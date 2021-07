BMW 4-serie Cabriolet - Eerste Rijtest

Cabrioletliefhebbers zijn ook nu nog erg te spreken over de eerste 4-serie Cabrio die is uitgerust met een stoffen kap in plaats van een opvouwbare hardtop. De zogenaamde klapdakcabrio rukte zo rond 2005 in hoog tempo op en dat resulteerde destijds in zo’n constructie voor de toenmalige open versie van de BMW 3-serie en diens opvolger die de naam 4-serie kreeg. Een coupé en cabriolet in één was de gedachte, al heeft dat München er nooit van weerhouden naast de Cabrio met klapdak een gewone tweedeurs met vast dak in het gamma te hebben. Maar nu is dan eindelijk de stoffen kap terug. Concurrenten Audi en Mercedes-Benz hebben nooit meegedaan aan de klapdaktrend in dit segment, de A5 Cabrio (en daarvoor de A4) en de C-klasse Cabrio (en daarvoor de CLK-klasse) waren er immer louter met stoffen dak. BMW heeft zijn best gedaan op de nieuwe 4-serie Cabriolet, want het dak oogt in gesloten toestand zo strak dat je geen enkele bobbel ziet van de constructie onder het stof. In 18 seconden gaat het open of dicht en dat kan rijdend zelfs tot een snelheid van 50 kilometer per uur. Twee weken geleden hield de zomer even pauze en konden we het nut daarvan meermaals ervaren. Je tuft even rustig over de parkeerplaats van een tankstation wanneer je op de snelweg druppels op de voorruit ziet verschijnen en als het dak opgevouwen in de lange kont is weggezakt ga je zonder uitstappen weer door! Praktisch nut was beslist een thema bij de ontwikkeling van de open 4-serie. De bagageruimte is mede door de lange achterpartij 300 liter bij geopend dak, is het dak dicht dan is 385 liter beschikbaar. Omdat zo’n stoffen dak compacter opvouwt dan een hardtop kon BMW de achterzijde mooi laag houden. Volgens BMW komt de terugkeer naar deze dakconstructie ook de hoofdruimte van de achterpassagiers ten goede. Als persoon van iets meer dan 1,80 meter lang kun je door de beperkte beenruimte net niet lekker achter jezelf zitten. Open rijden tot 100 km/h leidt tot weinig luchtwervelingen achter de voorstoelen, maar rijd je vaak boven die snelheid open dan adviseren we een windscherm erbij te bestellen. Dat klik je simpel vast tussen de zijkanten van het interieur en neemt een hoop windcirculatie weg. Overweeg dan ook meteen de nekverwarming. De hete lucht die in drie standen om je nek blaast in combinatie met stoelverwarming kan open rijden bij temperaturen tussen de 10 en 15 graden Celsius heel aangenaam maken.

Doorsparen

Aan dynamiek lijkt de Cabriolet niet veel in te leveren ten opzichte van de Coupé. De directheid van de besturing, maar ook van de auto zelf die zich niet eerst hoeft te zetten, is voor dit type auto indrukwekkend. Daarbij voelt hij heel stijf aan, ook op dwarsrichels die op een cabriolet altijd meer impact hebben dan op dichte modellen. Door die dynamiek valt des te meer op dat we voor onze eerste kennismaking op pad zijn met de instapper, de 420i Cabriolet. Nou willen we niet verwend overkomen, maar de 184 pk van de 2.0 turbo viercilinder maakt van de leeg 1.660 kilo wegende auto geen bijster rappe sprinter. Het nieuwe dak mag dan 40 kilo minder wegen dan het vorige, een cabriolet als deze blijft een zware auto. Ben je rustig aan het toeren, waarvoor een convertible natuurlijk vooral is bedoeld, dan heb je aan de instapper voldoende. De motor heeft lekker veel koppel onderin, maar maak je eens lekker veel toeren dan merk je dat het bovenin allemaal niet vanzelf gaat. Doorsparen voor de 430i, met de 258 pk-versie van dezelfde motor, loont als je iets meer power wenst. Het kost je wel bijna € 4.700 meer, maar die sprint dan ook twee hele seconden rapper van 0 naar 100 km/h. Voor de verwende automobilist is er een M440i met een machtige zescilinder turbo en vierwielaandrijving. Je kunt ‘m ook nog als M4 bestellen en, best bijzonder in deze tijd, als diesel. Dan is hij er als 430d en 420d. Zelfs die laatste viercilinder diesel komt sneller dan zijn plek dan de 420i met benzinemotor.

Eerste indruk

+ Stijve carrosserie

+ Voelt lichter aan dan hij is

- Luchtwervelingen achterbank vanaf 100 km/h

- Het is nog wennen aan de neus