Ford Scorpio (1993) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Als een auto pas net in Nederland is en bijna direct op het AutoWeek-forum opduikt, weet je dat het iets bijzonders is. Deze Ford Scorpio verblijdt ons sinds enkele maanden met zijn aanwezigheid in Nederland.

Enigszins subjectief is de term 'verblijdt' wel, want we kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die echt helemaal niks met zo'n Scorpio hebben. Toch vinden we het inmiddels echt even een momentje aandacht waard als er nog eentje gespot wordt, ook al is-ie niet origineel Nederlands. Dit exemplaar werd namelijk in december pas naar Nederland gehaald. De eigenaar moet dus haast wel een liefhebber zijn. AutoWeek-forumlid JFR kiekte er deze twee foto's van.

Degene die 'm naar Nederland haalde heeft in ieder geval een heerlijke uitvoering te pakken. We hebben hier namelijk van doen met een Scorpio met de door Cosworth onder handen genomen 2,9-liter V6 in de neus. Dat maakt dit de crème de la crème van de eerste generatie Scorpio. Met die 194 pk sterke 24-klepper was de Scorpio behoorlijk vlot, zeker voor zijn formaat en de periode. In 8,8 seconden kon je ermee van 0 naar 100 km/h speren en bij 225 km/h vond-ie het pas leuk geweest. Dat je met zo'n rappe jongen te maken had, schreeuwde de Scorpio bepaald niet van zich af. Aan de wielen kon je het zien, maar verder hield Ford het zeer ingetogen.

Daarbij moet wel gezegd worden dat de Scorpio in 1993, het jaar waarin deze de band af rolde, inmiddels wel een wat verouderde indruk maakte. Een jaar later loste Ford dat op met de komst van de tweede generatie Scorpio. Dat zou het laatste model blijken waarmee Ford hier nog in de hogere middenklasse actief was. De tweede Scorpio was weliswaar de autokeuze van Koningin Beatrix, maar het was ook niet zelden het mikpunt van spot door mensen die het ontwerp bepaald niet konden waarderen. Als jij zou moeten kiezen, zou je dan liever de eerste of de tweede generatie Scorpio voor de deur zetten?