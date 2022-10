AutoWeek Test - Honda HR-V

Honda was er met de HR-V eigenlijk té vroeg bij in het segment van de compacte cross-overs. De wet van de remmende voorsprong kreeg vat op het model, waarvan de tweede generatie in Europa weinig potten kon breken. Met een geheel nieuwe HR-V probeert Honda het nogmaals, ditmaal standaard als hybride. In deze test behandelen we de meest complete uitvoering: de Honda HR-V e:HEV 1.5 i-MMD eCVT Advance Style.

Wat is de Honda HR-V precies voor een auto?

Naar verluidt staat de afkorting HR-V voor ‘Hi-rider Revolutionary Vehicle’. Dat ‘riding high’ slaat natuurlijk op het cross-over-karakter van de auto. Feit is dat Honda zo ongeveer de uitvinder is van de compacte cross-over, want de eerste HR-V verscheen al in 1998. Een opvallende verschijning, met een kaarsrechte achterkant en staande achterlichten à la Volvo 850/V70. De HR-V werd aanvankelijk alleen verkocht als driedeurs, maar er volgde al spoedig een versie met vijf portieren. Dat de auto ook met enkel voorwielaandrijving werd geleverd, was destijds nog uitzonderlijk onder de zogenaamde softroaders.

Misschien was die allereerste HR-V een beetje te ver zijn tijd vooruit, want het succes van deze soort kwam namelijk pas in 2010 met de Nissan Juke. Samen met de Toyota C-HR, die in 2016 werd geïntroduceerd, leverde deze auto’s het ultieme bewijs dat ook een opmerkelijk gevormd model succesvol kan zijn in Nederland.

Na de allereerste generatie van Honda’s compacte SUV, die in 2005 met stille trom van het toneel verdween, werd de afkorting HR-V in 2013 nieuw leven ingeblazen. In tegenstelling tot zijn hoekig gevormde voorganger, sprong het nieuwe model in het oog met bolle vormen, een aflopende daklijn en ‘verscholen’ achterportieren, waarvan de handgrepen in de C-stijl waren verwerkt. In 2015 werd de auto verwelkomd door de Nederlandse Honda-dealers, maar die wisten er in totaal niet veel meer dan 2.000 exemplaren van te verkopen.

En nu doet de derde generatie van de Honda HR-V een gooi naar de erkenning van de koper. Het nieuwe model heeft een lengte van 4,34 meter en een wielbasis van 2,61 meter. Daarmee is hij iets korter dan de Toyota C-HR. Honda heeft ervoor gekozen om de nieuwe HR-V alleen met een hybride-aandrijflijn aan te bieden. Dat houdt de keuzemogelijkheden overzichtelijk. Ook op uitrustingsgebied is de variatie beperkt: er zijn vier verschillende niveaus. Vierwielaandrijving behoort inmiddels niet meer tot de mogelijkheden.

Is de Honda HR-V geschikt als gezinsauto?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Toyota C-HR, is de nieuwe Honda HR-V kort en hoog van vorm. De vrij rechtlijnige, strak gestileerde koets betaalt zich terug in een riante binnenruimte. Zeker achterin is de HR-V opvallend ruim. Door de grote ramen komt veel licht naar binnen en is het voor de (klein)kinderen lekker naar buiten kijken.

Vergeleken met de Toyota C-HR, heeft de HR-V een vrij krappe bagageruimte van 320 liter (tegenover 377 l), maar dat pareert hij met een bekende Honda-truc: ‘Magic Seats’. Deze voorziening is standaard op elke uitrustingsvariant. Je kunt de zitting van de achterbank rechtop tegen de rugleuning klappen, waardoor er vóór de bank een behoorlijke laadruimte ontstaat. De benzinetank zit niet onder de achterbank, maar is juist onder de voorstoelen geplaatst. Dat vergroot de bruikbaarheid van de ruimte, vooral wanneer je hogere spullen wilt vervoeren. De positie van de tank heeft echter ook een nadeel: de voorstoelen staan behoorlijk hoog in de auto, waardoor de bestuurder en bijrijder een beetje ‘op de bok’ zitten. Niet iedereen waardeert dat.

Een ander belangrijker nadeel is dat de HR-V niet is voorbereid op montage van een trekhaak. Als je regelmatig een kleine caravan, een lichte aanhangwagen of een fietsendrager wilt meenemen, ben je bij de Honda aan het verkeerde adres. En dat maakt de HR-V meteen een stuk minder geschikt voor jonge gezinnen of actieve pensionado’s die regelmatig met hun (elektrische) toerfietsen op pad gaan. Helaas ziet de Honda-dealer op die manier veel klandizie vertrekken richting de collega’s van Kia (Niro Hybrid: 1300 kilo geremd), Toyota (C-HR: 725 kg) of Renault (Captur E-Tech Hybrid 145: 750 kg).

Is de Honda HR-V een zuinige auto?

Zoals gezegd: net als alle andere modellen zonder volledig elektrische aandrijfeenheid (de E) of extreem sportief karakter (nieuwe Civic Type R), levert Honda de nieuwe HR-V uitsluitend nog als hybride. Zijn geëlektrificeerde aandrijflijn is volgens de website van het Japanse merk geïnspireerd op de krachtbron uit de Red Bull F1-bolide van Max Verstappen. De techniek lijkt sterk op die van de Jazz Hybrid, al heeft hij met 131 pk wel wat meer vermogen. De basisopzet is bij alle Honda-hybrides gelijk: een opmerkelijk krachtige elektromotor drijft de voorwielen aan, met stroom uit een kleine accu en/of van de 1,5-liter benzinemotor. Op snelheid kan die motor ook direct de wielen aandrijven, via een vaste overbrenging. In de praktijk betekent dit een CVT-achtig rijgedrag, maar de ‘glijdende’ geluiden van de Honda-motor blijven keurig op de achtergrond.

Versnellen gaat heel soepel. Op schokjes kunnen we de aandrijflijn van de HR-V niet betrappen. Echt snelle prestaties mag je van de auto echter niet verwachten: hij zit in 9,5 seconden op 100 km/h, wat overigens 1,1 tellen sneller is dan de fabrieksopgave. De HR-V heeft een topsnelheid van 170 km/h. Veel belangrijker is het verbruik. De Honda HR-V vormt op dit onderdeel beslist geen nieuwe maatstaf, want tijdens de test behalen wij niet meer dan een gemiddelde van 1 op 14,9 – goed voor een evenmin indrukwekkende actieradius van 596 kilometer. Ter vergelijking: met de Toyota C-HR ligt een verbruik van 1 op 20 binnen bereik.

Hoe rijdt de Honda HR-V?

Het rijgemak begint bij de bediening. De Honda HR-V heeft een superstrak en overzichtelijk dashboard, waarin de knoppen en schakelaars fraai en van een hoge kwaliteit zijn. De oranjerode console rond de keuzehendel van de transmissie (exclusief voor de Advance Style) vormt een kleurrijk contrast met het zwart-witte dashboard van de testauto. Honda heeft de voorzieningen van het infotainmentsysteem goed op orde. Het grotendeels digitale instrumentarium oogt heel modern en is aangenaam overzichtelijk.

De optisch aan elkaar gesmolten ventilatieroosters zijn een grappig detail. Honda zegt dat met de buitenste ventilatieroosters een soort ‘luchtgordijn’ langs de ruiten gecreëerd kan worden. Dit zou de temperatuur aan boord moeten verbeteren, maar in de praktijk levert het weinig merkbaar voordeel op. Gedurende de frisse testweek stroomt er wat ons betreft vaak juist iets te koude lucht uit de bovenzijde van het dashboard, terwijl onderin wel warme lucht wordt aangevoerd. De ringen rond de knoppen van de klimaatregeling kleuren rood als de temperatuur omhoog gaat, en blauw als het koeler wordt.

Honda heeft een uitstekende naam op het gebied van rijeigenschappen hoog te houden. En daarin stelt de HR-V niet teleur. De auto ligt stabiel op de weg en laat zich door een duidelijk te hard genomen kuil of hobbel niet van de wijs brengen. De besturing is prettig afgewogen en mooi precies. Mede doordat hij heerlijk stil is – toch opmerkelijk, gezien de gigantische buitenspiegels die veel wind vangen – maakt de Honda als totaalplaatje een heel volwassen indruk.

Wat zit er allemaal standaard op de Honda HR-V?

Een Honda is zelden goedkoop en dat geldt ook voor de HR-V. Een vanafprijs van ruim 35.000 euro is voor een B-segment SUV best stevig. Maar het goede nieuws is dat de Honda een zeer riante standaarduitrusting heeft. Stoelverwarming, ledkoplampen, navigatie, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en ‘keyless’ instappen en starten zijn af-fabriek aanwezig. Bovendien maken de Japanners voor de veiligheidsuitrusting geen onderscheid tussen het instapmodel (Elegance) en de meest complete variant (Advance Style). Ongeacht de HR-V die je bestelt, krijg je adaptieve cruisecontrol, een uitstekende actieve rijstrookassistent, dodehoekwaarschuwing met uitparkeermonitor, een autonoom reagerende noodstopassistent voor en achter en verkeersbordherkenning. De duurdere uitvoeringen hebben een elektrisch bedienbare achterklep, meer usb-laders, een verwarmd stuurwiel, mooiere materialen en meer luidsprekers, maar de noodzaak om door te sparen voor een luxere versie is er niet.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Veel keuze biedt Honda niet, er is slechts een hybride aandrijflijn en er zijn drie uitrustingsniveaus. En eigenlijk biedt de basisversie al alles wat je nodig zou kunnen hebben. Dus de keuze is in dit geval snel gemaakt.