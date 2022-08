AutoWeek Test - Suzuki S-Cross

In welk segment opereert de Suzuki S-Cross?

Suzuki lanceerde in 2006 de SX4. Destijds een bijzondere auto, die hoog op de wielen stond en met zijn MPV-achtige monospace-design opvallend veel binnenruimte had. In 2013 verscheen zijn flink grotere opvolger, onder de naam SX4 S-Cross. De S-Cross die Suzuki eind 2021 introduceerde, is in feite nog altijd op dit model gebaseerd. Wel is hij grondig aangepast, want behalve de nieuwe neus en kont is ook het plaatwerk van de deuren anders. Daardoor oogt de auto stoerder en moderner dan eerst, maar is verre van hip of futuristisch.

Door de jaren heen is het aanbod compacte cross-overs en SUV’s flink uitgebreid. De Nissan Juke wordt vaak gezien als grondlegger van dit segment, maar de Suzuki SX4 was toch echt eerder. De Renault Captur en Peugeot 2008 zijn erg populair, maar ook de Hyundai Bayon, de Kia Stonic, de Skoda Kamiq en de Volkswagen T-Cross worden door menig koper verkozen boven de compacte hatchbacks van betreffende merken.

Wat is er veranderd aan het interieur van de Suzuki S-Cross?

Behalve de genoemde uiterlijke vernieuwingen, is de Suzuki S-Cross ook vanbinnen sterk verbeterd. Het oogt weliswaar allemaal erg zakelijk, en er is op het gebied van afwerking nog wel wat ruimte voor verbetering, maar het woord ‘keurig’ is beslist van toepassing. Het kunstleer waarmee het dashboard van de geteste Style-uitvoering is bekleed, doet veel voor de kwaliteitsbeleving. Onveranderd is de hoge zitpositie. Dat geeft veel overzicht, maar mede door de laag in de auto geplaatste versnellingspook is de rijhouding niet zo ‘betrokken’.

Vooral het middelste deel van het dashboard is duidelijk anders dan voorheen. Het 9-inch scherm van het succesvol vernieuwde infotainmentsysteem is boven de ventilatieroosters geplaatst. Al is de S-Cross geen voorloper op het gebied van de laatste technologie, de mogelijkheden van het systeem zijn verder uitgebreid (onder meer Apple CarPlay en Android Auto) en het geheel is grafisch best mooi. Jammer is dat Suzuki geen ronde volumeknop monteert.

Is de Suzuki S-Cross geschikt als gezinsauto?

De maatvoeringen van de nieuwe S-Cross bleven nagenoeg onveranderd, maar vergeleken met een aantal concurrenten, zoals de Nissan Juke en de Opel Crossland, is de Suzuki duidelijk langer. Daardoor heeft de auto een relatief grote bagageruimte: er past 430 liter achter de achterbank. Wanneer de bank wordt neergeklapt, kun je 1.230 liter bagage meenemen. Met een maximum trekgewicht van (geremd) 1500 kilo, is de Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid voor vele caravankampeerders een ideale trekauto.

Als de achterbank in gebruik is, hebben de passagiers veel beenruimte. De hoofdruimte valt echter tegen, doordat het panoramische zonnedak (een optie op de meest complete Style-uitvoering) kostbare centimeters opsnoept. Lange volwassenen kunnen hierdoor serieus in de knel raken, als de in twee standen verstelbare rugleuning geen uitkomst biedt. Is de ruimte achterin een heikel punt, probeer de S-Cross dan eens uit zonder glazen dak.

Welke motoren levert Suzuki in de S-Cross?

De aandrijflijn van de S-Cross in deze test is een oude bekende. Het gaat om de 1,4-liter BoosterJet-motor met mild-hybrid-ondersteuning. Met zijn vermogen van 129 pk blijkt de viercilinder een uitstekende aandrijflijn voor deze auto te zijn. De motor doet beschaafd zijn werk, presteert zonder drama en heeft een keurig verbruik. Suzuki geeft een gemiddelde op van 5,3 l/100 km (1 op 18,9), wij kwamen gedurende de test tot een verbruik van 6,0 l/100 km (1 op 16,5). Op een volle tank van 50 liter is een actieradius van 825 kilometer mogelijk.

Naar keuze kan de 1.4 BoosterJet worden gecombineerd met een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Daarnaast heeft Suzuki voor de S-Cross een volwaardige hybride-aandrijflijn aangekondigd, die in de tweede helft van 2022 aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd. Het gaat daarbij om dezelfde motorisatie als in de Vitara Full-Hybrid, met een 102 pk sterke 1.5-viercilinder die samenwerkt met een 33 pk sterke elektromotor. Dit levert een gecombineerd vermogen op van 115 pk. De S-Cross Full-Hybrid krijgt een gerobotiseerde handbak met zes versnellingen. Ook van deze motorvariant verschijnt een vierwielaangedreven versie.

Hoe rijdt de Suzuki S-Cross?

De Suzuki S-Cross is een licht en gemakkelijk te bedienen auto. De besturing is precies, maar ook vrij gevoelloos. De handgeschakelde zesbak schakelt soepel en vergevingsgezind. Zo kun je het onderstel eveneens omschrijven, want met name verkeersdrempels worden zeer soepel verwerkt. Indien zich dynamische verwachtingen aandringen, moeten deze niet heel hooggespannen zijn. De S-Cross is absoluut geen lawaaibak is, maar omgevings- en rijgeluiden dringen duidelijker tot het interieur door dan bij sommige concurrenten.

Is de Suzuki S-Cross een goedkope auto?

Een sterk punt van de S-Cross (en Suzuki in het algemeen) is van oudsher de prijsstelling. En daaraan is bij het nieuwe model helemaal niets veranderd. Prijzen van de S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid beginnen net onder de €29.000, voor de Comfort-uitvoering. Deze versie staat op 17-inch lichtmetalen wielen en de veiligheidsuitrusting omvat onder meer het Suzuki Safety System, met adaptieve cruisecontrol, een spoorassistent, dodehoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning en een vermoeidheidsassistent.

Tweede uitrustingsniveau is de Select, die bijna €30.000 kost. Deze heeft onder meer klimaatbeheersing met gescheiden temperatuurregeling, stoelverwarming en Rear Cross Traffic Alert, dat bij achteruit rijden waarschuwt voor naderende verkeersdeelnemers. Wij testten de meest complete uitvoering van de S-Cross, de Style. Deze heeft verder nog een 360-gradencamera, deels leren bekleding, een 9-inch multimediascherm (in plaats van 7 inch). De prijs van de S-Cross Style blijft keurig onder de €32.000. Tenzij je kiest voor een automatische versnellingsbak en/of vierwielaandrijving, metallic lak en het panoramische schuifdak.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Bij Suzuki zal je altijd de afweging moeten maken of je voor een specifieke optie, bijvoorbeeld stoelverwarming, ook andere zaken erbij neemt aangezien losse opties bijna niet bestaan bij de Japanners. Het middelste uitrustingsniveau heeft een aantal fijne voorzieningen zoals gescheiden klimaatregeling en stoelverwarming, die de relatief bescheiden meerprijs waarschijnlijk waard zijn. De topversie biedt leuke snuisterijen, maar die zijn minder essentieel.