan

Het eerste dat in het oog springt wanneer je gaat zitten in de ET7 is een rond schermpje midden op het dashboard. Porsche zet op die plek een soort stopwatch, maar Nio zet er een schermpje met twee oogjes erop. Ze bewegen van links naar rechts, ze kunnen knipogen, ze kunnen lachen – kortom, ze zoeken interactie. ‘Het’ heeft ook een naam: Nomi. Roep haar en ze kan je helpen zoals andere spraakassistenten dat ook kunnen: de temperatuur aanpassen, de navigatie instellen, dat soort dingen. Je zou haast denken dat er een camera inzit, maar dat is niet zo – die zit achter het stuur. Het zal voor iedereen anders zijn hoor, maar wij vonden het toch wat ongemakkelijk dat je de hele tijd wordt aangekeken.

Opgeruimd interieur

Het interieur van de ET7 is bijzonder opgeruimd en doet sterk denken dat van de netgenoemde Tesla. Knoppen zijn er vrijwel niet, net zomin als zichtbare ventilatieroosters. Frisse lucht wordt in de auto geblazen vanuit de spleet tussen de bovenkant van het dashboard en de fraaie sierstrip van duurzaam rotan. Het display met een diagonaal van 12,8 inch in het midden van de auto, geeft toegang tot vrijwel alle functies van de auto. Het werkt prettig snel, is goed afleesbaar en is grafisch erg mooi. De menustructuren zijn logisch, zeker voor de meestgebruikte functies zoals telefoon, navigatie en audio. Het biedt nog talloze andere mogelijkheden, waar we later bij een meer uitgebreide kennismaking nog eens goed voor gaan zitten. De knoppen op het stuur hebben geen vaste functies, maar doen wat je ze hebt toegewezen via het systeem. Dus net als bij Tesla kunnen ze het ene moment dienen om het stuur te verstellen, en het andere moment om het volume van de audio aan te passen of de adaptieve cruisecontrol in te stellen.

Het afwerkingsniveau doet ook sterk denken aan dat van Tesla. De materiaalkeuze is uitstekend en de stiksels en naden zijn netjes, maar niet zo maniakaal perfect als Mercedes dat bijvoorbeeld zou doen. Ruimte is in grote hoeveelheden aanwezig en achterin zit je als een vorst met de voorstoelen heel ver voor je.

Nio accuwisselstation

Indrukwekkend is het elektrische bereik waar Nio op hint. De versie met het grootste accupakket van 150 kWh zou meer dan 1.000 km actieradius hebben, maar dat is gemeten volgens de Chinese CLTC-cyclus en die is niet te vergelijken met de hier gangbare WLTP. Dus het is even wachten op officiële cijfers wat dat betreft, maar je kunt aannemen dat hij een behoorlijk pak kilometers zal kunnen maken. Meer dan welke auto dan ook. De ET7 komt er ook met kleinere accupakketten, namelijk van 70 en 100 kWh. Die laatste reden we nu. Bijzonder is dat de Nio niet alleen aan de laadpaal kan worden opgeladen. Het merk is namelijk van plan om in Europa een netwerk van accuwisselstations uit te rollen. Heb je dus geen tijd om te laden, dan wordt in een paar minuten je batterij gewoon gewisseld. Het moet zelfs mogelijk worden dat je tijdelijk een grotere batterij kunt huren als je eens wat verder moet reizen dan normaal. Over laadsnelheden is op dit moment nog niets bekend.

653 pk

Ongeacht het gekozen accupakket heeft de Nio ET7 een 245 pk sterke elektromotor voor en een van 408 pk achter. Het systeemvermogen bedraagt 653 pk en 850 Nm. De Nio ET7 dendert in zijn sterkste vorm in 3,8 tellen naar de 100 km/h. Je kunt overigens via het multimediasysteem instellen hoeveel vermogen je beschikbaar wilt hebben. Je kunt op een soort trappetje kiezen voor uit de verschillende rijmodi, die niet klassieke namen als ‘comfort’, ‘sport’ of ‘normaal’ hebben, maar waar je de 0-100 acceleratietijd selecteert.

Hoe rijdt dat nou? Helemaal niet verkeerd, kunnen we zeggen na een paar rondjes. De ET7 heeft luchtvering met adaptieve dempers en die geven de auto inderdaad een stevig en zeker gevoel. Niet zo sportief als een Porsche Taycan, maar ook weer niet zo soft als een Mercedes EQS. Hij houdt wat dat betreft het midden aan. De besturing is licht en precies, en de pedaalreactie is goed. Hij is ook in de snelste stand niet springerig, wat wel eens irritant zou kunnen zijn. We kijken uit naar een meer uitgebreide kennismaking om te zien of die eerste positieve indruk overeind blijft.

Bobbels op het dak

Technisch is de ET7 al helemaal voorbereid op verregaande autonome rijfuncties. Dat is duidelijk te zien aan de camera’s die je rondom de auto tegenkomt, en in dat kader zijn de bobbels op het dak helemaal opvallend. Je zou het lelijk kunnen vinden, je zou het ook kunnen zien als symbolen van compleet nieuwe techniek. De brede unit in het midden biedt plaats aan een lidar die een bereik heeft van 500 meter en op de hoeken zitten twee camera’s met een resolutie van 8 megapixel, die andere auto’s op een afstand van bijna 700 meter kunnen herkennen en personen op een afstand van 223 meter. Het is nog niet bekend in hoeverre de ET7 autonoom kan en mag rijden als hij tegen einde van dit jaar in Nederland is.

Het is nog een beetje gissen naar het prijsniveau, maar je mag erop rekenen dat de prijs een belangrijk wapen zal zijn om kopers te verleiden. En eerlijk is eerlijk, de eerste indruk van de auto is zeer positief. Begin oktober is er in Berlijn een grootse persintroductie waar de fabrikant ongetwijfeld meer bekend zal maken over prijzen en wanneer hij exact te koop zal zijn.