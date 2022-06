De BMW i3 schopte heel wat heilige huisjes omver. Het was de allereerste elektrische BMW en hij ziet er ook allesbehalve als een BMW uit. Maar het opvallende is dat deze koets wel rijdt als een BMW én dat-ie kwalitatief dik in orde is. In deze video vertellen we je alles wat je weten moet wanneer je op zoek gaat naar een tweedehands i3.

Voor de komst van de BMW i3 moeten we al weer terug naar 2013. Het was een van de pioniers op het gebied van elektrisch rijden. Bij BMW zullen ze hebben gedacht: “Als we een nieuwe richting inslaan, dan doen we dat meteen maar goed.” Vandaar dat er een auto staat die op geen enkele andere lijkt – al wordt de vergelijking met de Audi A2 wel eens gemaakt. De buitenkant is van thermoplastic en in het interieur zijn er materialen van natuurvezels gebruikt. Dat is vooral gedaan om gewicht te besparen want de i3 stamt uit een tijd dat elke kilometer actieradius er eentje was.

Achterportieren lastig

Omdat het accupakket in de bodem zit, is de i3 een hoge auto geworden en de naar achteren openslaande portieren en het ontbreken van de B-stijl maken het aparte plaatje af. Met die deuren komen we ook meteen bij de eerste klacht over de i3, want de achterportieren kunnen alleen maar open en dicht als de voorportieren zijn geopend en neem van mij aan dat zoiets wel eens lastig is als je met het gehele gezin onderweg gaat.

Drie accupakketten

De i3 is er in een aantal smaken. De eerste is de 60 Ah versie met een 19 kWh accu, de 94 Ah met 27 kWh en de 120 Ah met 38 kW. Met die eerste kom je in de praktijk zo’n 115 kilometer ver, met de tweede zo’n 170 en met de grootste batterij moet dat meer dan 200 kilometer zijn. Het is ook goed om te weten dat niet alle i3’s kunnen snelladen. Dus houd goed in de gaten of die optie er op zit. Een speciale vermelding is er voor de REX-uitvoering. Dat is een i3 met een Range Extender. Je vindt ‘m niet veel in Nederland omdat er over die auto wel wat bijtelling moest worden betaald omdat hij CO2 uitstoot. Inmiddels betaal je er ook wat wegenbelasting voor als je hem koopt. Maar handig is dat model wel, want als de prik uit de batterij opraakt, springt er een Kymco-scootermotortje bij. Die rammelt alleen stationair om te helpen de accu bij te vullen. Zo kom je dus altijd bij het volgende laadstation.

Wereldauto

Als je uit de voeten kunt met de beperkte actieradius kun je aan de i3 een wereldauto hebben. Het leuke is dat hij in niets lijkt op een BMW, maar zodra je er mee rijdt is het ineens een typische BMW. Het rij- en stuurgedrag zijn met niets anders te verwarren. Dat is echt heel knap gedaan. Verder blijkt, nu de i3 op leeftijd komt, dat hij kwalitatief heel goed in elkaar steekt. Helemaal als je bedenkt dat er zo veel innovaties in zitten – wat natuurlijk altijd maar een waagstuk is voor een fabrikant. Op termijn blijft alles heel.

One pedal driving

En onderhoudskosten zijn er natuurlijk nauwelijks. De vloeistoffen houd je bij via de voorklep en vergeet vooral niet om af en toe te remmen om de boel gangbaar en de schijven roestvrij te houden. Want met een i3 heb je het one pedal driving binnen een uur aangeleerd.

De grote vraag is natuurlijk hoe een accu zich houdt. Als die vervangen moet worden, is dat al gauw zo duur dat je auto total loss is. Als je slim bent ga je tijdens de proefrit even naar Youtube en zoek je naar BMW i3 secret menu hack. Daar leer je hoe je via het multimediasysteem de overgebleven capciteit kan controleren, maar het beste is om een onafhankelijke accutest te doen voor aanschaf.

Upgraden

Om een accu in goede staat te houden geldt in het algemeen dat je zo min mogelijk moet snelladen en dat je ‘m tussen de 20 en 70 procent gevuld houdt. Nooit helemaal voldoen of leegrijden dus.

Bij BMW is het mogelijk om voor 7.000 euro je i3 te upgraden naar de 120 Ah-variant. Maar dat is natuurlijk zo duur dat geen mens dat doet. Toch kunnen we ons voorstellen dat zo’n operatie nog eens populair gaat worden. Nu is de i3 nog maar een occasion maar er komt vast een tijd dat deze bijzondere elektro-pionier van een liefhebbersmerk richting de klassiekersstatus gaat. En dat is de tijd dat mensen er weer duizendjes tegenaan gaan gooien om het bijdetijds te houden.