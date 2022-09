AutoWeek Test - Volkswagen Taigo

De Volkswagen Taigo is de eerste SUV-coupé in het B-segment en vult in het VW-gamma het gaatje tussen de T-Cross en T-Roc. In deze test voelen we de Taigo 1.0 TSI met automatisch schakelende DSG-transmissie aan de tand.

Wat is de Volkswagen Taigo voor een auto?

Tot nu toe bleef het B-segment verschoond van SUV-coupés, maar daar brengt de Volkswagen Taigo met zijn schuin aflopende daklijn verandering in. De Taigo opereert in een fel bevochten en zeer populaire klasse, waarin de Renault Captur, de Peugeot 2008 en de Kia Stonic in 2021 de top 3 vormden. Boven in de verkoopstatistieken is echter een nieuwe kaper op de kust: de Toyota Yaris Cross. Maar ook de Skoda Kamiq en de Hyundai Bayon zijn belangrijke concurrenten. Bovendien krijgt de Taigo weerwoord uit eigen huis van de Volkswagen T-Cross. De Peugeot 2008 en de Opel Mokka zijn er ook volledig elektrisch. Met de ID-reeks heeft Volkswagen voor een andere elektrische strategie gekozen, een puur op stroom rijdende Taigo komt er niet.

Wat zijn de verschillen tussen de Taigo en de T-Cross?

De Volkswagen Taigo wordt sinds 2020 in Zuid-Amerika verkocht als Nivus. Voor Europa vindt de productie sinds september 2021 in Spanje plaats, naast de T-Cross. De verwantschap met deze compacte SUV is duidelijk, maar het front en de achterkant van de Taigo verschillen sterk. In eerste instantie door de schuin aflopende daklijn, maar ook door de andere achterlichten en de doorlopende lichtbalk, die bij de T-Cross alleen een sierstuk is. De Taigo heeft een slechts 3 mm langere wielbasis dan de T-Cross, maar hij is 16 centimeter langer en 8 cm lager.

De uitstraling van de Taigo is afhankelijk van het uitrustingsniveau dat je kiest. De testauto is uitgedost als sportieve R-Line, met speciale bumpers, 17-inch lichtmetaal (in plaats van de standaard 16 inch), een spoiler boven de achterruit, in de carrosseriekleur gelakte dorpels en een ‘sieruitlaat’. Van die uitlaat moet trouwens niet teveel worden verwacht: als je beter kijkt, ontdek je dat de verchroomde elementen in de achterbumper puur gezichtsbedrog zijn.

Welke motoren zijn er leverbaar in de Taigo?

De Taigo deelt veel techniek met onder meer de T-Cross, de Skoda Fabia en de Seat Arona. Hij staat op hetzelfde modulaire MQB-A0 platform, en de drie beschikbare motoren zijn evenens uit deze modellen bekend. De basismotor is een 1.0 TSI driecilinder met 95 pk, uitsluitend met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Dezelfde motor met 110 pk kan zowel met een manuele zesbak als met een zeventraps DSG-automaat worden geleverd. De krachtigste motor is een 1.5 viercilinder, die een vermogen levert van 150 pk. Deze versie heeft standaard een DSG-automaat met dubbele koppeling.

Lever je door de coupélijnen van de Taigo veel ruimte in?

De in de opvallende lakkleur Visual Green metallic verpakte testauto krijgt veel reacties, vooral positieve. Hij smoelt vlotter dan de hogere, hoekigere T-Cross, zonder dat het ontwerp gekunsteld of geforceerd aandoet. De angst dat de schuin aflopende daklijn veel ruimte opslokt, is ongegrond: op de achterbank zitten twee volwassenen (en een kind) prima.

Met 440 liter heeft de kofferruimte een meer dan acceptabel formaat. De achterbank kun je in twee ongelijke delen neerklappen. Daarbij ontstaat een volledig vlakke laadvloer en past er in totaal 1.122 liter in het laadruim – 159 liter minder dan in de T-Cross. In de kuip van het reservewiel, onder de laadvloer, is echter ruimte voor nog een kleine reistas of koffer. Voorzien van een trekhaak sleept de Taigo 1.0 TSI – ongeacht de versnellingsbak – een aanhangwagen met een (geremd) gewicht van 1.100 kilo.

Achter het stuur van de Volkswagen Taigo

Voorin heb je niets te klagen. Je waant je in een grotere auto dan de Taigo in werkelijkheid is. Dat komt mede door het extra licht dat wordt doorgelaten door het als optie leverbare glazen dak, waarvan het voorste deel open kantelt of schuift. De lay-out van het dashboard is identiek aan dat van de T-Cross, het bovenste paneel en de voorportieren zijn echter bekleed met een zacht materiaal – iets wat in veel andere modellen van Volkswagen niet meer gebruikelijk is. Het geheel straalt een goede kwaliteit uit en de bediening roept geen vragen op, behalve dan het gedigitaliseerde paneeltje van de klimaatregeling. De tip-schuiftoetsen voor de temperatuur vragen de nodige gewenning. De stoelen bieden veel zitcomfort. Standaard heeft de Taigo een digitaal instrumentarium van 20,3 cm, tegen meerprijs kan een digitale cockpit van 26 cm met verschillende weergaven worden besteld.

De veiligheidsuitrusting van de Taigo is zeer compleet: adaptieve cruisecontrol, vermoeidheidsassistent, actieve rijbaanassistentie en Emergency Assist met herkenning van voetgangers en fietsers zijn standaard. Het veiligheidspakket kan verder worden uitgebreid met dodehoekwaarschuwing, matrix-ledkoplampen (standaard op Style en R-Line Business) en een achteruitrijcamera. Pre-Crash anticipeert op een naderende aanrijding door de gordels strak te trekken en de ramen te sluiten. De assistentiesystemen doen hun werk goed en op de achtergrond. De adaptieve cruisecontrol reageert zonder paniek en pakt snel het tempo weer op als de voorganger gas geeft. Van topklasse zijn de matrix-ledkoplampen. Voor je gevoel heb je continu grootlicht aan, maar er is geen tegenligger die je met lichtsignalen laat weten dat hij verblind wordt.

En hoe rijdt de Volkswagen Taigo?

De rijeigenschappen van de Taigo komen overeen met die van de Polo en de T-Cross, met net voldoende gewicht in de besturing en een goed afgestemd onderstel. Nee, spannend is het niet, maar daar zit het gros van de kopers dan ook niet op te wachten. De 110 pk sterke 1,0-liter driecilinder van de testauto is een levenslustige machine. Tussen de 2.000 en 4.000 toeren levert hij veel koppel (met een piek van 200 Nm) en is hij in zijn element. Om vlot mee te doen of om met een stevig tempo van Arnhem naar Oberhausen te rijden, hoef je niet verder in de toeren te klimmen. Boven de 4.000 toeren voel je dat het sprintvermogen langzaam wegzakt. De TSI-motor springt zuinig met de benzine om. Tijdens de test kwamen wij tot een gemiddelde van 6,2 l/100 km (1 op 16,1). Een resultaat dat minimaal afwijkt van het opgegeven WLTP-verbruik (5,9 l/100 km). Op een volle tank haalt de Taigo 1.0 TSI DSG een afstand van 644 kilometer.

De Taigo is stevig aan de prijs

Vergeleken met de T-Cross pakt de vanafprijs van de Taigo een paar honderd euro lager uit. Wat overigens niet wil niet zeggen dat de auto een koopje is. Met 95 pk en de standaard Life-uitrusting, blijft de prijs maar net onder de €30.000. Voorzien van 16-inch lichtmetaal, led-koplampen, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen en een eenvoudige versie van de digitale cockpit, voldoet de Life-uitrusting aan alle eisen, maar ook niet meer dan dat.

De Life Business is €1.400 duurder, maar biedt wel een automatische tweezone-airco, stoelverwarming, parkeersensoren voor en achter, draadloos opladen van je smartphone en een navigatiesysteem met 20,3-inch scherm en diverse online-functies. De Style is de volgende trede op de uitrustingsladder, en heeft voor een meerprijs van €2.200 ook nog 17-inch wielen, matrix-ledkoplampen en sport-/comforstoelen.

Op de R-Line ontbreken de matrix-ledkoplampen, maar krijg je wel een sportieve bodykit. Inclusief verplichte upgrade naar de 110 pk – waar je met de Style ook aan vastzit – ligt de prijs van de Taigo 1.0 TSI R-Line inmiddels op €35.190. Tel daar €2.000 euro voor de DSG-transmissie bovenop, en de geteste Taigo 1.0 TSI R-Line kost ruim €37.000. Gezien zijn formaat en het segment waarin de Taigo opereert, een serieus bedrag. Met nog wat meer extra’s, komt je zelfs eenvoudig boven de €40.000 uit. Neem je genoegen met minder uitrusting maar heb je meer ruimte nodig, dan rijd je voor hetzelfde geld bij Volkswagen naar huis met een Tiguan.

Topmodel is de R-Line Business+. Voor een meerprijs van €1.400 ten opzichte van de R Line, heeft deze uitvoering onder meer matrix-ledkoplampen en de grote Digital Cockpit Pro. Een motorische upgrade van de 1.0 TSI met DSG naar de 1.5 TSI met 150 pk, kost afhankelijk van de uitvoering (Style, R-Line of R-Line Business+) €2.800 tot €2.900.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Hoewel de 95 pk sterke basismotor wat te licht is, is de 110 pk sterke 1.0 TSI een prima motor voor de Taigo en bovendien de eerste op de lijst die voorzien kan worden van automaat, wat voor veel kopers wenselijk is. Qua uitrusting kan het snel uit de hand lopen, maar een Life Business dekt de basisbehoeftes van de moderne automobilist heel redelijk af.