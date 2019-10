Yamaha stopt ontwikkeling auto's

Dat betekent dat Yamaha’s laatste drie concept-cars, waarvan het er twee maakte in samenwerking met McLaren F1-ontwerper Gordon Murray, het nooit tot productieversies zullen schoppen. Volgens woordvoerder Horie is de concurrentie te sterk en "is het lastig om de auto’s een uniek verkoopargument mee te geven", zo schrijft Autocar.

Zo meldt Horie ook: “Voor wie er van houdt is een sportauto leuk, maar de markt is lastig. We hebben, ook voor de lange termijn, onze autoplannen geschrapt. Als we vanaf nu afwijken van onze motorfietsenbusiness, is dat voor kleinere mobiliteitsconcepten die meer met motorfietsen te maken hebben.”

Of Yamaha ook stopt met de ontwikkeling van automotoren, is niet duidelijk. Eerder ontwikkelde het bedrijf samen met Lexus de hoogtoerige V10 van de LFA. En dat niet alleen, ook de V8 die een plek kreeg in de Volvo XC90 en later, voorzien van twee turbo’s, in de Noble M600, kwam van Yamaha. Verder leverde het merk motoren voor de Toyota 2000 GT en voor enkele auto’s die alleen buiten de Europese grenzen werden verkocht. Daarnaast maakte het merk ooit drie versies van zijn eigen OX99-11. En dan hebben we het nog niet eens over de Formule 1-krachtbron van Yamaha, die in 1997 dienst deed in de Arrows-bolides van wereldkampioen Damon Hill en Pedro Diniz ...