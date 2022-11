Eerste rijtest BMW i7 - zo rijdt de nieuwe elektrische 7-serie

De beste auto ter wereld? Voor zover die bestaat – het ligt er immers maar net aan wat voor soort auto je zoekt – was dat altijd de S-klasse van Mercedes-Benz, de verwoede pogingen die BMW sinds 1977 met de 7-serie en Audi sinds 1994 met de A8 onderneemt om de koning te onttronen ten spijt. Nu heeft BMW de 7-serie vernieuwd, waarbij de fabrikant alles uit de kast heeft gehaald. Zijn de kaarten daarmee opnieuw geschud? De nieuwe 7-serie komt op de markt met verbrandingsmotoren, om precies te zijn een zescilinder lijnmotor en een V8, als plug-in hybride en als volledig elektrische i7. Bij BMW laten ze dus alle aandrijf­varianten samenkomen op één platform. We melden meteen maar even dat de versie met uitsluitend een verbrandingsmotor voor Nederland alleen de zescilinder diesel betreft (740d).

Design 7-serie doet stof opwaaien

Het design heeft al heel wat stof doen opwaaien, maar oordeel daarover vooral zelf. De vormgeving werd enerzijds bepaald door het riante formaat van de auto, die 5,39 meter lang en 1,95 meter breed is. En anderzijds, daarover hoeven we niet geheim­zinnig te doen, door de belangrijkste markten. Dat zijn China, waar 45 procent van de 7-series naartoe gaat, Japan en Korea (26 procent) en de Verenigde Staten (20 procent). De Europese landen zijn zo ongeveer de resterende kruimels, met een percentage van slechts 9 procent. Het is dus niet zo vreemd dat de designvoorkeuren van mensen in verre oorden belangrijker zijn dan die van ons, en in dat soort landen laten ze graag zien hoeveel geld ze hebben. Laten we het erop houden dat de nieuwe BMW 7-serie in elk geval een imposante verschijning is. We kunnen je een beetje geruststellen, want live ziet hij er beslist harmonieuzer en minder protserig uit dan op foto’s. Maar toch, ingetogen is anders.

31,3 inch touchscreen als optie achterin

In de BMW is het een grote show, in de letterlijke zin van het woord. Een belangrijk onderdeel vormt een (optioneel) 31,3-inch touchscreen met 8K-resolutie in het achtercompartiment, dat in de dak­hemel verstopt zit en uitklapt als je het nodig hebt. Wanneer het display weliswaar zacht zoemend naar beneden komt, gaat dat bepaald niet onopgemerkt aan je voorbij, want BMW heeft er een heel spektakel rond samengesteld. De zonneschermen sluiten, de ambianceverlichting wordt gedempt en je hoort een melodie die is samengesteld onder leiding van Hollywood-componist en Oscar-winnaar Hans Zimmer. Het systeem geeft content van Amazon Fire, video’s, spelletjes, muziek, apps en tv-programma’s weer. Het klinkt het beste met het Bowers & Wilkins-surroundsound-systeem, dat als extra leverbaar is. Een andere optie is de Executive Lounge, met een uitschuifbare stoel met ligstand rechts achterin.

i7 Curved Display

Voorin gaat het er iets minder decadent aan toe, maar zeker wel luxueus. Er is genoeg ruimte voorhanden, de stoelen zijn heel comfortabel, de materialen en de afwerking zijn verfijnd en hoog­waardig. Ook de i7 heeft het Curved Display. Het oogt indrukwekkend, maar voor puristen is het in grafisch opzicht wellicht wat te veel van het goede. Dat geldt ook voor de menu’s in het touchscreen, met een bijna oneindig aantal functies. Je kunt er behoorlijk in verdwalen, maar de iDrive-controller op de middenconsole doet dienst als reddingsanker. Ook de slimme spraakbediening staat je altijd bij.

xDrive60

De i7 xDrive60, die direct vanaf de marktintroductie beschikbaar is en waarmee wij eveneens reden, wordt aangedreven door een elektromotor voorin met 258 pk en een exemplaar aan de achterzijde met 313 pk; het systeemvermogen bedraagt 544 pk. De accu heeft een (netto) capaciteit van 101,7 kWh, de actieradius bedraagt volgens BMW maximaal 625 kilometer (WLTP). Je kunt laden met maximaal 22 kW wisselstroom en 195 kW gelijkstroom; het duurt dan 34 minuten om de accu op te laden van 10 naar 80 procent. Het gaspedaal reageert fijngevoelig, de besturing is goed te doseren en de recuperatie werkt prima.

Verbazingwekkend lichtvoetig

De 7 krijgt standaard luchtvering, adaptieve schokdempers en vierwielbesturing. De testauto had bovendien de opties overhel-stabilisatie en 21-inch wielen. De i7 presteert uitstekend, je kunt er stil en bijzonder snel mee rijden. Hij accelereert met nadruk en met het gemak en de kracht die we kennen van krachtig gemotoriseerde elektrische auto’s. Hij rijdt bijzonder soeverein en ligt dankzij een massa van maar liefst 2,7 ton als een blok op de weg. Toch mogen we hem verbazingwekkend lichtvoetig en dynamisch noemen, hoewel rustig cruisen vermoedelijk het beste bij het karakter van zijn aandrijflijn past, ook gezien de soepele vering en al met al een uitstekend veercomfort. De riante hoeveelheid camera’s, ultrasoon- en radarsensoren maakt een indrukwekkende hoeveelheid assistentiesystemen mogelijk. De goedkoopste mogelijkheid om 7-serie te rijden, is de 750e plug-in hybride met een vanafprijs van €124.207. De i7 is er in ons land vanaf €141.809, terwijl de 740d op €130.979 komt. Krijg je voor dat bedrag de beste auto ter wereld? Het zou zomaar kunnen.