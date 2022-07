AutoWeek Test - Cupra Born

De Cupra Born is een elektrische auto met Spaans temperament en Catalaanse vurigheid. Althans, dat is wat de fabrikant belooft. Of de Cupra Born zijn verwantschappen met de Volkswagen ID.3 inderdaad weet om te zetten in gedreven rijplezier, wijst deze test uit.

Wat is de Cupra Born voor auto?

In het voorjaar van 2019 toonde Seat de el-Bron, een elektrische conceptcar die een jaar later op de markt had moeten verschijnen. De productieversie liet nog een jaartje langer op zich wachten, en werd omgedoopt tot Cupra Born. Bij Seats sportieve aftakking is de retoriek over Spaans temperament niet van de lucht, maar dat kan niet verhullen dat de Born in feite een stevig opgemaakte Volkswagen ID.3 is. Niet alleen staat de Born op hetzelfde modulaire MEB-platform als de ID.3, maar hij deelt ook het grootste deel van het harde koetswerk.

Niettemin moet je de ontwerpers van Cupra nageven dat ze erin zijn geslaagd om van de Born iets aparts en veel spannenders te maken. Voor wat betreft het zijaanzicht zijn de verschillen minimaal en komt het onderscheid vooral van de prints op de C-stijlen, waarmee de Born een meer coupé-achtige lijn ‘lijkt’ te hebben.

Daarentegen zijn het voor- en achteraanzicht wel anders: de neus heeft twee scherpe vouwen, met daar tussenin de ‘tribal’ die Cupra als logo voert. De scherp getekende koplampen zijn verbonden door een lage grille met erin de naam Cupra. De luchthapper onder de bumper is veel groter en dynamischer vormgegeven dan bij de ID.3. De achterzijde kenmerkt zich door lichtunits die met elkaar zijn verbonden door een rode balk.

Interieur: de plus- en minpunten

Het interieur van de Cupra Born is in grote lijnen identiek aan dat van de ID.3, maar Cupra weet met andere materialen ook hier een eigen sfeer te creëren. En dat is goed nieuws, want de Volkswagen is op dit gebied bepaald geen hoogvlieger. Als zeer compleet uitgevoerde Performance heeft de geteste Born imitatie-suède bekleding met oranje stiksels, wat in combinatie met de geprofileerde panelen en koperkleurige strips een sportief-chique uitstraling geeft. Onder de taillelijn zijn de harde plastics uit de ID.3 echter gebleven.

Het 12 inch grote infotainmentscherm staat naar de bestuurder toe gedraaid en ontbeert knoppen. Het bedieningsgemak verdient mede hierdoor geen hoofdprijs. Zo zijn er voor de raambediening maar twee knoppen beschikbaar. Of eigenlijk drie: de derde (haptische) dient om de functie van de overige twee van voor naar achter en terug te verleggen. Handig is anders.

Nog lastiger is de (eveneens haptische) touch-stuurbediening, die te dicht naar de buitenkant zit. De ene keer lijkt die te gevoelig en de andere keer weer ongevoelig te zijn. Concreet bedien je bij stevig sturen vaak dingen onbedoeld met de muis van je hand, terwijl het bij bedoeld bedienen soms niet of moeizaam reageert. De sliders onder het infotainmentscherm zijn niet verlicht, waardoor het instellen van de temperatuur en het volume in het donker op de tast moet. Op de opgeruimde middentunnel ontbreekt een pook. Die is vervangen door een grote draaiknop, die net als in de ID.3 als een oor aan het instrumentenscherm zit.

De zitpositie in de kuipstoelen is erg goed en voelt een stuk lager dan de meetlat zegt. Dankzij het vele glas – met grote extra zijruiten voor de buitenspiegels – heb je goed zicht rondom. Achterin is de hoofdruimte prima en de beenruimte oké. De kofferruimte van 385 liter is uit te breiden tot 1.267 liter. Dan ontstaat een bijna vlakke vloer, zodat je met de Born prima uit de voeten kunt na een middagje meubelboulevard. De Cupra Born kan echter niet worden uitgevoerd met een trekhaak.

Hoe rijdt de Cupra Born?

Onderweg is het verschil tussen de Cupra Born en de Volkswagen ID.3 nog groter. De Born reageert vanuit stilstand gretig op het rechterpedaal. De elektromotor van de testauto heeft een vermogen van 150 kW (204 pk), waarmee een 0-tot-100-sprint in 7,1 seconden haalbaar is. De topsnelheid is afgeregeld op 160 km/h. Voor de Born Performance vermeldt Cupra een WLTP-verbruik van 17,6 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 370 km. Mede door zijn uitdagende rijeigenschappen, kwamen wij tijdens de test op een gemiddeld stroomverbruik van 19,2 kWh/100 km. Dat vertaalt zich in een bereik van 302 km. Snelladen kan met een maximum vermogen van 120 kW.

Met zijn prettige sportonderstel en lage zwaartepunt, reageert de Cupra Born lekker direct op stuurbewegingen en blijft hij in snelle bochten mooi horizontaal liggen. Iets meer feedback was welkom geweest, maar teleurstellen doet de progressieve besturing zeker niet. Wat wel tegenvalt, is de mate van regeneratief remmen. Dat doet de Cupra zelfs in de zuinigste stand maar weinig. Opvallend: achter de potente achterwielen gaan geen schijfremmen schuil, maar trommelremmen. Bij een EV, waarmee zoveel mogelijk regeneratief wordt afgeremd, wordt immers minder aanspraak gemaakt op het rempedaal. Trommels volstaan. Ze zijn bovendien goedkoper en lichter, en minder gevoelig voor vuil en roest.

De Bridgestone Turanza’s van de testauto dragen beslist bij aan het sportieve karakter. De actieve rijbaanhulp stelt wat teleur. Als je de besturing even aan de auto overlaat, corrigeert hij pas wanneer je al bijna over de streep heen bent. In stadsverkeer is de bijzonder korte draaicirkel erg prettig. Doordat de motor achterin zit, hebben de voorwielen extra uitslagruimte.

Welke motor- en uitrustingsvarianten zijn er allemaal?

De geteste 58 kWh-versie met 204 pk vormt de basis van het motorenaanbod. De Cupra Born kan daarnaast worden geleverd met een 231 pk sterke aandrijflijn. In beide versies worden de krachten direct op de achterwielen overgebracht. Met 231 pk, zit je in 6,6 seconden op 100 km/h. Dat wil zeggen: als je kiest voor de het kleine (lichter) accupakket van 58 kWh. Er is ook een variant met een 77 kWh batterij. Door het extra gewicht ligt een acceleratietijd van 7,0 s in het verschiet. Daar staat echter een actieradius van 498 km tegenover.

Cupra heeft vijf uitrustingsniveaus samengesteld voor de Born. De Essential en Business kunnen alleen worden gecombineerd met de 204 pk sterke elektromotor. Voor net geen 40.000 euro heeft de Essential heeft onder meer full-ledverlichting, 18-inch wielen, kuipstoelen, parkeersensoren voor en achter en het 12 inch multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto. De Business voegt daar nog een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, lane assist met actieve uitwijk- en afslagassistent, en proactieve inzittendenbescherming (dat de gordels straktrekt en de ramen sluit bij een dreigende aanrijding) aan toe.

Voor de versie met 231 pk is er keuze uit de Adrenaline, Performance en Copper Edition. Ten opzichte van de Business, heeft de Adrenaline (vanaf 44.990 euro) stoelverwarming, een draadloze telefoonlader, keyless entry en een audiosysteem van BeatsAudio met tien luidsprekers.

Onze testauto is een Performance met 204 pk, een combinatie die inmiddels uit het leveringsprogramma is gehaald. Als één-na-duurste uitvoering, dus met 231 pk, heeft de Performance standaard onder meer suèdelook-bekleding, 19-inch wielen, elektrische stoelverstelling met lendensteun en massagefunctie en adaptieve schokdempers. Als topmodel biedt de Copper Edition daar nog een panoramisch glazen dak en een head-up display met augmented reality bovenop.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Om van de Cupra Born een echt onderscheidende auto te maken ten opzichte van de ID.3 is een versie met adaptieve schokdempers eigenlijk noodzakelijk. Het passieve onderstel is namelijk hetzelfde als een ID.3 met sportonderstel. Maakt dat niet uit, dan is een Adrenaline-uitvoering prettig in verband met de stoelverwarming. Voor wat betreft de aandrijflijn volstaat de basismotor, mits je niet te vaak grote afstanden rijdt.