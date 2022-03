De J70-generatie van de Toyota Land Cruiser is een klassieker met een iconische status. Beresterk, onverzettelijk en in al zijn hoekigheid ook mooi. Hoeveel kopers van een nieuwe Land Cruiser zouden stiekem dromen van een J70? Goed nieuws: het kan nog steeds. Eens zien of dat de keuze makkelijker maakt.

In 1984, vlak voor zijn 25e verjaardag, durfde Toyota het eindelijk aan om de legendarische J40 te vervangen. Die Land Cruiser had zich bewezen als een niet te stoppen geweldenaar, die de elementen recht in hun gezicht uitlachte, zelfs in de meest extreme delen van de wereld. Zuid-Amerika, Afrika, Australië, ze liepen weg met de Land Cruiser. De J40 inspireerde geharde kerels in de Australische outback tot dit gezegde: “If you want to go into the outback, take a Land Rover. If you want to get back, take a Land Cruiser.”

Zo’n reputatie evenaren of zelfs overtreffen is niet eenvoudig. Inmiddels kunnen we concluderen dat het gelukt is, want de Toyota Land Cruiser van de J70-generatie wordt nog steeds gebouwd en is met afstand de langst geproduceerde Toyota aller tijden. Er staan dit jaar 38 kaarsjes op zijn verjaardagstaart. De verouderde techniek maakte hem voor de Europese markt al snel achterhaald, en voortschrijdende uitstootregels deden de deur definitief op slot. Voor een simpele Hollander was een nieuwe J70 dus een verre droom, maar nu een ondernemer met lef besloten heeft ze in kleine aantallen uit Japan te importeren, ligt dat anders. Ben je in de markt voor een Land Cruiser, dan sta je ineens voor een duivels dilemma: kies je voor de moderne luxe van de nieuwste generatie, of voor de solide eenvoud van de voorvader?

Als een nieuwe

Het is een bijzondere ervaring om plaats te nemen achter het stuur van een J70 waarvan de kilometerteller de 10 nog niet bereikt heeft. Je neus vertelt je onmiddellijk dat hier van terugdraaien geen sprake is. Deze auto ruikt als een nieuwe. Het dashboard glimt, alle materialen voelen onberispelijk aan en elk draadje en naadje van de bekleding zit waar Toyota het bedoelde. Aan de buitenkant idem dito, de Land Cruiser glimt zoals een auto alleen kan glimmen voor hij zijn eerste gebruikssporen oploopt. Alleen de hoekige vormen, de verlichting middels een peertje met een glaasje ervoor, spiegels met alleen glas erin en goudeerlijke stalen wielen met ronde gaten verraden de leeftijd van het ontwerp. In het interieur hetzelfde verhaal: onder je billen zit stof in een bruintint die in 1984 helemaal hip was, de klokken zijn groot en analoog en de versnellingspook is nog groter, alsof hij je eraan wil herinneren dat je hier nog gewoon, ouderwets zelf dient te schakelen.

Deze nieuwe J70 is verkrijgbaar in vier smaken. De 71, met korte wielbasis en gesloten cabine, de 78 die er is als gesloten driedeurs met lange wielbasis en de 79, een pick-up met enkele of dubbele cabine en lange wielbasis, of de 76 die wij rijden, een vijfdeurs met middellange wielbasis. Onder de motorkap ligt een benzinegestookte vierliter V6 die niet weet wat ‘kilowatturen’ zijn, maar des te vertrouwder is met het begrip ‘kilowatt’. Daar heeft hij er namelijk 176 van op voorraad zodat hij zichzelf en alles aan z’n trekhaak moeiteloos in beweging brengt. Daarbij is het terrein onder de wielen nauwelijks een factor.

Van hybride is bij deze Toyota geen sprake, hoezeer die techniek ook is ingeburgerd in de rest van de familie. Wel bewijst de 1GR-FE V6 dat de J70 ondanks zijn ouderdom heus wel met de tijd meegaat. De V6 met variabele kleptiming is lichter en sterker dan zijn zes-in-lijn voorgangers en zorgt bovendien voor een betere gewichtsverdeling. Qua betrouwbaarheid heeft dit blok zijn sporen inmiddels verdiend in de HiLux, de Tundra, de FJ Cruiser en latere generaties van de Land Cruiser. Er zijn legio exemplaren met een half miljoen mijl – dus niet kilometer – op de klok en dan moet je bedenken dat die auto’s niet bepaald gebruikt worden op zijdezacht Hollands asfalt.

Daarover gesproken: dat asfalt voelt al meteen minder zacht zodra de J70 in beweging komt. Elke hagelnieuwe auto moet worden ingereden zodat alles ‘los’ kan komen, maar die kans heeft deze Toyota nog niet gehad. Bovendien is hij, hoe hagelnieuw ook, gebouwd op een ouderwets ladderchassis met zware blad­veren en staat hij op stoere terreinbanden. Comfort en ­sportiviteit schitterden door afwezigheid op de prioriteitenlijst van de ingenieurs die het J70-chassis hebben ontwikkeld. Trekkracht, stevigheid, bodemvrijheid en bescherming tegen rotsen en woestijnen, dat was belangrijk.

Dat verklaart het gevoel dat het onderstel van de J70 je geeft, en dat terugkomt in de bediening. De besturing is weliswaar ­bekrachtigd, maar blinkt niet uit in gevoel. Naar versnellingen moet je soms even zoeken en de koppeling vereist fitte beenspieren. Klinkt allemaal niet echt lekker, met de traploze automaten en ontelbare rijmodussen in gedachten die moderne auto’s ons voorschotelen. Sensaties waar moderne auto’s de zo kwetsbare bestuurder tegen beschermen, roept de J70 genadeloos op. En dat went verrassend snel. Naarmate de kilometers vervliegen ga je het gevoel waarderen. Je leert waarom deze auto al veertig jaar mateloos populair is in de jungles van Zuid-Amerika, de woestijnen van West-Afrika en de outback in het hart van Australië. Door de hele aandrijflijn klinkt de onverwoestbaarheid van de J70 door. Dat geeft een vertrouwen dat de ­automobilist van de moderne tijd nog maar nauwelijks ervaart.

Over 25 jaar…

Ondernemer Jan Ottevanger van Grey Collection in het Brabantse Klundert zag er reden genoeg in om de J70 naar Nederland te importeren. De J70’s vliegen niet bij ­bosjes zijn showroom uit, vooral vanwege de prijs. Toch is er wel degelijk een markt voor. “Eerlijk is eerlijk, een auto als deze op geel kenteken rijden is nauwelijks te doen”, zegt hij. “Mijn klanten zijn voor­namelijk ondernemers. De kopers zijn meestal mensen die al 25 jaar of langer met een J70 rijden. Die auto’s hebben vaak 500.000 of nog meer kilometers gereden. Dan komen ze bij mij voor een auto waarvan ze zeker weten dat ze er weer 25 jaar probleemloos mee vooruit kunnen. Dat vind ik geweldig. ‘Tot over 25 jaar!’ zeg ik dan. Ik vind de J70 prachtig. Ik begrijp heus wel de redenen waarom de officiële importeur deze auto niet meer levert, maar ik vind dat hij een kans verdient. Die gun ik hem van harte.”

Was de overheid ook maar zo hartelijk, zal menig Land Cruiserfan vertwijfeld verzuchten. Land Cruiser rijden is namelijk een dure hobby. Als je morgen naar de dealer gaat en een nieuwe Land Cruiser 2.8 D-4D Comfort mee naar huis neemt, krijg je een factuur van een dikke 93.000 euro mee. Niet veel later volgt een blauwe envelop van de Belastingdienst die elke maand ruim 200 euro mrb van je wenst te ontvangen.

De D-4D is dan wel een dieselmotor, maar in de Land Cruiser lust hij nog altijd ongeveer elke 11 kilometer een liter – steeds duurder wordende – diesel. Ben je ondernemer, en kun je leven zonder achterbank, dan wordt het al een stuk leuker. Voor een Land Cruiser ben je in dat geval slechts een dikke 30 mille kwijt, en is de belastingdienst tevreden met vijf tientjes per maand. Wat de prijs betreft is de J70 toch echt meer een nieuwe dan een oude auto, want het ­begint vanaf 45.000 euro exclusief btw. De ombouw naar grijs kenteken komt er dan nog bij. Wil je liever geel, dan moet je – met dank aan de bpm – rekenen op zo’n 130.000 euro om een J70 op je oprit te krijgen. Goedkoper dan een nieuwe? Hell no.

Kies met je hart

De keuze voor een oude auto die evenveel kost als een nieuwe, of meer, kun je nauwelijks rationeel noemen. Binnen onze nationale zuinige manier van denken past zo’n auto gewoonweg niet. Maar misschien is het toch goed om eens over de horizon te kijken. Bedenk dat de J70 oerdegelijk is en de reputatie heeft dat hij nauwelijks kapot kan. Hij brengt je overal. Denk eens aan de ruige Ozzies en hun gevleugelde gezegde over Land Cruisers en de Outback. Kies voor een auto die je altijd veilig thuisbrengt; rationeler kan een keuze niet zijn.

Of beter nog, kies met je hart. Dat je een iconische klassieker als de J70 nog nieuw kunt aanschaffen is uniek. Doe het met je liefhebbershart, uit sentiment, doe het uit sympathie voor al die mensen in Afrika en Australië die hun J70 als levensredder zien, of doe het omdat je onderneming een oerdegelijk werkpaard behoeft. Ons advies: doe het als het kan en als je het wilt. Elke reden kan een goede zijn. Zolang het nog kan en mag is een nieu