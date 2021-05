Zolang je maar connected bent

In het A-segment lopen de connectiviteitsoplossingen uiteen. Zo heeft de Volkswagen Up bijvoorbeeld helemaal geen ingebouwd touchscreen. Hoe bedien je dan de navigatie of pleeg je een telefoontje? Nou, Volkswagen laat via een app je telefoon fungeren als centraal display van je Up. Het formaat en de snelheid van je telefoon zijn hierbij wel bepalend voor je gebruikservaring in de auto.

Mirror Screen technologie

Bij de laatste generatie citybugs wordt gebruik gemaakt van een centraal scherm waaraan je jouw telefoon kunt verbinden. Het display laadt vervolgens de apps vanuit jouw telefoon in en toont een selectie aan applicaties zoals Google Maps, Spotify en de contactenlijst, die allemaal via je auto bediend kunnen worden. Deze Mirror Screen technologie vind je terug in zowel de Toyota Aygo (3) en de Citroen C1 (8) als de Peugeot 108 (9). Het prettige van dit simpele systeem is dat de personalisatie en lijsten die je opbouwt op je telefoon, direct bruikbaar zijn in je auto. Ook stel je vooraf eenvoudig je navigatie alvast in op Maps. Als je instapt gebruik je Mirror Screen om je display te casten naar je auto en je kunt direct vertrekken.

Digitale cockpit

De B-segment modellen gaan veelal een stapje verder met eigen connectiviteitsoplossingen. Deze oplossingen worden volledig bediend vanuit de auto en synchroniseren indien nodig met je telefoon. Hierbij hebben de automerken zelf de touwtjes in handen om de gebruikerservaring te optimaliseren. Bij de Renault Clio (7) is dit gedaan met het EASY LINK-systeem waarbij ze de keuze bij de gebruiker ligt. Siri of Google? Scherm liggend of staand? Jij bepaalt het. Ook laat dit systeem van Renault je voorkeursinstellingen programmeren voor je stoelen, spiegels en geluidsniveau.

Met de Peugeot 208 (4) kwam ook de introductie van de Peugeot i-Cockpit 3D. Hierin is connectiviteit doorgetrokken door de volledige cockpit en is ook het dashboard gedigitaliseerd. Dit brengt natuurlijk direct mogelijkheden voor het weergeven van de navigatie in het dashboard. Andere auto’s die binnen het segment deze digitalisering van het dashboard hebben doorgevoerd zijn bijvoorbeeld de Opel Corsa (2) en Ford Fiesta (1). Dit zijn ook meteen de modellen die het erg goed doen onder de zakelijke rijders.

Vereniging Zakelijk Rijders Lease Top 10

# Merk Model Catalogusprijs Bijtelling 1 Ford Fiesta € 17.675 € 120 2 Opel Corsa € 16.900 € 115 3 Toyota Aygo € 11.735 € 80 4 Peugeot 208 € 18.070 € 123 5 Toyota Yaris € 17.995 € 122 6 KIA Picanto € 14.215 € 97 7 Renault Clio € 18.180 € 124 8 Citroën C1 € 12.170 € 83 9 Peugeot 108 € 11.925 € 81 10 Volkswagen UP € 15.805 € 108

