Zo zeldzaam is de Ford Scorpio geworden

De Ford Scorpio lijkt wel helemaal uit het straatbeeld te zijn verdwenen. In februari 2022 constateerden we al dat het een zeldzaamheid is, toen er een in het wild opdook. Aanleiding om eens uit te zoeken hoeveel Scorpio’s er nog in Nederland rondrijden.

Wat een Ford Scorpio is? Het was de grootste Ford-personenauto van Ford Europa (Amerikaanse Fords waren uiteraard groter) die je in de jaren 1985 tot en met 1998 kon krijgen in Nederland. Een model boven de middenklasser Sierra, en later Mondeo en de opvolger van de Granada.

Nu nauwelijks meer voor te stellen, maar begin jaren 80 gebeurde er van alles in de executive klasse (E-segment) met introducties van bijvoorbeeld de Volvo 760 (1982), Audi 100 (1983), Lancia Thema en Renault 25 (1984) en Saab 9000 (1985).

Scorpio volgde de Granada op

Ford gooide het met de Granada-opvolger over een andere boeg. Na de qua design revolutionaire Sierra moest een segment hoger ook op de schop en aldus geschiedde. Een nieuwe naam, een bijzonder ruime, vijfdeurs koets en om twijfelaars over de streep te trekken … standaard ABS! In die tijd een lang niet op alle auto’s verkrijgbare en bovendien kostbare optie, dus opzienbarend genoeg om het jaar erop Auto van het Jaar te worden. Toch werden Sierra-achtige taferelen in deze klasse niet behaald. Het behoudende Granada-publiek kon niet wennen aan de hatchbackcarrosserie, terwijl de Granada er juist enkel als sedan en stationwagon was. Die carrosserievarianten kwamen er ook (respectievelijk in 1989 en 1992), maar dat was te laat om het tij te keren.

De buitenissige tweede generatie vanaf 1994 deed zelfs eerder lachwekkend dan serieus aan, ook al was ons vorstenhuis een trouw afnemer. In 1998 was het gedaan met de Scorpio. Een opvolger kwam er niet. Ford was in die jaren flink aan het opkopen geslagen en vond dat het in het E-segment met de Jaguar S-type en de Volvo S80 al ruim voldoende in huis had. Er zijn 850.000 Scorpio’s verkoch,t tegen twee keer zoveel Granada’s in dezelfde periode (1972-1985) daarvóór. In Nederland bleef de teller steken op bijna 45.000 exemplaren, in hetzelfde tijdsbestek sleet Opel nog zo’n 65.000 Omega’s en in totaal (de Omega was van 1986 tot 2003 leverbaar) zelfs 79.000 stuks.



Als je een Scorpio ziet, grootste kans dat het een 86-er is

Maar terug naar waarmee we begonnen: hoeveel Scorpio’s zijn er nu nog over en uit welke jaren komen ze?

Bouwjaar Aantal

1985 61

1986 116

1987 88

1988 57

1989 85

1990 77

1991 70

1992 75

1993 59

1994 50

1995 39

1996 40

1997 42

1998 36

1999 1

Totaal 896

