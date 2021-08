Test: BMW 420i Cabriolet vs. Mercedes-Benz E 200 Cabriolet

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 31 2021

In het premiumsegment is de cabriolet een blijvertje. Dat resulteerde in een nieuwe BMW 4-serie Cabrio, die in tegenstelling tot zijn voorganger een stoffen kap heeft. Daarmee wint hij aan uitstraling, maar is het genoeg om de Mercedes E-klasse Cabriolet aan te kunnen? Dat zoeken we in deze dubbeltest uit. We zetten een BMW 420i tegen een Mercedes E200.

In de lagere segmenten mag de cabriolet dan wel een uitstervende soort zijn, de premiummerken bieden in hun steeds maar uitdijende gamma’s nog altijd diverse open auto’s aan. BMW doet dat niet zo fanatiek als Mercedes-Benz, maar een cabrioversie van de nieuwe 4-serie kon natuurlijk niet uitblijven. Goed om te zien dat ook BMW afscheid heeft genomen van de zogenoemde klapdakcabrio, een trend die zo rond 2005 leidde tot een overvloed aan dergelijke modellen in alle segmenten en bij BMW niet alleen resulteerde in zo’n dakconstructie voor de 3-serie Cabriolet, zelfs de roadster Z4 kreeg er een. De afstammelingen van beide modellen beschikken gelukkig weer over een stoffen overkapping. Het oogt fraaien het vouwt compacter op, met elegantere achterpartijen als resultaat.

Goed te vergelijken

Mercedes-Benz veroorzaakte in de jaren 90 met de opvouwbare hardtop voor de SLK en later ook de SL-klasse dan wel de klapdakmanie, voor de vierzitters liet Das Haus een dergelijke overkapping links liggen. Mercedes-Benz is het cabriomerk bij uitstek, waarbij we zelfs uit twee concurrenten konden kiezen als sparringpartner voor de 4-serie Cabriolet. Het werd de E-klasse Cabriolet en niet de dito C-klasse. Die laatste is nog gebaseerd op het vorige model; van de nieuwe C moet de cabrio nog worden onthuld. Daarbij groeide de 4-serie Cabrio behoorlijk, wat resulteerde in een wielbasis van dik 2,7 meter en zelfs meer bagageruimte in de lange lage kont dan wat de E-klasse Cabrio daar te bieden heeft. Tussen de instappers zit bijna € 4.500 verschil, maar doordat beide demo’s zoals gebruikelijk enthousiast zijn aangekleed, zit er tussen de twee testauto’s een verschil van ruim € 2.000. Motorisch zit het ook redelijk dicht bij elkaar. De 420i doet het met een 2,0 viercilinder turbo die 184 pk levert; een motor met dezelfde inhoud drijft de E200 aan, al komt de inzending uit Stuttgart wel tot 197 pk.