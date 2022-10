Audi RS3 - AutoWeek Test

In het hypersegment der hothatches wordt turbokracht tot het uiterste gebruikt om zoveel mogelijk uit een motor te persen. In de nieuwe Audi RS 3 ligt er nog altijd een ronkende 2,5-liter vijfcilinder onder de kap. Maar dat is niet de enige reden om de RS 3 aan een uitgebreide test te onderwerpen.

Wat is er allemaal nieuw aan de Audi RS 3?

Vergeet alles wat je eerder hebt gelezen en gehoord over de Audi RS 3. In zijn jongste gedaante heeft de auto een metamorfose ondergaan ten opzichte van zijn voorgangers. Natuurlijk, die waren erg snel en gromden vervaarlijk, maar ze waren wel vergeten dat de bestuurder graag betrokken wilde worden bij de feestvreugde. Dat maakt de nieuwe RS 3 nu allemaal goed. En hoe!

De nieuwe RS 3 is gebaseerd op de vierde generatie van Audi’s compacte middenklasser, die in februari 2020 werd onthuld. Behalve de vijfdeurs Sportback is er ook een vierdeurs Limousine van de RS 3 verkrijgbaar. Met name de techniek kreeg een grondige upgrade. Dat geldt niet eens zozeer voor de 2,5-liter vijfcilinder, want die levert als vanouds een vermogen van 400 pk. Wel ging het koppel er met 20 Nm op vooruit: dat bedraagt nu 500 newtonmeter.

Nee, de vooruitgang zit vooral in de manier waarop de RS 3 zijn krachten tentoonspreidt. De vorige twee generaties werden geteisterd door ergerlijk onderstuur. Daarnaast was enige spanning ver te zoeken. Niet de schuivende kont bij gas loslaten zoals in de Honda Civic Type R of Renault Mégane R.S., niet de technologie om te kunnen driften op vermogen zoals in de Ford Focus RS of Mercedes A 45 AMG. Maar dat is nu allemaal anders. Eindelijk heeft Audi ingezien dat kopers van de RS 3 getrakteerd willen worden op rijplezier.

Indrukwekkende verschijning, die RS 3, maar noem eens wat prestatiecijfers?

Elke generatie van Audi’s RS-modellen wordt dikker en dikker en de RS 3 is op die regel geen uitzondering. Natuurlijk doet de kleur van de testauto veel (Kialamygroen, zonder meerprijs), maar los daarvan is de auto flink uitgebouwd. De dikke grille oogt nog dikker dan eerst en de RS-voorbumper zorgt samen met de uitpuilende wielkasten voor een imponerend aanzien in de binnenspiegel van elke voorganger. Aan de achterkant vinden we de bekende ovale RS-uitlaten, die helaas kort en nep zijn. Erg leuk: als je de auto van het slot haalt, tonen de ledlichten aan de voorkant de naam RS 3 en een finishvlag met de matrixpixels.

Nog even kijken onder de motorkap. Van de vijfcilinder zelf is weinig te zien. De 2.5 TFSI-motor is trouwens al enige tijd de laatste vijfcilinder op de markt en ligt ook in de TT RS en RS Q3. De turbo is net te zien en voorziet alle vijf de cilinders met maximaal 1,5 bar overdruk van inlaatlucht. De motor is gekoppeld aan een S Tronic-transmissie met dubbele koppeling, die zeven voorwaartse versnellingen heeft en in het Sport-programma sneller van verzet wisselt dan in Comfort.

Quattro-vierwielaandrijving is een vanzelfsprekendheid bij de RS-versies van Audi. Ondanks de fijne vijfcilinderroffel en het mooie karakter van de motor beginnen de jaren toch te tellen voor deze aandrijflijn. De turbo moet duidelijk even op stoom komen en je merkt dat er een hoop massa op gang moet worden gebracht. Eenmaal in het middengebied van het toerenbereik begint de motor zijn smeuïgheid uit te smeren, wat eens te meer bewijst dat het indrukwekkende papieren vermogen niet altijd het hele verhaal vertelt.

Oké, de prestatiecijfers. De Audi RS 3 zit in 3,7 seconden op 100 km/h. Daarmee is hij tweetienden van een tel sneller dan de krachtigere Mercedes-AMG A 45 S 4Matic. Audi heeft de topsnelheid begrensd op 250 km/h, maar tegen extra betaling kun je die laten opschroeven naar 280 km/h. Ook de tussensprints zijn ronduit indrukwekkend: als je bij 80 km/h het gaspedaal vloert, zit je 2,3 tellen later op 120 km/h. Tijdens de test scoorden wij een gemiddeld verbruik van 1 op 9,9. Helemaal niet zo slecht, gezien de explosiviteit van de motor.

En wat merk je van al dat geweld op de weg?

Er zijn hyperhatchbacks waarbij het onderstel extremer is afgestemd, zoals de Mercedes-AMG A 45. In de Comfort-stand voelt de RS 3 zelfs behoorlijk soepel geveerd. Maar als je op zoek gaat naar de limieten, dan neemt pure verbazing de overhand. Wanneer je op hoge snelheid een afrit neemt, voel je hoe de achterkant meewerkt om de neus de goede richting op te krijgen. De achterkant begint naar de buitenkant te duwen, nog meer pushen en de kont gaat zelfs zo hard, dat tegenstuur nodig is om de neus in het juiste spoor te houden. En dat allemaal zonder een druppel zweet op je voorhoofd of in je handen. Te gek!

In de driftmodus stuur je met uitgeschakeld ESP zoveel vermogen naar een linker- of rechterachterwiel, dat je donuts met de auto kunt draaien of in een lange bocht eventueel een soort drift kunt neerleggen. Toch is dit meer een gimmick om te laten zien wat er in theorie kan dan iets nuttigs. Beter is het om de Performance-modus in te schakelen en de techniek zijn werk te laten doen, al dan niet met kleine uitstapjes van de achterkant om de neus te goede kant op te krijgen.

Wat krijg je nog meer voor lekkers als je de RS 3 koopt?

Toch is de Audi RS 3 prima te gebruiken als dagelijkse auto. Achter het stuur word je omringd door luxe en hightech. Dat mag ook wel, want de prijs van de auto loopt met wat smakelijke opties keihard richting de ton. Voor hetzelfde geld koop je een Porsche Macan … Een concurrent als de Volkswagen Golf R is een stuk goedkoper, de nieuwe BMW M2 Coupé (met achterwielaandrijving en 460 pk sterke zescilinder) staat zelfs voor 114.000 euro in de prijslijst.

De uitrusting van de RS 3 is zoals je die mag verwachten van zo’n dure sportauto. Je zit in een fijne stoel, in een omgeving die prachtig is afgewerkt en met zicht op een digitaal instrumentarium waarvan de lay-out op tal van manieren naar je persoonlijke voorkeuren kan worden aangepast. Ook de veiligheidsuitrusting is uitgebreid: full-led koplampen, aanrijdingswaarschuwing met herkenning van voetgangers en fietsers, lane departure warning, een uitwijkassistent, verkeersbordherkenning en parkeerhulp achter zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. Voor matrix-led koplampen, adaptieve cruisecontrol en adaptive drive assist met emergency assist – die de taken van de bestuurder in een noodgeval overneemt – zijn optioneel verkrijgbaar.

Kijken we naar de optieprijslijst, dan zien we nog een heleboel aantrekkelijke accessoires om de sportiviteit van de RS 3 op te waarderen. Zoals het RS-Dynamic pakket, dat bestaat uit carbonkeramische remschijven, het RS-sportonderstel met adaptieve demperregeling en nog eens 10 km/h meer topsnelheid dan de optionele mogelijkheid deze op 280 km/h te zetten.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Denk vooral niet dat de allerdikste A3 voor bijna een ton meteen compleet is. De spectaculaire groene kleur krijg je weliswaar cadeau, maar een aantal performance-verhogende zaken dan weer niet. De sportuitlaat ter waarde van € 1.210 is bijvoorbeeld erg verleidelijk en de adaptieve dempers met dezelfde waarde maken de RS 3 prettiger voor dagelijks gebruik. Die laatste zijn trouwens ook inbegrepen in het RS Dynamic pakket en dan heb je gelijk keramische remschijven aan de voorzijde. Dat kost dan wel € 7.865. Mag je wel 290 km/h van Audi...