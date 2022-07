Afscheid Duurtest - Hyundai Bayon

Voor het uitzwaaimoment van de Hyundai Bayon halen we nog even de i20 erbij. Dat is de beste manier om uit te vinden wat de vorig jaar gelanceerde cross-over toevoegt aan wat de hatchback al biedt. Zo komen we er aan het einde toch nog achter waar zijn meerwaarde precies zit.

We hebben er een halfjaar Bayon op zitten, nadat we eerder al een halfjaar een i20 in de duurtestgarage hadden staan. Tijdens de duurtest met de Bayon, de cross-over die Hyundai tussen de i20 en de Kona in het gamma schoof, konden we maar niet ontdekken wat nou de toegevoegde waarde is van dit model ten opzichte van de hatchback waarmee hij techniek en interieur deelt. Ook nu we de twee modellen naast elkaar rijden, wordt niet in één keer duidelijk wat de Bayon meer te bieden heeft. De besturing gaat in beide gevallen licht, met weinig gevoel. Wel ligt de i20 voor het gevoel iets strakker op de weg in bochten, maar het is ook weer niet zo dat de Bayon aanvoelt als een SUV. Zo is er weinig verschil in zithoogte.

Bayon heeft meer bagageruimte

Pas wanneer je de bagageruimtes geopend naast elkaar ziet, wordt helder dat de Bayon daar meer te bieden heeft: hij kan onder de hoedenplank 321 liter verstouwen, de i20 slechts 262 liter. Beide hebben ­overigens dezelfde handige constructie voor de hoedenplank. Die kun je achter de achterbankleuningen schuiven, zodat hij ­altijd gewoon mee kan in de auto. Grappig genoeg biedt de i20 met alle leuningen plat meer ruimte dan de Bayon, het is dan 1.165 versus 1.115 liter. Achterin zijn beide ­modellen voor de compacte klasse redelijk ruim, en onderling scheelt het ook weer niet veel. Kortom, wat voegt de Bayon toe? Dat weten we nu: hij heeft een grotere bagageruimte en natuurlijk een compleet andere styling. De Hyundai’s lijken niet zoveel op elkaar als een Toyota Yaris en een Yaris Cross of een Peugeot 208 en een 2008.

Bayon meer cross-over dan SUV

Nu de vraag over de toegevoegde waarde is beantwoord, blikken we terug op de duurtest met de Bayon. Die maakte een roadtrip naar Bayonne in Zuidwest-Frankrijk, de plaatsnaam waarmee Hyundai ietwat creatief omsprong voor de benaming van zijn kleinste cross-over. Kona, Tucson en Santa Fe zijn reeds lang ingeburgerde type-aanduidingen bij het merk, eveneens op de konten van SUV’s. Dat is de Bayon dus ook, al heeft hij van allemaal de meeste cross-overtrekjes. Op de lange rit naar Bayonne bewees het comfortabele onderstel van de auto zich.

Gemiddeld verbruik iets omhoog na rit naar Bayonne

Het mooie gemiddelde verbruik dat we tot dan toe hadden gescoord ging wel iets omhoog. Voor vertrek was dat 1 op 17 en na de bijna 2.500 kilometers autoroute klom dat door lange tijd 130 km/h rijden naar 1 op 16,8. De eerste drie maanden van de duurtest stond de Bayon overigens op winterbanden, wat nadelig is voor het verbruik. Met de Hyundai i20-duurtester, met dezelfde motor maar een automaat met dubbele koppeling, kwamen we een fractie zuiniger uit. De winterbanden leverden ook een minder veilig weggedrag op; bij de remmeting vanaf 100 km/h had dezelfde auto op de GoodYear Ultragrip-banden maar liefst 49,7 meter nodig om geheel stil te staan. Met de Michelin Primacy 4-­zomerbanden had hij aan een nette 35,7 meter genoeg. Dat was wel bij 17 graden, een temperatuur die eind maart al op de thermometer kan staan. Het geeft eens te meer aan dat rijden op winterbanden bij normale temperaturen de veiligheid niet ten goede komt.

iMT-transmissie, handbak die zeilen mogelijk maakt

De i20 die we voor dit afscheid erbij hebben gehaald, heeft dezelfde iMT-transmissie. Dat is een handbak met een fysiek koppelingspedaal, terwijl feitelijk een chip de bak bedient en de motor ontkoppelt. De auto kan dat in de Eco-modus ook zelf doen, en gaat dan zeilen. We hebben er al veel over geschreven. Vooral het starten van deze aandrijflijn vraagt gewenning. De pook moet in N staan, en je moet koppeling én rem intrappen. Daar gingen we onlangs nog op in bij de vergelijkende test tussen de duurtest-Bayon en de Kia Stonic. De stoere, compacte Kia is de evenknie van de kleinste Hyundai-cross-over, een strijd die de Hyundai vooral won dankzij zijn mooie ­uitrusting, waarbij de accenten overigens net even anders liggen; bij Hyundai zijn dat de veiligheidssystemen, terwijl Kia kiest voor meer uitstraling.

Alternatief voor i20

Conclusie na een langer verblijf van de Bayon in onze duurtestpool? Wanneer je de bagageruimte van de i20 te krap vindt, of wanneer het design van dat model je niet aanstaat, is de keuze makkelijk. Althans, als de meerprijs van de Bayon van € 2.000 geen punt is. De Bayon kan ook interessant zijn als een compacte SUV, waarvan er ­zoveel zijn, je te duur is. Veel populaire modellen beginnen pas vanaf € 30.000 echt wat te bieden, en deze Bayon Premium is misschien iets minder SUV-achtig qua uitstraling, maar voor iets meer dan € 27.000 zit wel alles erop en eraan.