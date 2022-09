AutoWeek Test - Kia Sportage Hybrid

De nieuwe Kia Sportage is er in drie geëlektrificeerde motorvarianten: mild-hybrid, hybride en plug-in hybride. In deze test behandelen we Sportage 1.6 T-GDI Hybrid als meest complete GT-PlusLine, waarin een elektro- en een turbomotor samenwerken om het benzineverbruik en de uitstoot laag te houden.

Wat valt er op aan de Kia Sportage?

Het uiterlijk van de nieuwe Kia Sportage is ‘even wennen’. Met zijn styling schuwt de Koreaanse SUV de controverse niet. De boemerangvormige dagrijverlichting om de diamantvormige koplampen loopt tot halverwege de motorkap door in het spatbord, en ook de gigantische grille springt direct in het oog. De chroomlijst onder de portierramen die verspringt in de C-stijlen, hebben we bij andere SUV’s evenmin eerder gezien. Verfrissend, maar niet ieders smaak.

Neem plaats achter het stuur van de Sportage en je hebt het gevoel dat je de toekomst hebt betreden. Voor je neus vind je een futuristisch breedbeeld instrumentarium en een groot centraal aanraakscherm. We zien een flinke scheut Kia EV6, en dat betekent dat alles er mooi, frivool en doortimmert uitziet. De Sportage scoort met zijn multimediasysteem. Het scherm is groot, de responssnelheid goed en de menustructuur helder. Daardoor is er heel gemakkelijk mee te werken, al moet je als bestuurder wel een beetje uit je stoel komen om de rechterhelft van het scherm te kunnen bereiken. De bediening van de airco en de audio gaat met dezelfde horizontale strip boven de hoge middenconsole. Met een druk op de knop veranderen de bedieningsknoppen van functie. In de praktijk werkt dat prima.

Heeft de Kia Sportage veel ruimte te bieden?

Je past gemakkelijk met vier of vijf volwassenen in de Kia Sportage, maar een concurrent als de Toyota RAV4 heeft nog iets meer ruimte te bieden. Door het glazen panoramadak, standaard vanaf de DynamicLine, lever je wel een paar centimeter hoofdruimte in. Vanaf deze uitvoering krijg je ook elektrische stoelverstelling. Daarmee is het moeilijk een optimale zithouding achter het stuur te vinden, doordat de stoel voor je gevoel niet ver genoeg omlaag kan zakken. Waarschijnlijk lukt dat bij de handmatig te verstellen stoelen van de minder rijke uitvoeringen beter. De Sportage heeft een grote kofferbak, met een inhoud van 587 tot 1.776 liter. Met de achterbank plat, ontstaat een mooi vlakke laadvloer. Er mag een aanhangwagen met een geremd gewicht van 1.650 kilo aan de trekhaak van de Sportage 1.6 T-GDI Hybrid. Zou je kiezen voor de plug-in hybridevariant, dan dien je 300 kilo aan aanhangervracht in te leveren.

Welke motoren worden er in de Kia Sportage geleverd?

De basisversie van de Kia Sportage heeft een 1,6-liter turbomotor, die het schopt tot een vermogen van 150 pk. Een mild-hybrid, waarbij de benzinemotor elektrisch wordt ondersteund, maar die niet volledig op stroom kan rijden. Dat kan de Sportage 1.6 T-GDI Hybrid die we in de test behandelen wel. De benzinemotor heeft nu een vermogen van 180 pk en krijgt assistentie van een 60 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor 230 pk, die door een conventionele zestraps automaat op de voorwielen wordt overgebracht.

De Sportage levert uitstekende prestaties, met een gemeten honderdsprint in 7,4 seconden. Toch voelt de auto niet zo snel aan. Tussen beide motoren zit een koppeling, zodat de viercilinder stil kan staan terwijl de elektromotor de wielen aandrijft. Wil je het onderste uit de kan, dan moet het hybridesysteem eerst rekenen, waarna de 1.6 vrij abrupt bij de elektromotor wordt geschakeld en de Kia er als een haas vandoor gaat. Onder normale omstandigheden werken alle onderdelen keurig soepel samen.

Kia geeft een verbruik op van 5,8 l/100 km (1 : 17,2), wij noteren in deze test een gemiddelde van 6,7 l/100 km (1 : 15,0). Een aardige score, maar opnieuw geldt: er zijn concurrenten die beter scoren. We noemen de Toyota RAV 2.5 Hybrid, die makkelijk een liter minder verbruikt over dezelfde afstand. In de tank van de Sportage gaat 52 liter benzine. Daarmee is een actieradius van 782 kilometer haalbaar.

Boven de Sportage 1.6 T-GDI Hybrid, is er ook nog een plug-in hybride. De gebundelde krachten van de benzine- en elektromotor bereiken een maximum van 265 pk. De 91 pk sterke elektromotor put zijn energie uit een accu met een capaciteit van 13,8 kWh, waarmee een afstand van 70 kilometer emissievrij kan worden afgelegd.

Hoe rijdt de Kia Sportage?

De laatste tijd zijn Kia’s steeds beter gaan rijden en de Sportage vormt daarop geen uitzondering. Zijn onderstel verwerkt oneffenheden met grote vanzelfsprekendheid en blijft de banden ook op hogere snelheid ferm tegen het asfalt drukken. Dat de grip in een bocht relatief vroeg op is, ligt dan ook meer aan de Continental ContiEcoContact-banden van de testauto dan aan het onderstel zelf. De balans is mooi neutraal, waardoor de Sportage wendbaar aanvoelt. Eigenlijk is de enige echte tekortkoming de besturing. Die werkt erg licht en zonder enig gevoel. Het zou fijn zijn om te weten wat de voorwielen precies doen. Hetzelfde geldt voor de remmen, die zich door het kunstmatig aanvoelende pedaal soms wat lastig laten moduleren. Het verschil tussen een beetje remmen en heel veel remmen laat zich moeilijk aanvoelen.

In welke uitvoeringen is de Kia Sportage leverbaar?

Vijf uitrustingsniveaus worden er in de prijslijst van de Kia Sportage genoemd. De versie met mild-hybrid technologie is er alleen in de basisuitvoering ComfortLine (€ 36.995) en de daarop volgende DynamicLine. De ComfortLine staat op 17-inch lichtmetaal, is voorbereid op Apple CarPlay en Android Auto en heeft een standaard instrumentarium en een 8-inch audiodisplay. De DynamicLine is weliswaar € 2.000 duurder, maar biedt gelijk het mooie gebogen instrumentarium, navigatie, klimaatbeheersing met gescheiden temperatuurzones en parkeersensoren voor en achter.

De Sportage Hybrid (vanaf € 41.995) en Plug-in Hybrid (€ 44.495) beginnen bij de DynamicLine. Voor € 3.000 krijg je een upgrade naar de DynamicPlusLine, die onder meer matrix led-koplampen, een panoramisch schuif-/kanteldak, 18-inch wielen, elektrisch bediende en verwarmde sotelen en een automatische achterklep biedt. Voor € 1.000 meer heb je de GT-Line, die een heleboel sportieve details heeft. Nog eens € 2500 bijbetalen en je hebt het topmodel, de GT-PlusLine. Die is onder meer uitgevoerd met een premium-audiosysteem van Harman Kardon, bekleding in suède en kunstleer, stoelventilatie en een zwart gelakt dak.

Hoe is het met de veiligheid gesteld?

Ongeacht de uitvoering die je kiest, Kia levert op de Sportage een uitgebreide standaard veiligheidsuitrusting. De auto is voorzien van een centrale airbag tussen de bestuurder en bijrijder, een autonome noodremassistent met herkenning van voetgangers, fietsers en tegemoetkomend verkeer op kruisingen, autonome rijbaanvolassistentie, actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidherkenning, herkenning van snelheidsborden, grootlichtassistent en automatische noodoproep bij calamiteiten. De Hybrid en Plug-in Hybrid, die beide een automatische zesversnellingsbak hebben, krijgen bovendien adaptieve cruisecontrol en snelwegassistentie. De DynamicPlusLine biedt verder dodehoekassistentie, uitstapwaarschuwing, alarmering voor naderend verkeer bij achteruit rijden, matrix led-koplampen. Kies je voor de GT-PlusLine, dan zijn een 360-gradencamera, een dodehoekcamera en een parkeerassistent met afstandsbediening bij de prijs inbegrepen.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Omdat Kia niet met losse opties werkt, is het verleidelijk om door te sparen voor de allerdikste GT-versies. Toch loont het de moeite om even goed te kijken naar welke opties echt belangrijk zijn, zaken als stoelventilatie zijn in ons land maar beperkt nuttig, terwijl stoel- en stuurverwarming zeker voor de plug-in versie echt wat toevoegen. De DynamicPlusLine lijkt dan ook een mooi compromis. Qua aandrijflijn verdien je de Hybrid snel terug ten opzichte van de Mild Hybrid. Wie vaak korte stukjes rijdt, is waarschijnlijk beter af met de plug-in versie.