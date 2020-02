Het is een wat onwerkelijke beleving om naast een Audi S6 te staan en een dieselmotor te horen lopen. In 2019 schuwen fabrikanten in de eeuwigdurende strijd tegen de CO2-uitstoot onconventionele middelen niet en zelfs een dergelijke icoon moet eraan geloven. Hoe je het ook wendt of keert, een icoon is de S6 inmiddels namelijk wel. Een auto die je aan niemand hoeft uit te leggen. Of hoefde uit te leggen, want met zijn nieuwe diesel ontstaat er toch een wat vreemde situatie. De snelle Audi heeft namelijk niet het alleenrecht op de 3,0-liter V6 TDI in de neus, de 50 en 45 TDI hebben hem ook.

Om toch onderscheid aan te brengen, heeft de S6 de toevoeging van een elektrische compressor. Die doet in wezen hetzelfde als een normale turbo – meer lucht in de motor blazen – maar hij doet dat door middel van elektriciteit in plaats van uitlaatgassen. Het theoretische gevolg: geen turbovertraging. De e-compressor werkt in de praktijk helaas minder vlekkeloos dan op papier. Het klopt dat hij in de eerste momenten na gas geven en bij lage toerentallen al meteen wat druk kan genereren. Dat valt echter in het niet bij de kracht die vrijkomt als de echte turbo vervolgens gaat meeblazen. Dat zorgt voor een nadrukkelijk turbogat onder de 2.000 tpm en daarboven voor turbovertraging als er ineens vol gas wordt gegeven. Voor een diesel met een specifiek vermogen van 116 pk per liter reageert de V6 best netjes, maar de ultieme oplossing voor de nadelen van een turbo vormt het systeem niet.

Ferme trap

De afwachtende houding van de achttraps automaat helpt ook niet. Regelmatig moet je bij een ferme trap op het gaspedaal éérst op de transmissie wachten en daarna op de motor. Daardoor laat de verwachte versnelling (te) lang op zich wachten. Wat onverlet laat dat áls de S6 eenmaal gaat, de stappen ook wel verbazingwekkend groot zijn; 349 pk en 700 Nm zijn voldoende om de twee ton zware S6 te laten versnellen als een honkbal uit de hand van een werper. Moeiteloos haal en breek je de Nederlandse limiet en dankzij de nodige kunstgrepen klinkt de dieselende S ook best imponerend. De soundtrack van de S6 is zo nep als de uitlaten die het geluid zouden moeten voortbrengen, maar het verhoogt de beleving wel degelijk.

Zowaar lukt het in de S6 bij vlagen wel om de achterkant een klein stapje opzij te laten zetten door flink op het gas te gaan staan. Het vergt de nodige ruimte en toewijding, maar het optionele sportdifferentieel duwt de achterzijde dan wel degelijk om, voordat de vooras de neus weer rechttrekt. Toch blijft dat bij incidenten waar heel veel extra asfalt beschikbaar is. Onder de meeste omstandigheden voelt de Audi minder wendbaar dan zijn tegenstander. Enerzijds heeft dat te maken met dat er altijd al een groter deel van het motorkoppel naar de voorwielen wordt gestuurd. Het Quattrosysteem werkt immers mechanisch met een standaardverdeling van 60 procent naar achteren en 40 naar voren. Zodra er op één as slip ontstaat, gaat er onherroepelijk kracht naar de andere kant. Anderzijds speelt de plaatsing van de motor vóór de vooras een rol, doordat de gewichtsverdeling hierdoor meer naar de neus verschuift en deze verhoudingsgewijs zwaarder aanvoelt. In combinatie met de wispelturige besturing, die net als bij de BMW ook de achterwielen aanstuurt, zorgt dat ervoor dat het vertrouwen minder snel groeit.

Instincten

Toch kán de S6 het wel degelijk. Vecht hard genoeg tegen je instincten, gooi de Audi een bocht in en de auto komt probleemloos aan je vraag tegemoet. Daarnaast heeft het onderstel voldoende souplesse om lange afstanden in comfort te kunnen afleggen. De capaciteiten van de S6 trekken we niet in twijfel, maar de manier waarop ze tot uiting komen, lijkt voor verbetering vatbaar. Toch heeft de plaatsing van de motor ook voordelen, bijvoorbeeld voor de ruimte op de achterbank. Daar valt op dat de beenruimte wat beter voor elkaar is, terwijl de bagageruimte bijna even veel liters slikt. Helemaal voorin komt het bekende Audi-interieurconcept terug dat we kennen uit onder meer de A8. Twee grote touchscreens domineren het middelste deel van het dashboard en maken indruk met een snelle responstijd en kraakheldere beelden. Aangevuld met een digitaal instrumentarium dat rechtstreeks uit een videogame lijkt te komen, kroont Audi zich tot de koning van de grafische vormgeving. Omdat de systemen wel erg veel functies bevatten en alleen via touchscreens zijn te bedienen, kan de gebruiksvriendelijkheid onderweg echter beter.